Герой России Богатов: «Зарница 2.0» избавляет молодежь от неуверености и комплексов
Участники «Зарницы 2.0» – это дети с правильным взглядом на жизнь, они приходят в игру по зову сердца. Среди них много талантливой молодежи, причем девушки могут обставить именитые команды с участием десантников и морпехов, рассказал газете ВЗГЛЯД Герой России Андрей Богатов. На проходящем сейчас в Волгограде финале всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» он является наставником команды «Север».
«Большинство ребят, которые проходили у меня обучение, становились другими людьми – даже невооруженным глазом было видно, какие они теперь подтянутые и уверенные. Они избавились от неуверенности в себе и комплексов. Очень много достойных детей с правильным взглядом на жизнь», – говорит Богатов.
По его словам, многие подростки решили участвовать в «Зарнице 2.0» по зову сердца. «Это видно по воспитанию», – добавил собеседник. Он отметил, что людям с боевым опытом, побывавшим в окопах в ходе СВО и затем ставшими наставниками, есть, что рассказать молодежи: «Я делился с ними всем своим опытом».
«У меня в команде были девушки. Они обставляли именитые команды с участием десантников и морпехов, в том числе в контактном бое и штурмовке. Я уже не говорю об их успехах в тактической подготовке. Но и среди парней тоже много талантливых», – добавил Богатов.
Герой России рассказал и о работе с ребятами, у которых есть серьезные заболевания, в том числе порок сердца или аутизм. «Когда начинаешь с ними заниматься, то видишь, что у них горят глаза и есть желание выдерживать нагрузки. Работая с ними, чувствуешь себя молодым, да и держишь себя в физической форме», – отметил Богатов.
В эти выходные в Волгоградской области проходит финал всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», наследницы советской «Зарницы». В ходе игры имитируются реальные боевые действия с учетом развития современной техники. В соревнованиях принимают участие подростки в возрасте 14-17 лет – всего 890 человек из всех регионов России, а также из Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии.
Андрей Богатов принимал участие в боевых действиях в Афганистане. Позже в качестве добровольца участвовал в войне в Югославии. В Сирии под Пальмирой весной 2016 года был тяжело ранен, лишился во время боя левой руки, но продолжил руководить подразделением. По указу президента России от 17 марта 2016 года был удостоен звания Героя России.