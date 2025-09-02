Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.0 комментариев
Кимаковский: В Харьковской области уничтожены несколько украинских ДРГ
Рядом с населенным пунктом Московка в Харьковской области выявили несколько украинских диверсионно-разведывательных групп, их ликвидировали, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Боевиков вычислили и уничтожили подразделения группировки «Запад», эти группы пытались проникнуть в Московку, сказал Кимаковский ТАСС.
Также он добавил, что ВС России увеличивают зон контроля и усиливают позиции за пределами самой Московки.
До этого Кимаковский сообщал, что ВС России разрезали группировку украинских военных у Шандриголово.
Также он сообщал, что ВС России заняли более выгодные позиции в окрестностях Северска.