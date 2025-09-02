Кимаковский: В Харьковской области уничтожены несколько украинских ДРГ

Tекст: Алексей Дегтярев

Боевиков вычислили и уничтожили подразделения группировки «Запад», эти группы пытались проникнуть в Московку, сказал Кимаковский ТАСС.

Также он добавил, что ВС России увеличивают зон контроля и усиливают позиции за пределами самой Московки.

До этого Кимаковский сообщал, что ВС России разрезали группировку украинских военных у Шандриголово.

Также он сообщал, что ВС России заняли более выгодные позиции в окрестностях Северска.