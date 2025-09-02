Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!26 комментариев
В Россию за 2025 год приехало свыше 16 тыс. украинцев
За восемь месяцев 2025 года российскую границу перешли свыше 16 тыс. украинских граждан, сообщают информационные агентства во вторник.
Всего границу России в 2025 году пересекли 16 тыс. 225 граждан Украины, сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, 15 тыс. 338 из них провели частные визиты, 652 украинца совершили деловой визит.
При этом 57 человек приехали в качестве туристов, 21 гражданин проехали транзитом.
За этот период 15 тыс. 475 украинцев пользовались авиатранспортом, 705 человек проехали в страну на машине, 45 – пешком.
