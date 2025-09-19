  • Новость часаАПЛ «Красноярск» и «Омск» успешно поразили цели ракетами на учениях
    Зеленский оставил Украину без официантов
    Путин прокомментировал идею переименования Волгограда в Сталинград
    Протестующие в Париже спели песню на мотив «Катюши»
    Трамп заявил о попытке США вернуть афганскую базу Баграм
    Путин подписал указ об освобождении Козака от должности
    Захарова связала виллы Умерова в США с умением Киева «клянчить» деньги
    Путин поддержал продажу «красивых» номеров через «Госуслуги»
    Политолог назвала главные темы следующих выборов в Госдуму
    Суд вернул государству самую ценную нотную библиотеку
    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В России происходит революция беспилотников

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    19 сентября 2025, 05:10 • Новости дня

    Жертвами стрельбы у КПП Израиля на границе с Иорданией стали военные

    В результате стрельбы у КПП «Алленби» погибли двое военных армии Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    В результате стрельбы у контрольно-пропускного пункта «Алленби» на границе Израиля и Иордании погибли двое израильских военных, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

    Погибли 68-летний подполковник запаса Ицхак Харош и 20-летний сержант Оран Хершко, передает ТАСС.

    Харош проходил службу в резервном подразделении гражданской администрации на Западном берегу реки Иордан. Хершко был в подразделении координации связи с иностранными силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля сообщила о случившейся стрельбе у КПП «Алленби» возле одноименного моста через реку Иордан. Погранпереход через этот мост используют главным образом палестинцы с Западного берега и иностранные туристы. Стрелявший был нейтрализован на месте.


    18 сентября 2025, 12:38 • Новости дня
    Рар объяснил слова Мерца о будущем Германии без евреев

    Политолог Рар: Преклонение перед Израилем – в генах правящей элиты современной Германии

    Рар объяснил слова Мерца о будущем Германии без евреев
    @ Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Политики ФРГ придерживаются правила никогда ничего плохого не говорить о евреях. Так сложилось, что немецкие элиты испытывают чувство вины перед евреями в большей степени, нежели перед народами СССР, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Фридрих Мерц на фоне попыток Европы изолировать Израиль заявил о невозможности хорошего будущего Германии без евреев.

    «Фридрих Мерц во время церемонии открытия восстановленной синагоги в Мюнхене расплакался. Произошло ли это из-за избытка чувств или было расчетливым действием, чтобы понравиться элитам и получить хвалу в мейнтримных СМИ?», – риторически отметил германский политолог Александр Рар.

    Как бы то ни было, канцлер Германии придерживается действующей в стране идеологии, добавил он. «Все политики ФРГ придерживаются правила никогда ничего плохого не говорить о евреях, каяться в совершенных против народа злодеяниях. Преклонение перед Израилем – в генах каждого члена немецкой правящей элиты. Без этого в стране просто невозможно построить карьеру», – пояснил собеседник.

    Более того, это одно из требований США и стран Европы, продолжил эксперт. «Немцам сплошь и рядом напоминают, что их «вернули» в европейскую семью только из-за чистосердечного покаяния за совершенные грехи Третьего рейха», – указал Рар. По его словам, спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны о гитлеровских преступлениях «мельком позабыли», но «моральное наказание» за Холокост будет нести – во всяком случае формально – еще как минимум нынешнее поколение немцев.

    Примечательно в этой связи то, что немецкие элиты испытывают чувство вины перед евреями в большей степени, нежели перед народами СССР, «против которых Германия вела войну на уничтожение», сказал аналитик. «Во времена холодной войны политики сопоставляли Советский союз с гитлеровским тоталитаризмом, и в западном менталитете это осталось. Мерц вырос в этой ненависти к СССР», – напомнил политолог.

    «К сожалению, такой менталитет сегодня преобладает в правящих и интеллектуальных кругах не только немцев, но и европейцев в целом. В школах и университетах Европы с давнего времени рассказывают об ужасах Холокоста. Однако об убитых советских гражданах в военные годы вспоминать там не принято», – заключил Рар.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что у Германии без живущих в ней евреев не может быть хорошего будущего. «Федеративная Республика была бы навсегда уничтожена без еврейской жизни, без еврейской культуры в нашей стране», – сказал он, выступая на мероприятии, организованном Центральным советом евреев.

    Политик считает, что критика Израиля допустима, но она не должна служить поводом для антисемитизма. «Наша страна страдает духовно, когда эта критика становится поводом для ненависти к евреям или когда она даже приводит к требованиям, чтобы Федеративная Республика отвернулась от Израиля», – сказал Мерц.

    Канцлер Германии отметил, что потрясен новой вспышкой антисемитизма и испытывает стыд как немец и представитель послевоенного поколения. По его словам, долгом Берлина остается выполнение обещания «никогда больше». «С этого момента я объявляю войну всем формам старого и нового антисемитизма в Германии от имени всего федерального правительства ФРГ», – подчеркнул политик.

    Напомним, Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия готова рассмотреть вопрос санкций против «экстремистских министров» Израиля и частичное приостановление торговых элементов соглашения ЕС–Израиль. Это вызвало раскол среди политиков Германии. Берлин отказался поддержать введение санкций ЕС против еврейского государства.

    «Повернуться спиной к Израилю не может быть вариантом для Германии. Я надеюсь, что председатель Еврокомиссии пересмотрит свою позицию и отзовет свои заявления», – заявил лидер ХСС в Бундестаге Александр Хоффманн. По его мнению, давление на Израиль лишь сыграет на руку ХАМАС и не приблизит мир.

    В ночь на 16 сентября ЦАХАЛ начал очередную наземную операцию в секторе Газа. На этом фоне международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории выпустила 72-страничный доклад, в котором признала действия правительства Биньямина Нетаньяху и израильских военных в анклаве геноцидом. Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль пошел на риск превращения в КНДР.

    18 сентября 2025, 03:53 • Новости дня
    МОК объяснил отказ отстранять Израиль от соревнований
    МОК объяснил отказ отстранять Израиль от соревнований
    @ Mandoga Media/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил отказ отстранить Израиль от соревнований за военную операцию в секторе Газа, заявив о том, что эта страна соблюдает принципы Олимпийской хартии.

    «Национальный олимпийский комитет Израиля, как и палестинский признаны МОК и имеют одинаковые права. Оба блюдут Олимпийскую хартию, и мы продолжаем работать с ними, чтобы попытаться смягчить последствия нынешнего конфликта для спортсменов», – цитирует портал Marca ответ МОК.

    МОК приводит в качестве примера последние Олимпийские игры в Париже, где  команды обеих делегаций участвовали, а их спортсмены мирно сосуществовали под одной крышей в Олимпийской деревне.

    Давление на МОК с целью принятия возможных мер против Израиля основано на том, что уже произошло, когда он ввел санкции в отношении спортсменов из России и Белоруссии после начала украинского конфликта.

    Кроме того, олимпийский орган постановил ряд требований, которым должны соответствовать российские и белорусские спортсмены для участия в Париже в 2024 году в качестве нейтральных спортсменов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, испанский премьер-министр Педро Санчес предложил международным спортивным организациям запретить участие Израиля из-за событий в Газе.

    Комиссия ООН по расследованию событий на палестинских территориях обвинила руководителей Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в  подстрекательстве к геноциду в секторе Газа.

    18 сентября 2025, 14:44 • Видео
    Канцлер Мерц долго не протянет

    Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    18 сентября 2025, 18:36 • Новости дня
    Трамп заявил о попытке США вернуть афганскую базу Баграм

    Трамп заявил о попытках США вернуть контроль над базой Баграм

    Трамп заявил о попытке США вернуть афганскую базу Баграм
    @ Sayed Mominzadah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США озвучил планы по возвращению контроля над авиабазой Баграм в Афганистане, назвав объект крупнейшей авиабазой в мире.

    Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером, передает ТАСС. По словам Трампа, американское правительство предпринимает меры для возвращения стратегически важной базы.

    «Мы собираемся оставить себе Баграм, крупнейшую авиабазу в мире. Мы отдали ее просто так. Кстати, мы пытаемся ее вернуть. Хорошо? Это может стать небольшой сенсацией», – заявил Трамп.

    Слова американского лидера прозвучали в ходе переговоров в загородной резиденции британского премьера Чекерс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что хотел оставить базу в Баграме для противостояния Китаю. Сергей Шойгу отметил, что вывод войск США и НАТО из Афганистана дестабилизировал регион.

    16 сентября 2025, 11:12 • Новости дня
    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
    @ Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, подстрекали к геноциду в Газе, заявила глава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории Нави Пиллэй.

    Комиссия ООН по расследованию событий на палестинских территориях обвинила руководителей Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в подстрекательстве к геноциду в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Глава комиссии Нави Пиллэй заявила на пресс-конференции в Женеве, что израильские военные и политические лидеры несут ответственность за неспособность предотвратить и наказать геноцид мирных жителей в Газе.

    Пиллэй уточнила, что комиссия собрала более 16 тыс. свидетельских показаний, связанных с действиями армии Израиля в секторе. По ее словам, все страны должны использовать имеющиеся международные механизмы для прекращения действий Израиля в Газе и на оккупированных территориях.

    Между тем, власти Израиля категорически отвергли выводы комиссии, передает ТАСС. В заявлении израильского МИД доклад охарактеризован как «ложь ХАМАС», а саму комиссию предложено немедленно распустить. Израильская сторона заявляет, что независимое академическое исследование BESA опровергло все обвинения в геноциде, а авторы доклада не приняли во внимание эти выводы.

    Ранее израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным в поддержку ХАМАС.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало наступления на город Газа. Премьер-министр Испании Педро Санчес предложил международным спортивным организациям запретить участие Израиля из-за событий в Газе.

    Арабские и исламские страны на саммите приняли совместную декларацию о необходимости заморозки членства Израиля в ООН.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан призывал рассмотреть отстранение Израиля от работы Генассамблеи ООН.

    16 сентября 2025, 13:26 • Новости дня
    Израильский эксперт: Операция ЦАХАЛ в Газе не добьется целей

    Политолог Ципис: Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции

    Израильский эксперт: Операция ЦАХАЛ в Газе не добьется целей
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Политика правительства Биньямина Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции. Так, арабские страны решили добиваться заморозки членства еврейского государства в ООН, а европейские – намерены признать Палестину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее комиссия ООН сочла действия Израиля в Газе геноцидом. В израильском МИД отвергли выводы, заявив, что они основаны на «лжи ХАМАС».

    «Еще Голда Меир в 1973 году высказывалась о том, что Израиль не подчиняется ООН и не обязан следовать ее решениям. Сейчас израильские власти остро отреагировали на доклад международной организации о геноциде в секторе Газа, но при этом они не могут предпринять каких-либо мер», – отметил Саймон Ципис, эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    По его мнению, правительство Биньямина Нетаньяху не могло рассчитывать на другую оценку действий ЦАХАЛ в анклаве. В этой связи собеседник напомнил решение арабских стран добиваться заморозки членства Израиля в ООН. Следующим шагом на международной арене станет признание в конце сентября рядом европейских стран палестинского государства, указал аналитик.

    «Таким образом, Израиль движется к изоляции и может превратиться в своеобразную Северную Корею. При этом израильское правительство ничего не делает, чтобы смягчить ситуацию, а лишь наносит еще больший ущерб стране», – считает собеседник. Он напомнил, что до сих пор «спасителем» и союзником Тель-Авива оставались США. Однако после удара ЦАХАЛ по Катару отношения Дональда Трампа и Нетаньяху испортились.

    Доклад ООН не изменит позицию Вашингтона. «Глава Белого дома, как и Израиль, не уделяет большого внимания решениям организации. Но он вынужден с ними считаться, поскольку Штаты – ключевой игрок в ООН, член Совета Безопасности. Трампу придется маневрировать между желаниями и высказываниями израильских политиков и выводами независимой комиссии», – рассуждает политолог.

    Что касается новой наступательной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, то она не приведет к достижению Израилем целей: ни к ликвидации ХАМАС, ни к освобождению заложников, ни к полной оккупации анклава, добавил эксперт. «Единственным результатом происходящего станут новые потери израильской армии и погибшие среди палестинцев», – заключил Ципис.

    Ранее международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории выпустила 72-страничный доклад, в котором признала действия Израиля в Газе геноцидом. Отчет основан на фактических и правовых выводах, касающихся нападений на территории анклава, совершенных израильскими силами, а также на поведении и заявлениях официального Тель-Авива с 7 октября 2023 года по 31 июля 2025 года.

    Израильские власти и ЦАХАЛ, по версии комиссии, совершили четыре из пяти актов геноцида, определенных Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него: убийство, причинение тяжких телесных повреждений или психического расстройства, умышленное создание условий жизни, рассчитанных на полное или частичное уничтожение палестинцев, и применение мер, направленных на предотвращение деторождения.

    Кроме того, были изучены военные операции Израиля в Газе, где комиссия усмотрела введение тотальной осады анклава, блокировку гуманитарной помощи, приведшую к голоду, систематическое разрушение систем здравоохранения и образования в секторе Газа, совершение систематических актов сексуального насилия, а также прямые нападения на детей.

    МИД Израиля уже прокомментировал опубликованный ООН доклад. В ведомстве считают, что все данные в нем основаны на лжи палестинского движения ХАМАС. Еврейское государство призвало распустить международную комиссию.

    Между тем, в ночь на 16 сентября ЦАХАЛ начал очередную наземную операцию в секторе Газа. США были уведомлены об этом. Американский чиновник заявил порталу Axios, что Штаты не собираются останавливать Израиль и позволяют ему принимать собственное решение относительно войны в анклаве. «Это не война Дональда Трампа, это война Биби (Биньямина Нетаньяху), и он будет ответственным за все, что произойдет дальше», – сказал источник издания.

    16 сентября 2025, 11:56 • Новости дня
    Армия Израиля начала наступление вглубь Газы двумя дивизиями
    Армия Израиля начала наступление вглубь Газы двумя дивизиями
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армейские подразделения Израиля начали продвижение вглубь города Газа в составе двух дивизий, в ближайшие дни планируется подключение еще одной дивизии, сообщил представитель ЦАХАЛ.

    Две дивизии Армии обороны Израиля начали маневр вглубь города Газа, передает РИА «Новости».

    Представитель ЦАХАЛ сообщил, что 98-я и 161-я дивизии уже задействованы в операции, а в ближайшее время к ним должна присоединиться третья дивизия. Это заявление было сделано на брифинге для иностранных журналистов.

    Он подчеркнул: «Мы ожидаем, что на поле боя столкнемся с 2-3 тыс. террористов». По данным военных, операция проводится с учетом этих оценок и с учетом возможного сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал наземную операцию в секторе Газа с объявленной целью оккупации этой территории. Международные агентства отметили массированные и нескончаемые бомбардировки Газы. Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    17 сентября 2025, 21:53 • Новости дня
    Еврокомиссия приостановила финансовую поддержку Израиля

    ЕК приостановила финансовую поддержку Израиля из-за операции в Газе

    Еврокомиссия приостановила финансовую поддержку Израиля
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еврокомиссия приостанавливает финансовую поддержку Израиля из-за его военной операции в секторе Газа, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    По словам фон дер Ляйен, «ужасающие события, происходящие ежедневно в секторе Газа, должны прекратиться. Необходимо немедленное прекращение огня, беспрепятственный доступ для всей гуманитарной помощи и освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС», передает ТАСС.

    Как отметили в Еврокомиссии, приостановка поддержки затрагивает будущие ассигнования на 2025–2027 годы, а также действующие проекты институционального взаимодействия с Израилем. Кроме того, под действие решения попадают инициативы в рамках Регионального механизма сотрудничества ЕС – Израиль.

    В то же время в ЕК подчеркивают, что эти меры не затрагивают гуманитарные программы, сотрудничество с гражданским обществом и мемориал Холокоста «Яд Вашем». Евросоюз сохраняет статус крупнейшего донора гуманитарной помощи и поддерживает принцип сосуществования двух государств.

    Напомним, комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным в поддержку ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало наступления на город Газа. Ряд стран объявили о намерении признать палестинское государство на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

    18 сентября 2025, 04:20 • Новости дня
    Мерц заявил о невозможности хорошего будущего Германии без евреев
    Мерц заявил о невозможности хорошего будущего Германии без евреев
    @ Amrei Schulz/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в 75-ю годовщину Центрального совета евреев высказался за неотъемлемые обязательства страны перед Израилем, которые она будет соблюдать, потому что возможность для критики правительства всегда должна быть, но она не должна служить поводом для антисемитизма.

    «Наша страна страдает духовно, когда эта критика становится поводом для ненависти к евреям или когда она даже приводит к требованиям, чтобы Федеративная Республика отвернулась от Израиля. Приверженность Германии существованию и безопасности государства Израиль является неотъемлемой частью нормативных основ нашей страны», – цитирует Мерца Tagesschau.

    По словам Мерца, Центральный совет стал «спасательным кругом демократической культуры».

    «Федеративная Республика была бы навсегда вырвана с корнем без еврейской жизни, без еврейской культуры в нашей стране», – сказал политик, уточнив, что факт обретения евреями дома в Германии, – это «дар» для ФРГ.

    «Сегодня я хотел бы сказать евреям Германии: без вас у ФРГ не может быть хорошего будущего», – заявил Мерц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, среди политиков Германии оказались те, кто отказался поддержать введение санкций ЕС против Израиля.

    Председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп отметил, что признание Палестины Германией возможно только после завершения мирного процесса. Более половины немцев при этом поддерживает признание Палестины независимым государством.

    Во время церемонии открытия восстановленной синагоги в Мюнхене канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал бороться с любыми проявлениями антисемитизма, заявив, что испытывает стыд за ситуацию в стране.

    16 сентября 2025, 09:09 • Новости дня
    Министр обороны Израиля объявил цель операции в Газе

    Министр обороны Израиля Кац объявил целью операции в Газе полный разгром ХАМАС

    Министр обороны Израиля объявил цель операции в Газе
    @ Ahmed Ibrahim/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль продолжит военную операцию в Газе до полного уничтожения движении ХАМАС, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия страны продолжит операцию в Газе до полного разгрома движения ХАМАС, передает «Интерфакс».

    «Газа в огне. Армия обороны Израиля наносит удар по инфраструктуре террористов железным кулаком», – прокомментировал Кац текущую ситуацию.

    По его словам, израильские военные доблестно сражаются, чтобы создать условия для освобождения заложников и разгрома ХАМАС.

    Министр подчеркнул, что Израиль не отступит, пока поставленные задачи не будут выполнены. Операция продолжается на фоне эскалации обстановки в секторе Газа и сохраняющейся напряженности в регионе.

    Ранее Axios сообщил о начале наземной операции Израиля с целью оккупации Газы. Израильские военные нанесли массированные и нескончаемые бомбардировки по территории Газы.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у ХАМАС есть несколько дней, чтобы принять соглашение о прекращении огня.

    Арабские и исламские страны на саммите приняли совместную декларацию о необходимости заморозки членства Израиля в ООН.

    16 сентября 2025, 14:50 • Новости дня
    В ООН заявили о приближении точки невозврата по двум государствам из-за Израиля

    ООН: Действия Израиля подводят решение по двум государствам к точке невозврата

    Tекст: Вера Басилая

    Реализация принципа сосуществования двух государств в палестино-израильском конфликте оказалась под угрозой из-за последних действий Израиля, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

    Последние действия Израиля фактически приближают реализацию принципа сосуществования двух государств к точке невозврата, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на экстренной сессии Совета по правам человека, передает ТАСС.

    Он отметил, что в день удара Израиля по Катару власти еврейского государства объявили о новой фазе наступления на Газу и выдали приказ о выселении около миллиона жителей города Газа без гарантий их безопасности.

    По словам Тюрка, в тот момент, когда в Дохе проходили похороны погибших, израильское правительство официально одобрило проект строительства тысяч единиц жилья для израильских поселенцев в зоне Е-1 на Западном берегу реки Иордан. Верховный комиссар подчеркнул: «Это последний из длинного списка незаконных фактов на местах, которые все ближе и ближе подводят решение на основе сосуществования двух государств к точке невозврата».

    Двугосударственная формула предполагает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, которое должно сосуществовать в мире с Израилем. Международное сообщество рассматривает этот подход как ключ к урегулированию палестино-израильского конфликта.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинского государства не будет.

    Ряд стран объявили о намерении признать палестинское государство на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что безопасность Израиля невозможна без признания права палестинцев на собственное государство.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что политика правительства Биньямина Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции.

    17 сентября 2025, 10:08 • Новости дня
    Hurriyet: Турцию пытаются втянуть в войну с Израилем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Недружественные Анкаре силы пытаются спровоцировать ее на военное столкновение с Израилем, пишет обозреватель турецкой проправительственной газеты Hurriyet Абдулкадир Сельви.

    Публикации в израильской прессе заявляют, что Турция предоставляет инфраструктуру ХАМАС на своей территории, после удара по ХАМАС в Катаре следующей целью станет Турция, указал Сельви в материале для Hurriyet, передает ТАСС.

    Сельви отметил, что «беглые члены организации ФЕТО» вместе с израильской разведкой «Моссад» формируют общественное мнение и ведут оперативную деятельность против Турции.

    По мнению обозревателя, попытки втянуть Турцию в войну – это «ловушка» и часть психологической войны, которую ведут «Моссад» и ФЕТО.

    Он подчеркнул, что Турция и Израиль остаются региональными соперниками, особенно в Сирии, где позиции Турции, по его мнению, усиливаются. Сельви считает, что Турции необходимо укреплять позиции в соседних странах, но не вступать в войну. Он уточнил, что если Анкара и решится на конфликт, то это произойдет по ее условиям, а не навязанных извне.

    Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган назвал Израиль явной угрозой мировому порядку.

    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    16 сентября 2025, 15:30 • Новости дня
    Израиль призвал к эвакуации из порта Ходейда в Йемене

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля призвала к немедленной эвакуации людей из района йеменского порта Ходейда, контролируемого движением «Ансар Аллах».

    Представитель армии Авихай Эдри опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) спутниковый снимок порта, отметив красным опасную зону, передает ТАСС.

    «Срочное предупреждение всем, кто находится в йеменском порту Ходейда. Армия обороны Израиля в ближайшие часы атакует район, отмеченный на карте, в связи с военными действиями террористического режима хуситов. В целях вашей безопасности мы призываем всех, кто находится в порту Ходейда и на пришвартованных там судах, немедленно эвакуироваться», – говорится в сообщении.

    Ранее аналогичные предупреждения публиковались перед авиаударами по целям в секторе Газа, Ливане и Йемене.

    В мае американо-израильские силы нанесли серию авиаударов по порту Ходейда и другим районам на западе Йемена.

    На прошлой неделе при ударах Израиля по Йемену погибли и пострадали десятки человек.

    16 сентября 2025, 14:21 • Новости дня
    В ЕК заявили об исключительном праве МУС устанавливать факт геноцида в Газе

    Представитель ЕК аль-Ануни заявил о праве МУС устанавливать геноцид в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Только международный суд( МУС) может установить факт геноцида в Газе, заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни.

    Установить факт геноцида в Газе может только международный суд, заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    По словам аль-Ануни, исключительно компетенция национальных судов, а также международных судов и трибуналов – определять, были ли совершены международные преступления, включая геноцид.

    Он подчеркнул, что Евросоюз придерживается позиции, согласно которой квалифицировать такие действия имеют право только юридические органы, а не политические или общественные структуры.

    Комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

    Израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в Газе сфабрикованным в поддержку ХАМАС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что политика правительства Биньямина Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции.

    16 сентября 2025, 18:12 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила ввести пошлины на израильский экспорт

    Еврокомиссия предложила ввести пошлины почти на 40% израильского экспорта в ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Более трети израильского экспорта в Евросоюз могут обложить пошлинами после инициативы Еврокомиссии, связанной с дальнейшей военной операцией Израиля в секторе Газа, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Еврокомиссия предложила ввести пошлины на 37% израильского экспорта в страны Европейского союза, передает ТАСС. Об этом сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас, объяснив меру продолжением военной операции Израиля в секторе Газа.

    Каллас отметила: «Одна из мер – это приостановка действия торговой части соглашения об ассоциации с ЕС. В 2024 году товарооборот с Израилем составил 42,6 млрд евро. В отношении 37% объема экспорта израильских товаров действовал режим преференций. Отмена такого режима дорого обойдется Израилю».

    По ее словам, отмена преференций затронет значительную часть израильской продукции, поставляемой в Евросоюз. Введение пошлин напрямую связано с политикой Израиля в отношении сектора Газа.

    Ранее Еврокомиссия заявила о намерении ограничить сотрудничество с Израилем и ввести санкции против части его правительства в связи с событиями в Газе.

    Руководство ХСС в Бундестаге отклонило предложения Урсулы фон дер Ляйен по ужесточению мер ЕС против Израиля, включая возможные санкции против израильских министров.

    16 сентября 2025, 22:18 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о приглашении его Трампом в Вашингтон в конце сентября

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о приглашении президента США Дональда Трампа в Вашингтон, через несколько дней после выступления израильского премьера на Генассамблее ООН.

    «Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп пригласил его на встречу в Белом доме 29 сентября, через три дня после запланированного выступления премьер-министра на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке», – пишет Times Of Israel.

    Нетаньяху на пресс-конференции сообщил, что приглашение поступило во время телефонного разговора с Трампом, с которым он провел несколько бесед после удара ЦАХАЛ по лидерам ХАМАС в Катаре.

    В конце сентября будет четвертая встреча политиков с начала второго президентского срока Трампа. На вопрос, уведомил ли он Трампа перед нанесением удара, Нетаньяху повторил свое заявление о том, что версия событий Белого дома была «правильной» и что Израиль несет полную ответственность за удар.

    Он отказался конкретно отвечать на вопрос о сроках предупреждения Израилем Вашингтона на фоне сообщений о том, что Трамп был проинформирован почти за час до нанесения ударов.

    В этот же день Нетаньяху заявил, что обсуждал с Трампом вопрос о заложниках ХАМАС. По его словам, политики «обсудили возникшую возможность, которая, на мой взгляд, очень, очень важна – решение вопроса о безопасности заложников».

    «Как сказал представитель ХАМАС, они использовали наших заложников в качестве живого щита, то есть разместили их в местах, которые подвергали их опасности. Это ужасно. Это также привело в ужас президента (Трампа)», – сказал Нетаньяху, имея в виду высказывания Трампа, предостерегавшего ХАМАС от использования заложников в качестве живого щита.

    Напомним, комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным в поддержку ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало наступления на город Газа. Ряд стран объявили о намерении признать палестинское государство на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

