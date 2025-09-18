В Иркутской области медведь напугал направлявшихся в школу детей

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел утром в четверг, медведь напугал группу детей, которые шли в школу, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Дети заметили животное издалека и успели убежать. Медведь был ликвидирован сотрудниками полиции.

В МВД добавили, что на севере Приангарья участились случаи выхода медведей к людям. Практически ежедневно животные появляются в городах, поселках и садоводческих товариществах.

В Братском районе в среду зафиксировано два подобных случая: в деревне Куватка пенсионерка с родственниками спугнула медведя из огорода, а в поселке Прибрежный хищника заметили у свалки.

По данным полиции, только 13-14 сентября и в понедельник зарегистрировано пять фактов выхода медведей к населенным пунктам в Братском и Усть-Илимском районах.

В поселке Кежемский медведь задрал трех гусей, а в Невоне после визита зверя пропала собака. В Усть-Илимске местная жительница видела взрослого медведя на улице Верхней, а 14 сентября животное заметили рядом с трамвайными путями.

Ранее в Иркутской области медведь напал на поросенка, а затем ранил пастуха, пытавшегося защитить скот.

До этого на Камчатке медведь напал на туристку из Саратова. После происшествия женщину госпитализировали с травмами. Через некоторое время охотники застрелили нападавшего на женщину зверя.