Губернатор Миляев: Тульская область достигла федеральных показателей по обеспеченности врачами
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что регион впервые за многие годы вышел на федеральные показатели обеспеченности врачами.
Об этом Миляев рассказал на встрече с жителями и экспертами в Национальном центре «Россия», говорится на сайте центра.
Главной темой обсуждения стали вопросы здоровья и долголетия. Миляев подчеркнул: «Залог долгой жизни – это качественная медицина в сочетании с ответственным отношением к своему здоровью. Ответственное отношение нужно воспитывать: физкультура, отказ от вредных привычек, активный и интересный досуг».
Он отметил, что задача власти – обеспечить доступность медицинской помощи на всех уровнях, при этом граждане должны нести личную ответственность за здоровье. За последние годы в регионе укрепили первичное звено здравоохранения, построили и отремонтировали фельдшерско-акушерские пункты, установили современное оборудование и транспорт. В 2024 году область впервые за многие годы достигла федеральных показателей по обеспеченности врачами.
Введенные ежемесячные доплаты специалистам старше 60 лет позволили вернуть к работе более 300 медиков. В настоящее время 1100 студентов-целевиков обучаются по программам для последующего трудоустройства в медицинских учреждениях области.
Уделяется внимание и профилактике: в регионе развивается спортивная инфраструктура, поддерживаются культурные инициативы и здоровый досуг. Работодатели предоставляют сотрудникам льготы, организуют медицинские обследования и страховые программы. Миляев подчеркнул необходимость формировать у граждан привычку к здоровому образу жизни с детства.
Встреча прошла в рамках цикла «Платформа Будущего: Регион-2030. 100 шагов», призванного повысить качество жизни жителей области.