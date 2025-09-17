Губернатор Миляев: Тульская область достигла федеральных показателей по обеспеченности врачами

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом Миляев рассказал на встрече с жителями и экспертами в Национальном центре «Россия», говорится на сайте центра.

Главной темой обсуждения стали вопросы здоровья и долголетия. Миляев подчеркнул: «Залог долгой жизни – это качественная медицина в сочетании с ответственным отношением к своему здоровью. Ответственное отношение нужно воспитывать: физкультура, отказ от вредных привычек, активный и интересный досуг».

Он отметил, что задача власти – обеспечить доступность медицинской помощи на всех уровнях, при этом граждане должны нести личную ответственность за здоровье. За последние годы в регионе укрепили первичное звено здравоохранения, построили и отремонтировали фельдшерско-акушерские пункты, установили современное оборудование и транспорт. В 2024 году область впервые за многие годы достигла федеральных показателей по обеспеченности врачами.

Введенные ежемесячные доплаты специалистам старше 60 лет позволили вернуть к работе более 300 медиков. В настоящее время 1100 студентов-целевиков обучаются по программам для последующего трудоустройства в медицинских учреждениях области.

Уделяется внимание и профилактике: в регионе развивается спортивная инфраструктура, поддерживаются культурные инициативы и здоровый досуг. Работодатели предоставляют сотрудникам льготы, организуют медицинские обследования и страховые программы. Миляев подчеркнул необходимость формировать у граждан привычку к здоровому образу жизни с детства.

Встреча прошла в рамках цикла «Платформа Будущего: Регион-2030. 100 шагов», призванного повысить качество жизни жителей области.