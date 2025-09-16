  • Новость часаПутин побывал на учениях «Запад-2025» на полигоне Мулино
    Что означает выход российских войск по направлению к Гуляйполю
    Минтруд объявил о готовящихся изменениях расчета больничных и декретных
    В России рост продаж показал только один сегмент алкогольной продукции
    ЕС решил восполнить нехватку рабочей силы пожилыми людьми и инвалидами
    Путин назвал цель учений «Запад-2025»
    Путин поблагодарил иностранные делегации за участие в учениях «Запад-2025»
    Медведев назвал федеральный бюджет «военным»
    Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку по Украине
    Дробницкий спрогнозировал исход иска Трампа против The New York Times
    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    16 сентября 2025, 19:23

    Средства ПВО сбили 12 беспилотников над четырьмя российскими областями

    В Минобороны сообщили об уничтожении 12 украинских БПЛА над приграничьем

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение дня средства ПВО отразили воздушную атаку украинских беспилотников, среди которых пять были перехвачены над Белгородской областью.

    Об уничтожении 12 украинских беспилотных летательных аппаратов на территории четырех областей России рассказали в Министерстве обороны, передает ТАСС. По данным ведомства, инциденты произошли 16 сентября с 08:45 до 17:00 по московскому времени.

    В официальном заявлении отмечается: «16 сентября в период с 08:45 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Белгородской области, четыре – над территорией Курской области, два – над территорией Брянской области, один – над территорией Ростовской области».

    В ведомстве уточнили, что все цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы силами дежурных расчетов противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны за один час сбили двадцать четыре украинских беспилотника над территорией Курской области. В ночь с понедельника на вторник дежурные подразделения противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над страной 87 украинских дронов.

    16 сентября 2025, 01:26
    Times: Индия перешла красную черту участием в учениях России и Белоруссии
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Британская газета Times заявила, что Индия перешла «красную черту», направив военных для участия в совместных российско-белорусских учениях «Запад-2025».

    «Индия «перешла красную черту», присоединившись к российско-белорусским военным учениям», – пишет Times.

    Издание отмечает, что направление Индией своих военных на эти учения произошло «на фоне ухудшения отношений с США». Times также пишет, что на учениях якобы «отрабатывают конфликт с соседними странами НАТО».

    Индия направила 65 военнослужащих для участия в учениях. Индия заявила, что стремится к укреплению доверия с Россией, а также к обмену опытом, пишут «Ведомости».

    Западные аналитики, слова которых приводит Times, заявили, что Индия «перешла красную черту», а ее участие в учениях назвали «ненужным и выглядящим ужасно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные стратегические учения «Запад-2025» проходят на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Минобороны Белоруссии подчеркнуло оборонительный характер учений. Делегации США, Турции и Венгрии наблюдали за учениями.

    16 сентября 2025, 08:49
    Зеленский выдвинул Трампу новое условие по Украине

    Sky News: Зеленский потребовал от Трампа четкую позицию по гарантиям безопасности

    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта, сообщает Sky News.

    Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что выдвинул Дональду Трампу условие по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По словам Зеленского, прежде чем завершить боевые действия, он хотел бы видеть зафиксированные договоренности, поддержанные США и европейскими партнерами.

    Он отметил, что для этого необходима четкая позиция Дональда Трампа. Киевский лидер также добавил, что, по его мнению, единственный путь к прекращению боевых действий заключается во введении определенных гарантий безопасности, причем эти гарантии должны быть реализованы до остановки конфликта.

    Зеленский подчеркнул, что такой документ и поддержка со стороны США и Европы крайне важны для урегулирования ситуации.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Киев готов рассмотреть возможность заморозки конфликта по текущей линии соприкосновения при условии предоставления гарантий безопасности и присутствия европейских военных инструкторов.

    Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости обеспечения безопасности Украины за счет России.

    16 сентября 2025, 16:40
    У Киева опять кончаются деньги на войну

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    15 сентября 2025, 22:07
    Туск сообщил о нейтрализации летевшего над зданиями правительства Польши дрона

    Tекст: Вера Басилая

    Неизвестный дрон был нейтрализован сотрудниками Службы государственной охраны Польши при пролете над правительственными зданиями и президентским дворцом Бельведер, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Неизвестный дрон был нейтрализован сотрудниками Службы государственной охраны Польши при пролете над правительственными зданиями и президентским дворцом Бельведер, передает ТАСС. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что задержаны двое граждан Белоруссии и полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

    Пресс-секретарь МВД страны Каролина Галецкая в беседе с порталом Interia подтвердила факт инцидента, а также задержание двоих белорусов. По словам Туска, действия служб позволили оперативно обезвредить угрозу.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что беспилотники, которые в ночь на 10 сентября оказались в воздушном пространстве Польши, не несли взрывчатку.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале этой операции после консультаций по статье 4 Договора о НАТО, начавшихся 10 сентября по запросу Варшавы из-за инцидента с беспилотником.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал «пустышками» прилетевшие в страну дроны. Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников не превышает 700 км.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, в чем заключается суть этого инцидента и ради чего он так активно раздувается Западом.

    16 сентября 2025, 17:08
    Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку по Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому потребуется заключить сделку по ситуации на Украине.

    «Зеленскому придется заключить сделку», – сказал американский лидер, общаясь с журналистами в Белом доме перед вылетом в Британию, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также подчеркнул, что во время возможных будущих переговоров между Россией и Украиной о мире ему, вероятно, придется лично присутствовать с обеими делегациями.

    «Похоже, мне придется сидеть в комнате вместе с ними, потому что они не могут сидеть в одной», – заявил Трамп.

    Ранее Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским.

    16 сентября 2025, 02:16
    Суд в Подмосковье арестовал бизнесмена Амирханяна по делу об убийстве Кивы

    Tекст: Антон Антонов

    Суд в Московской области арестовал бизнесмена Араика Амирханяна по уголовному делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, сообщают информационные агентства.

    Источник РИА «Новости» отметил, что мера пресечения для Амирханяна предусматривает заключение под стражу.

    Амирханян уже находится в следственном изоляторе по другому делу, связанному с дачей взятки судебному приставу. В июне суд приговорил его к шести годам лишения свободы общего режима и штрафу. Амирханян дважды переводил денежные средства приставу за снятие ареста со счетов компании незаконным способом. В августе апелляционный суд признал этот приговор законным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной убийства Кивы мог стать долг в размере 30 млн рублей. По данным СМИ, друг Кивы Амирханян решил не возвращать деньги и передал сотрудникам СБУ информацию о передвижениях и распорядке дня экс-депутата. Киву убили в коттеджном поселке деревни Супонево Одинцовского городского округа в 2023 году.

    16 сентября 2025, 12:00
    Политолог объяснил гнев Запада из-за участия Индии в военных учениях России

    Политолог Ткаченко: Участие Индии в военных учениях России и Белоруссии – мощный сигнал Западу

    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Западе считали, что Индия – это часть британской цивилизации, которая никогда не выйдет из-под их зоны влияния. Однако такая позиция оказалась ошибочной, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал участие индийских военных в учениях «Запад-2025» и реакцию Запада на решение Дели.

    «Участие индийских военнослужащих в учениях «Запад-2025» – это реакция Нью-Дели на действия США и всего Запада», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Он напомнил о давлении Белого дома на Индию в связи с покупкой российской нефти.

    Собеседник также указал на предпринимаемые Вашингтоном попытки «выровнять торговый баланс» между странами введением пошлин на товары из Индии, которые суммарно сейчас составляют 50%.

    «На Западе считали, что Дели – это часть британской цивилизации, республика «боится» Китая и поэтому не выйдет из-под западной зоны влияния. Однако эта позиция оказалась ошибочной», – подчеркнул эксперт. В итоге Индия, осознав, что равноправное, взаимовыгодное общение с партнерами не складывается, сделала серию шагов в направлении от западных стран.

    Первый – это участие в саммите БРИКС в Казани и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Второй – визит в Тяньцзинь на саммит ШОС и продолжительный разговор с Владимиром Путиным в машине, а также встреча с Си. Третий – жесткий ответ Дели на требование американской стороны прекратить покупать российскую нефть.

    А теперь и участие в учениях «Запад-2025». «Это мощный сигнал о том, что Дели видит Москву в качестве своего военного партнера, союзника», – акцентировал Ткаченко. По его мнению, Запад упустил момент, когда Индия начала тяготиться давлением и стала принципиально менять свою позицию. Теперь американцам и европейцам остается лишь «беситься».

    «Они потеряли Дели по своей собственной глупости. Будет ли это движение обратимым – неизвестно. Но пока есть повод для того, чтобы им расстраиваться, а России порадоваться», – иронично отметил эксперт. По его прогнозам, «переход красной черты» не приведет к жестким последствиям для индийской стороны.

    «Скажем, тот же Дональд Трамп часто делает резкие заявления, но в последствии мало что претворяет в жизнь. Так что тут Запад, скорее всего, ограничится лишь возмущениями, но не перейдет к каким бы то ни было серьезным шагам», – заключил Ткаченко.

    Напомним, Индия направила 65 военнослужащих, включая бойцов полка «Кумаон», одного из старейших и престижнейших подразделений индийской армии, для участия в российско-белорусских учениях «Запад-2025». Об этом сообщило минобороны страны.

    В военном ведомстве уточнили, что бойцы будут участвовать в совместных тренировках, тактических учениях и освоении специальных навыков владения оружием вместе с российскими военными. В Нью-Дели заявили, что их цель – «укрепить оборонное сотрудничество и дух взаимного доверия между Индией и Россией».

    Британская газета The Times пишет, что военнослужащие из Индии дислоцируются на учебном полигоне Мулино в Нижегородской области. Республика «перешла красную черту», присоединившись к российско-белорусским военным учениям», считают опрошенные изданием аналитики. Решение Дели стало «тревожным сигналом», говорится в материале.

    «Активное участие Индии в учениях «Запад» вызывает обеспокоенность относительно будущего масштаба отношений между США и Индией в сфере безопасности», – заявил бывший заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии в Госдепартаменте Дэвид Меркель.

    Учения «Запад-2025» проходят на полигонах в Белоруссии и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей с 12 по 16 сентября. Цель учений – отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии. За маневрами накануне наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран-членов НАТО – США, Турции и Венгрии.

    16 сентября 2025, 06:46
    Рябков заявил об отсутствии условий для встречи России, США и Украины

    Рябков: Нет оснований говорить о встрече в формате России, Украины и США

    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Предложения Москвы остались без внятного ответа со стороны Киева, что исключает обсуждение формата трехстороннего саммита с участием США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков напомнил, что президент России Владимир Путин ранее уже дал исчерпывающие разъяснения относительно контактов с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    «Уж если на эти наши сигналы нет здравого, трезвого, разумного отклика, тем более нет оснований говорить о некоем трехстороннем формате», – заявил Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива проведения саммита с участием России, США и Украины пока не продвинулась. Сам Путин указывал, что готов встретиться с главой киевского режима на финальном этапе переговоров.

    16 сентября 2025, 03:30
    Министр финансов Украины спрогнозировал дефицит бюджета на 2026 год

    Министр финансов Украины Марченко: Дефицит бюджета составит 16 млрд евро

    @ Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Дефицит государственного бюджета Украины в 2026 году составит 16 млрд евро, заявил министр финансов страны Сергей Марченко.

    По словам министра, на следующий год стране потребуется больше средств, чем было выделено в 2025 году, который, в свою очередь, превысил уровни предыдущих лет, передает РИА «Новости».

    «Нам нужны деньги, на самом деле, около 16 млрд евро, и еще нужно», – сказал Марченко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев столкнулся с необходимостью срочно найти 7,2 млрд долларов на военные нужды только на ноябрь и декабрь. В конце июля 2025 года Украина уже увеличивала военный бюджет на 9,8 млрд долларов. Новых средств почти в три четверти от этой суммы не хватает на покрытие военных расходов в последние два месяца года.

    16 сентября 2025, 06:32
    Румыния не поддержала создание бесполетной зоны над Украиной

    Президент Румынии Дан высказался против введения бесполетной зоны над Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Румыния пока «скорее не поддерживает» создание бесполетной зоны над Украиной, заявил президент страны Никушор Дан.

    Дан отметил, что обсуждал этот вопрос с представителями национального государственного аппарата, советниками, военными и специалистами по внешней политике, передает ТАСС со ссылкой на Antena 3.

    «В настоящий момент – скорее нет. Однако, в зависимости от развития ситуации, мы можем пересмотреть (свою позицию)», – заявил Дан.

    Президент Румынии также добавил, что существуют «международные обычаи» по вопросу участия в конфликтах, и большинство экспертов считает: если согласиться на введение бесполетной зоны, это будет означать определенное вовлечение в конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил обсудить идею создания бесполетной зоны над Украиной. Командование польских вооруженных сил заявило о нарушении воздушного пространства страны беспилотниками, которые, по версии Варшавы, якобы принадлежат российской стороне. ВВС Румынии также обнаружили беспилотный летательный аппарат в своем воздушном пространстве.

    16 сентября 2025, 09:53
    ФСБ сообщила о задержании женщины за диверсию на Транссибе
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Новосибирске задержали гражданку России 1974 года рождения, ее подозревают в совершении диверсии на Транссибирской магистрали в августе, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Россиянка, по версии следствия, действовала по заданию украинских спецслужб, она изготовила самодельную бомбу с помощью полученных от кураторов инструкций, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    В августе 2025 года она заложила взрывное устройство на железнодорожных путях и привела его в действие, после чего сняла момент взрыва на мобильный телефон.

    Запись, как уточнили в ФСБ, женщина отправила своему куратору для получения вознаграждения.

    В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего расследуются.

    На прошлой неделе в 100 метрах от позиций украинских военных задержали россиянку, ее обвинили в госизмене. В Москве правоохранители задержали гражданку Украины, у которой при обыске обнаружили взрывчатку. В Воронеже сотрудники ФСБ задержали мужчину за переводы военным Украины в криптовалюте.

    16 сентября 2025, 12:31
    Италия решила выдать Германии подозреваемого в терактах на «Северных потоках»
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Итальянский суд принял решение выдать Германии украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Суд решил экстрадировать обвиняемого в ФРГ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    При этом адвокат подозреваемого сообщил о намерении подать апелляцию на решение суда. Сам обвиняемый также намерен обжаловать экстрадицию.

    Ранее сообщалось, что в европейском ордере на арест Кузнецов указан как координатор терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Кузнецова задержали в Италии по запросу Германии по делу о «Северных потоках». И.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский пояснял, что в расследовании теракта пытаются представить козлов отпущения и сместить вину с тех, кто действительно стоит за этим подрывом.

    16 сентября 2025, 17:16
    Кабмин рассказал планах запуска вакуумных поездов Hyperloop в России

    Кабмин рассказал планах запуска вакуумных поездов Hyperloop в России в ближайшие годы

    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В стратегических планах правительства на ближайшее десятилетие обозначено развитие скоростных транспортных систем, включая поезда на магнитной подушке и Hyperloop.

    Об этом говорится в материалах кабмина к стратегической сессии «Развитие скоростного транспортного сообщения», передает ТАСС.

    В документах отмечено, что в ближайшие десять лет будет развиваться сразу несколько альтернативных технологий, включая поезда на магнитной левитации и движение в вакуумной среде (Hyperloop).

    В материалах также подчеркивается успешная эксплуатация маглева (поезда на магнитной подушке) в Шанхае с 2004 года, где поезд курсирует между аэропортом и городом. Правительство России привело данные о том, что в Китае ведутся разработки поезда, способного достигать 600 км/ч, а ожидаемое сокращение времени в пути между Пекином и Шанхаем составит три часа.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о расширении перевозок на «Сапсанах» и «Ласточках».

    16 сентября 2025, 14:45
    «Калашников» успешно испытал в зоне СВО новый комплект обмундирования «Новатор»
    @ t.me/kalashnikovnews

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комплект обмундирования «Новатор» от концерна «Калашников» успешно прошел испытания в зоне спецоперации, показав высокие защитные и терморегуляционные свойства.

    По словам генерального директора концерна «Калашников» Алана Лушникова, первый этап апробации завершился успешно, дальнейшее развитие проекта ведется совместно с министерством обороны, передает ТАСС.

    «Комплект «Новатор» успешно прошел первый этап апробации, сейчас мы с министерством обороны прорабатываем дальнейшее развитие. Необходимы проведение соответствующих испытаний и дальнейшая организация серийного производства. Комплект уже прошел испытания в зоне спецоперации с очень позитивным результатом», – заявил он.

    На Третьем Всероссийском оружейном форуме «Калашников» представил новую линейку одежды, средств индивидуальной бронезащиты и рюкзаков, сообщается в Telegram-канале концерна. В экспозиции были продемонстрированы нательное белье для различных климатических условий, элементы всесезонной и утепленной одежды, головные уборы, перчатки и рукавицы, построенные по системе слоев для оптимальной терморегуляции.

    Модульная разгрузочная система 2.0 и бронешлем по классу защиты Бр2 вошли в ассортимент индивидуальной бронезащиты. МРС позволяет адаптировать комплект под конкретные задачи, в том числе для скрытных действий или активного перемещения. В новой версии системы количество элементов оптимизировано, сохраняя функциональность: многофункциональный бронежилет перекрывает задачи низкопрофильных и других видов жилетов. Конструкция позволяет учитывать требования к терморегуляции.

    Бронешлем, изготовленный из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, демонстрирует противоосколочную стойкость на уровне не менее 630 метров в секунду. Он совместим со средствами защиты слуха и дополнительным приборным оснащением.

    В новой линейке рюкзаков уменьшено число отдельных изделий при увеличении их функциональности и вариативности. Модульная система транспортировки грузов поддерживает совместимость с разгрузочной системой и обеспечивает возможность одновременного использования с элементами комплекта.

    Напомним, «Калашников» в 2024 году установил десятилетний рекорд выручки от экспорта оружия.

    В августе «Калашников» сообщил о выполнении плана производства за полгода.

    15 сентября 2025, 22:13
    Рубио не стал критиковать Россию после инцидента с дронами в Польше

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне инцидента с беспилотниками у польской границы госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «Украина тоже наносит удары по России».

    Рубио отметил, что удары с использованием дронов ведутся обеими сторонами «далеко от линии фронта» и направлены на ослабление противника. «Украина тоже наносит удары по России», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Глава американского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что затяжной характер конфликта усложняет ситуацию и делает необходимым его скорейшее завершение. По его словам, никто в мире не сделал больше для достижения мира, чем президент США Дональд Трамп, однако окончательное соглашение должны достигнуть сами стороны конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава и Вашингтон значительно разошлись в оценках инцидента с БПЛА над Польшей.

    Командование вооруженных сил Польши заявило о нарушении воздушного пространства страны некими беспилотниками. Польские власти заявили, что БПЛА якобы принадлежат российской стороне.

    Постпреда России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения в адрес России в инциденте с БПЛА в Польше остаются бездоказательными. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что по ситуации с БПЛА над Польшей масса элементарных вопросов до сих пор не получила ответа.

    16 сентября 2025, 14:34
    Украинская тероборона отменила отпуска из-за массового бегства солдат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 119-й бригаде теробороны Украины отменили отпуска для личного состава после того, как солдаты массово не возвращались из них, опасаясь возвращения на фронт, рассказал военнослужащий бригады Сергей Безбородов, сдавшийся в плен российскими бойцам в районе Серебрянского лесничества.

    По его словам, командование 119-й бригады теробороны Украины отменило отпуска для личного состава из-за того, что военнослужащие после отпусков не возвращались в часть, передает ТАСС.

    «Случаи были у нас, когда люди уезжали в отпуск домой, чтобы увидеть своих родных, но они потом не возвращались, потому что понимали, что это не их война. И вот из-за этих людей, которые не приезжали из отпуска, нам просто запретили отпуска», – заявил Безбородов.

    Другие пленные из этой же бригады рассказали, что уровень морального духа в подразделениях крайне низок. Прапорщик Александр Кривец отметил, что бойцы массово уходят в самовольное оставление части, так как «все уже утомлены» продолжительными боевыми действиями.

    Безбородов также сообщил о нехватке оружия у украинских мобилизованных, подчеркнув, что «с автоматом не пойдешь против гранатомета или против миномета». Кроме того, пленные отметили проблемы с питанием и снабжением. По словам Безбородова, бойцам выдавали только сухой паек и воду.

    Более того, украинские мобилизованные вынуждены ежемесячно сдавать по 2 тыс. гривен на заправку автомобилей и по 5 тыс. гривен на закупку тяжелого гексакоптера типа «Баба-яга».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил о росте случаев дезертирства среди военнослужащих ВСУ. Командование ВСУ приравняло пропавших под Сумами солдат к дезертирам. В бригаде ВСУ под Харьковом выросло число случаев дезертирства.

