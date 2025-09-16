Фирма арестованного по делу об убийстве Кивы бизнесмена накопила 85 млн долгов

Tекст: Алексей Дегтярев

Единственным учредителем подмосковной фирмы ООО «СК Дорлидер», занимающейся строительством автомобильных дорог, является Амирханян, передает РИА «Новости».

Компания с августа 2022 года находится в стадии банкротства, а ее счета арестованы по причине возможных нарушений налогового законодательства.

В материалах судебных приставов указано, что с 2019 по 2025 год против компании было возбуждено почти 50 исполнительных производств на сумму более 85 млн рублей, из которых 80,2 млн рублей составляют долги по налогам и сборам, включая пени. Большинство взысканий уже прекращено в связи с банкротством компании, в том числе и производство на основную сумму долга.

Приставы продолжают взыскание с фирмы 90 тыс. рублей по пяти исполнительным производствам, четыре из которых связаны с исполнительским сбором, а одно связано со штрафом министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Ранее в Амирханяна арестовали Подмосковье по уголовному делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы.