Tекст: Валерия Городецкая

В Челябинской области, по словам главы штаба Николая Дейнеко, ни одного нарушения, способного повлиять на итоги, зафиксировано не было, а Центр общественного наблюдения работал круглосуточно, сообщается на сайте «Независимого общественного мониторинга» (НОМ).

В Новгородской области после закрытия участков наблюдатели контролировали подсчет голосов, что позволило обеспечить прозрачность процедуры, отметили в региональном штабе. В Смоленской области не поступило ни одного сообщения о нарушениях, а наблюдатели отправили около 1400 информационных сообщений, сообщила руководитель регионального штаба Марина Проскурнина. IT-специалист Алексей Антонов подчеркнул корректную работу системы дистанционного электронного голосования и отсутствие технических сбоев.

В Краснодарском крае руководитель штаба Любовь Попова подчеркнула консолидацию партий и активность граждан, отметив, что гражданское общество Кубани зрелое, голосование проходило семьями и даже в национальных костюмах. В ХМАО-Югра, по словам председателя Общественной палаты Югры Алсу Магановой, не зафиксировано ни одного нарушения прав избирателей, а сообщения о возможных нарушениях были оперативно проверены и опровергнуты.

В Севастополе работа «горячей линии» показала, что все обращения носили консультационный характер, а более 2 тыс. сообщений от наблюдателей подтверждали полноту контроля. В Костромской области голосование прошло спокойно и полностью легитимно без ситуаций, которые могли бы поставить под сомнение результаты.

В Камчатском крае общественные наблюдатели подтвердили отсутствие нарушений и соблюдение всех процедур. В Самарской области отмечена высокая конкуренция и слаженность работы наблюдателей даже в условиях угрозы атак БПЛА. В Волгоградской области нарушения не выявлены, были ежедневные брифинги и круглосуточный мониторинг. В Тамбовской области эксперты считают, что выборы показали легитимность власти и высокий уровень доверия общества.

