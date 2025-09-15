Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.3 комментария
Лондон не смог доказать причастность России к запуску дронов в Польшу
МИД Соединенного Королевства не смог предоставить российскому послу Андрею Келину доказательства причастности российских военных к запуску беспилотников в сторону Польши.
Посол был приглашен в Форин офис 15 сентября, где ему был предъявлен формальный протест по поводу появления дронов в воздушном пространстве Польши, передает ТАСС со ссылкой на посольство России в Британии.
Российская сторона уточнила у британских коллег, существуют ли какие-либо доказательства, подтверждающие запуск беспилотников российскими военными, но их предоставлено не было. Также была просьба разъяснить предполагаемые мотивы для такого запуска, на что в МИД Британии не ответили.
«Еще раз подтверждаем отсутствие с российской стороны какой-либо заинтересованности в эскалации напряженности в отношениях с Польшей или НАТО», – заявили в российском посольстве.
В дипмиссии также заявили, что, напротив, в дальнейшем «раздувании антироссийской истерии» заинтересованы Киев и его спонсоры, которые, по мнению дипломатической миссии, неоднократно совершали подобные провокации.
Напомним, посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин был вызван в МИД Британии из-за произошедших инцидентов с беспилотными летательными аппаратами в Польше и Румынии.
Ранее в Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников.
В субботу Румыния заявила о перехвате якобы российского беспилотника.