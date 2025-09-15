Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.6 комментариев
Песков: Путин откроет новые объекты Роспотребнадзора
Президент Владимир Путин поучаствует в открытии новых объектов Роспотребнадзора в российских регионах по видеосвязи в понедельник, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин в ходе видеоконференции откроет объекты Роспотребнадзора в субъектах страны, это мероприятие приурочено к Дню образования Государственной санитарной эпидемиологической службы, сказал Песков, передает ТАСС.
Также глава этого ведомства Анна Попова доложит о том, что делается для развития Госсанэпидслужбы, а также о проекте «Санитарный щит».
«Будут тоже с соответствующими презентациями в разных регионах России открывать новые объекты службы: в Мариуполе в ДНР, в Волновахе в ДНР, в Оренбургской области, в Воронеже, в Симферополе, в Волгограде», – сказал представитель Кремля.
Вице-премьер Татьяна Голикова расскажет о регулировании в области биобезопасности и о системе мониторинга биологических угроз.
Также у президента запланирован ряд различных рабочих встреч и совещаний внутреннего характера в Кремле.
Ранее Песков сообщал, что Путин совершит несколько поездок в регионы на этой неделе.