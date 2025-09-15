Песков: Путин откроет новые объекты Роспотребнадзора

Tекст: Алексей Дегтярев

Путин в ходе видеоконференции откроет объекты Роспотребнадзора в субъектах страны, это мероприятие приурочено к Дню образования Государственной санитарной эпидемиологической службы, сказал Песков, передает ТАСС.

Также глава этого ведомства Анна Попова доложит о том, что делается для развития Госсанэпидслужбы, а также о проекте «Санитарный щит».

«Будут тоже с соответствующими презентациями в разных регионах России открывать новые объекты службы: в Мариуполе в ДНР, в Волновахе в ДНР, в Оренбургской области, в Воронеже, в Симферополе, в Волгограде», – сказал представитель Кремля.

Вице-премьер Татьяна Голикова расскажет о регулировании в области биобезопасности и о системе мониторинга биологических угроз.

Также у президента запланирован ряд различных рабочих встреч и совещаний внутреннего характера в Кремле.

Ранее Песков сообщал, что Путин совершит несколько поездок в регионы на этой неделе.