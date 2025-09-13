Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.0 комментариев
Посол Аргентины допустил отправку военных на Украину
Посол Виейра: Аргентина может рассмотреть отправку войск на Украину
Аргентинские власти допускают обсуждение вопроса участия вооруженных сил в обеспечении безопасности на Украине при необходимости такого решения, сообщил посол страны Энрике Игнасио Феррер Виейра.
«Такие темы обсуждаются на высоком политическом уровне, но, если аргентинские вооруженные силы потребуются для обеспечения безопасности на Украине, президент, несомненно, будет готов рассмотреть такую возможность», – сказал он в интервью РБК.
Дипломат напомнил, что Аргентина ранее неоднократно участвовала в миротворческих миссиях ООН и предложил рассматривать подобную возможность в рамках нынешнего конфликта на Украине.
Виейра пояснил, что лично не обсуждал этот вопрос со своим правительством, однако считает важной роль ООН в процессе урегулирования и предоставления гарантий безопасности для обеих сторон конфликта.
Посол добавил, что президент Аргентины Хавьер Милей выступает за мир в регионе и разрешение противоречий без применения силы. По его словам, обе страны должны стремиться к взаимопониманию и устойчивому миру.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.
МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.