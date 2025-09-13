  • Новость часаПутин открыл четыре станции Троицкой линии метро в Москве
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    Борис Акимов Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    13 сентября 2025, 17:20 • Новости дня

    Reuters: Реакция Трампа на инцидент с БПЛА в Польше разочаровала Европу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские дипломаты выразили разочарование сдержанным подходом американского президента Дональда Трампа к инциденту с БПЛА в Польше, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, по мнению высокопоставленных европейских чиновников, Трамп продемонстрировал политику «Америка прежде всего», что усилило тревогу относительно готовности США поддерживать союзников, передает ТАСС.

    «Этот эпизод подчеркивает, что Трамп, в отличие от других президентов со времен Рузвельта, не считает безопасность Европы центральным элементом безопасности США», – заявил бывший представитель США при НАТО Иво Даалдер.

    По словам европейских собеседников агентства, в прошлом подобные инциденты вызывали бы немедленный ответ Вашингтона, однако сейчас реакцию Трампа описывают как «публичное пожимание плечами».

    Европейские политики охарактеризовали заявления Трампа как вызывающие «разочарование», «недоумение» и «тревогу». Высокопоставленный чиновник из Германии сообщил, что США участвовали в обсуждении ситуации, однако выглядели неуверенными. «Мы не можем ни в чем полагаться на США с этой администрацией. Но мы должны притворяться, что можем», – заявил он.

    Дипломаты восточноевропейских стран назвали реакцию Вашингтона «оглушающей тишиной», отметив, что США не приободрили союзников. Представитель Италии подчеркнул, что большинство стран НАТО негативно восприняли сдержанность США, но не критикуют открыто. Еще одной причиной тревоги стало неучастие американских ВВС в операции по перехвату БПЛА; в США объяснили это ответственностью Нидерландов за воздушное пространство в момент инцидента.

    Напомним, в Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников.

    Трамп выразил недоумение по поводу сообщений о полетах якобы российских дронов над территорией Польши.

    12 сентября 2025, 14:50 • Новости дня
    Политолог объяснил реакцию Трампа на «спектакль» с беспилотниками в Польше

    Политолог Стремидловский: Трамп не позволяет европейским мошенникам сыграть с ним в наперстки

    Политолог объяснил реакцию Трампа на «спектакль» с беспилотниками в Польше
    @ Rafal Niedzielski/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Причин, почему Дональд Трамп довольно сдержанно отреагировал на падение беспилотников в Польше, несколько. Во-первых, он, вероятно, получил от американской разведки данные, которые не подтверждают версию о якобы российской провокации. Во-вторых, сейчас у него существует более важная внутренняя проблема – убийство соратника Чарли Кирка, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Стремидловский.

    «Учитывая, что «спектакль» с беспилотниками над Польшей был во многом рассчитан на Дональда Трампа, то евробюрократы и украинское руководство вновь потерпели фиаско. Президент США ведет себя довольно последовательно и не позволяет европейским мошенникам сыграть с ним в наперстки», – отметил политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    По его мнению, причин, почему глава Белого дома довольно сдержанно отреагировал на произошедшее, несколько. «Во-первых, он, вероятно, получил от американской разведки данные, которые не подтверждают версию о якобы российской провокации», – считает собеседник.

    «Во-вторых, сейчас у Трампа существует более важная внутренняя проблема – это убийство Чарли Кирка, яркого сторонника MAGA-движения (Make America Great Again – «Сделаем Америку снова великой»). Для президента США первостепенный вопрос – не ситуация в Европе, а ответ либералам, действия которых привели к росту насилия в стране», – добавил спикер.

    В-третьих, американский лидер продолжает дистанцироваться от украинского кризиса. «Трамп ранее давал понять, что ситуация вокруг Украины – дело европейцев, а Штаты не хотят этим заниматься. Поэтому все попытки так или иначе втянуть Вашингтон в эскалацию конфликта до сих пор не оборачивались успехом», – подчеркнул политолог.

    При этом польские политики продолжают прикладывать усилия, чтобы переубедить главу Белого дома и даже спорят с ним. «Но администрация США не делает ставку на правительство Дональда Туска, а также конкретно на министра иностранных дел Радослава Сикорского. Трамп общается исключительно с президентом Польши Каролем Навроцким и игнорирует того же Туска», – заключил Стремидловский.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что инцидент с беспилотниками в Польше мог быть результатом ошибки. «Возможно, это было ошибкой, но, как бы то ни было, я не в восторге от всего, что связано со всей этой ситуацией», – сказал он журналистам на Южной лужайке Белого дома.

    В Варшаве решили поспорить с президентом США. Так, польский премьер-министр Дональд Туск отметил, что «тоже хотели бы, чтобы атака была ошибкой, но это не так». «В ту ночь, когда над Польшей пролетело 19 российских беспилотников, над Украиной пролетело 400, плюс 40 ракет. Это не были ошибки», – добавил глава МИД республики Радослав Сикорский.

    Этот случай стал очередным примером, когда США занимают позицию стороннего наблюдателя при президентстве Трампа, пишет The New York Times. При похожем инциденте с попаданием украинской ракеты на территорию Польши в 2022 году Вашингтон сразу проявил готовность защищать каждого члена НАТО. Тогда тревога оказалась ложной, но реакция США была решительной.

    В нынешней ситуации американский президент, по оценке газеты, ведет себя так, будто Штаты не связаны с исходом событий. Газета отметила, что на этот раз реакция была выжидательной, и многие обращали внимание именно на позицию Трампа.

    Напомним, в среду Туск сообщил, что над Польшей были сбиты «представлявшие опасность» дроны, и назвал их «российскими», однако никаких доказательств этому не привел. Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников, применяемых для ударов, не превышает 700 км.

    Тем не менее некоторые европейские страны, в том числе Бельгия, Швеция, Чехия, Нидерланды, Испания, после падения БПЛА вызвали послов России. Российская сторона отвергла все голословные обвинения, ссылаясь на позицию, изложенную ранее в заявлениях Министерства обороны и МИД России.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, в чем заключается суть этого инцидента и ради чего он так активно раздувается Западом.

    12 сентября 2025, 11:41 • Новости дня
    Туск возразил Трампу по инциденту с беспилотниками над Польшей
    Туск возразил Трампу по инциденту с беспилотниками над Польшей
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польский премьер-министр Дональд Туск в ответ на реплику президента США Дональда Трампа о том, что инцидент с дронами над Польшей мог произойти из-за ошибки, заявил, что это не так.

    Варшава также желает, чтобы инцидент с беспилотниками над Польшей можно было бы назвать ошибкой, однако «это не так», заявил Туск, пишет Bloomberg.

    Ранее президент Соединенных Штатов Америки Трамп заявил, что происшествие с беспилотными летательными аппаратами в польском воздушном пространстве могло произойти в результате ошибки.

    Напомним, Варшава заявила о нарушении воздушного пространства Польши якобы российскими дронами. Минобороны России указывало, что дальность полета беспилотников, применявшихся для атаки на украинские цели, не превышает 700 км.

    Также Польша полностью закрыли все действующие пункты пропуска на границе с Белоруссией.

    5 сентября 2025, 11:38
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    11 сентября 2025, 04:15 • Новости дня
    Трамп заявил о «темном моменте» в истории США

    Трамп пообещал найти всех виновных в убийстве Кирка

    Трамп заявил о «темном моменте» в истории США
    @ Brandon Bell/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заверил, что администрация США «найдет всех и каждого», кто причастен к убийству его соратника Чарли Кирка.

    «Моя администрация найдет всех и каждого, кто участвовал в этом злодеянии и других актах политического насилия», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что речь идет в том числе об «организациях, которые финансируют и поддерживают» такое насилие. По его словам, сейчас страна переживает «темный момент» своей истории.

    Трамп обвинил «радикальных левых» в демонизации политических оппонентов, назвав их ответственными за проявление терроризма в США. «Годами радикальные левые сравнивали таких замечательных американцев, как Чарли, с нацистами и самыми страшными массовыми убийцами и преступниками в мире», – заявил президент США. Трамп потребовал немедленно прекратить распространение в США подобной риторики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил, что консервативный активист и радиоведущий Кирк скончался после того, как в него стреляли во время публичного мероприятия в Университете долины Юта. CNN заявлял, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Дональда Трампа на ноябрьских выборах.

    Американский предприниматель Илон Маск возложил ответственность за смерть Кирка, сторонника Трампа, на левых. Комментируя убийство Кирка, политолог Федор Лукьянов заявил, что появилась «сакральная жертва» для «идеологической войны».

    12 сентября 2025, 12:24 • Новости дня
    Эксперт оценил реакцию США на суровый приговор Болсонару

    Политолог Хейфец: Реакция США на приговор Болсонару – грубое вмешательство в дела Бразилии

    Эксперт оценил реакцию США на суровый приговор Болсонару
    @ Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Реакция США на приговор Жаиру Болсонару – грубое вмешательство во внутренние дела Бразилии. Вероятно, администрация Дональда Трампа введет дополнительные пошлины в отношении бразильских товаров. Но это лишь усилит позиции действующего лидера латиноамериканской страны Лулы да Силвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Хейфец. Ранее экс-президента Бразилии приговорили к 27 годам тюрьмы.

    «Приговор, вынесенный Жаиру Болсонару, довольно суровый», – считает Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ. Он напомнил, что максимальный срок, который грозил экс-президенту Бразилии, составлял 43 года тюремного заключения.

    Политику инкриминировали попытку подрыва демократических устоев государства, организацию переворота, планирование убийств высших руководителей власти. «27 лет – это закономерный результат по таким статьям», – отметил собеседник, вспомнив фразу Глеба Жеглова из кинофильма «Место встречи изменить нельзя»: «Будет сидеть!».

    По оценкам Хейфеца, для самого Болсонару такой срок означает, скорее всего, конец политической карьеры. Впрочем, добавил политолог, возможен другой исход событий. В этой связи эксперт напомнил дело против Луиса Лулы да Силвы. В 2019 году его приговорили к 17 годам тюрьмы по обвинению в коррупции и отмывании денег. Лулу освободили «по процедурным соображениям».

    «Как бы то ни было, приговор Болсонару не означает, что правые силы в Бразилии исчезли, и у нынешних властей не будет серьезных соперников. В латиноамериканской стране сохраняется большое число «болсонаристов». На правом политическом поле есть фигуры – как, например, губернатор Сан-Паулу Тарсизио де Фрейтас – которые могли бы «подхватить знамя», – рассуждает Хейфец.

    Реакцию Вашингтона на решение суда Бразилии аналитик назвал «грубым вмешательством во внутренние дела страны, в работу национальной судебной системы». То, что Штаты «близко приняли к сердцу» приговор, объяснимо. «Во-первых, американские власти считают, что имеют право указывать всем, что делать. Во-вторых, Болсонару является сторонником и приятелем Дональда Трампа. Его даже называли «тропическим Трампом». Поэтому Белый дом стремится поддержать «своего», – уточнил спикер.

    По его мнению, администрация США может ввести дополнительные пошлины в отношении бразильских товаров. «Но это скорее добавит популярности правительству Лулы», – предположил политолог, напомнив, что президент латиноамериканской страны ранее «не стал прогибаться» под давлением Вашингтона, а обратился к соратникам по БРИКС и к Глобальному Югу.

    Ранее федеральный верховный суд Бразилии приговорил бывшего бразильского президента Жаира Болсонару к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения. Как сообщает портал G1, из этого срока 24 года и девять месяцев являются лишением свободы – наказанием, предусматривающим закрытый режим, а остальные два с половиной года – содержанием под стражей.

    Политика признали виновным в попытке госпереворота. В соответствии с материалами дела Болсонару и его окружение, в том числе несколько военных, хотели сорвать вступление в должность Лулы да Силвы. Одним из обсуждаемых заговорщиками планов была операция Punhal Verde e Amarelo («Желто-зеленый кинжал»), в соответствии с которой предполагалось убийство избранного президента.

    При этом до инаугурации Лулы да Силвы попытки переворота совершено не было, пишет ТАСС. Тем не менее в январе 2023 года сторонники Болсонару, несогласные с его поражением на выборах, устроили акции протеста и беспорядки в столице страны Бразилиа. По оценке властей, в погромах участвовали около пяти тысяч человек.

    Приговор Болсонару уже прокомментировали в США. Дональд Трамп выразил удивление тем, что суд признал экс-президента виновным в организации заговора с участием военных. «Я считаю, что он был хорошим президентом Бразилии. Совершенно удивительно, что такое могло произойти. Это очень похоже на то, что пытались сделать со мной, но у них ничего не вышло», – сказал американский лидер.

    Глава Госдепартамента США Марко Рубио пригрозил Бразилии ответными мерами от Вашингтона. Он назвал признание вины Болсонару судом «преследованием по политическим мотивам». «Штаты отреагируют соответствующим образом на эту охоту на ведьм», – цитирует Рубио «Интерфакс».

    Трамп еще в начале июля предложил ввести 50-процентные пошлины на бразильские товары. Газета ВЗГЛЯД писала, почему Вашингтон намерен ужесточить торговую политику в отношении этой латиноамериканской страны и как это отразится на самих Штатах.

    12 сентября 2025, 10:05 • Новости дня
    Правые в США призвали к мести за убийство Кирка
    Правые в США призвали к мести за убийство Кирка
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Убийство правого активиста Чарли Кирка спровоцировало всплеск гнева среди американских правых, прозвучали призывы к мести, сопровождающиеся обвинениями в адрес политических оппонентов.

    Правые в Соединенных Штатах выступили с резкими заявлениями. Активисты и сторонники президента страны Дональда Трампа на платформах X и Patriots.Win обвинили политических противников в расправе над Кирком и призвали к ответным действиям, пишет Reuters.

    В постах звучат доводы о политическом переломе в стране.

    Анализ более 3 тыс. сообщений, проведенный профессором Университета Мэриленда Джен Голбек, выявил рост радикализации среди правых пользователей, которые склонны связывать убийство с угрозой для консервативного движения.

    «Они не смогли победить его в дебатах, поэтому убили», – написала активистка Изабелла Мария ДеЛука.

    Трамп напрямую возложил вину за гибель Кирка на «радикальных левых» и заявил, что «нужно дать им отпор». При этом он отметил, что Кирк был сторонником ненасилия, и призвал к сдержанности.

    Представители Демократической партии, включая сенатора Элизабет Уоррен и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, публично осудили убийство и призвали к отказу от политического насилия.

    Консервативные лидеры, такие как Стив Бэннон, заявили о необходимости не отступать. Некоторые активисты, обращаясь к левым активистам, обвинили их в насмешках над смертью Кирка. В то же время отдельные пользователи призывали не разжигать насилие и сохранять спокойствие.

    Ранее в ФБР публиковали фотографии возможного убийцы американского правого активиста Чарли Кирка. По данным прессы, на месте убийства Кирка найдены патроны с ЛГБТ-гравировками (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

    Президент США Дональд Трамп, говоря об убийстве Кирка, заявил, что в стране есть «радикально левая группа сумасшедших», и пояснил, что «решит эту проблему».

    10 сентября 2025, 23:50 • Новости дня
    Трамп подтвердил гибель активиста Кирка после покушения

    Tекст: Антон Антонов

    Консервативный политический активист и радиоведущий Чарли Кирк, в которого стреляли во время публичного мероприятия в Университете долины Юта, скончался, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Великий и даже легендарный Чарли Кирк мертв», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что никто не понимал и не сопереживал американской молодежи лучше, чем Кирк, а также выразил соболезнования его семье.

    Трамп заявил, что распорядился приспустить флаги в связи со смертью своего соратника.

    CNN считает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на ноябрьских выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стрельба произошла во время публичного мероприятия в американском штате Юта. После покушения СМИ сообщали как о гибели Кирка, так и о том, что он находится в больнице. Также сообщалось о задержании подозреваемого, но позднее эта информация была опровергнута.

    12 сентября 2025, 00:45 • Новости дня
    Трамп не исключил «ошибки» в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше
    Трамп не исключил «ошибки» в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Инцидент с беспилотниками в Польше мог стать результатом ошибки, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Это могло быть ошибкой», – приводит слова Трампа ТАСС

    Глава Белого дома также отметил свое недовольство «всей этой ситуацией». При этом он выразил надежду, что «все это прекратится», говоря о возможном урегулировании конфликта на Украине.

    «Как я слышал, произошло то, что, когда их сбивали, они немного вышли из-под контроля. Но несмотря на это, да, я бы осудил даже то, что они были рядом с границей (Польши)», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша заявила, что ее воздушное пространство было нарушено якобы российскими беспилотниками. Минобороны России заявило, что не планировало поражать объекты на территории Польши. Российское ведомство отметило, что максимальная дальность полета применявшихся для атаки на украинские цели беспилотников составляет не более 700 км.

    10 сентября 2025, 19:07 • Новости дня
    WSJ: ЕС отвергнет требования Трампа по тарифам и отказу от российской нефти
    WSJ: ЕС отвергнет требования Трампа по тарифам и отказу от российской нефти
    @ Pool/ABACA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз не станет вводить значительные пошлины на товары из Китая и Индии, а также отказываться от закупок российских энергоносителей для усиления давления на Россию, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    Энергопоставки и тарифы являются крайне чувствительными вопросами для ЕС, отметил источник WSJ, передает РБК.

    Один из европейских чиновников в разговоре с изданием заявил, что ЕС не использует тарифы как инструмент внешней политики.

    Ранее издание Financial Times сообщало, президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины в размере до 100% на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию с целью прекращения конфликта на Украине.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявлял о необходимости усилить санкционное давление на страны, которые продолжают закупать у России газ и нефть.

    11 сентября 2025, 13:06 • Новости дня
    Дробницкий: Убийство Кирка – акт гражданской войны в США

    Американист Дробницкий: Убийство Кирка – акт гражданской войны в США

    Дробницкий: Убийство Кирка – акт гражданской войны в США
    @ Ross D. Franklin/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    MAGA-движение «жаждет крови» после гибели Чарли Кирка. На этом фоне у Дональда Трампа есть два варианта действий. Первый – позорно проиграть, вызвав растерянность и злость у своих сторонников. Второй – начать репрессии и броситься в атаку, будучи к ней неготовым. Любой из сценариев окажется проигрышным для президента США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Чарли Кирк – один из немногих людей в США, про которых можно сказать, что это и есть MAGA-движение (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой»). По моему личному рейтингу он входит в пятерку консервативных лидеров страны», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что активист с 18 лет возглавлял организацию Turning Point USA и сделал ее главным голосом молодых консерваторов. В том числе поэтому политик представлял серьезную опасность для либералов.

    «Кирк прорвал либеральную несвободу слова. Он был убит во время выступления в кампусе университета, где власть принадлежит либеральному дискурсу», – добавил собеседник. По его мнению, произошедшее – расчетливый удар по будущему американского консерватизма: как если бы Демпартия отправила Терминатора в прошлое, чтобы убить лидера будущего сопротивления.

    Вопрос теперь состоит в том, что будет делать находящийся формально у власти Дональд Трамп, сказал Дробницкий. «Если бы у главы Белого дома в руках было сильное государство, которым он полностью управляет, то политик мог бы успокоить общественность, навести порядок и наказать виновных. Но это прерогатива сильных лидеров», – рассуждает аналитик.

    MAGA-движение «жаждет крови», указал эксперт, сославшись на сообщения в американском сегменте соцсетей. Однако есть и те, кто призывает не отвечать на убийство Кирка и остановить политическое насилие в Штатах. На этом фоне у американского президента есть два варианта действий, полагает собеседник.

    «Первый – позорно проиграть, вызвав растерянность и злость у сторонников MAGA. Второй – начать репрессии, броситься в атаку, будучи к ней неготовым. Поэтому события в Юте – это точный расчет либералов: Трамп может потерпеть новое поражение – и это для них хорошо, он может броситься во всякие нервные и непродуманные реакции – и это им на руку», – пояснил американист.

    «У главы Белого дома очень узкая дорожка для того, чтобы что-то развернуть в свою сторону. Как показывает практика, ни один из сильных выпадов он в должной мере не отразил. Таким образом, убийство Кирка – это акт вялотекущей гражданской войны, в которой Трамп – как лидер революционных MAGA -патриотов – пока показывает себя слабо», – заключил Дробницкий.

    Ранее в США был убит Чарли Кирк, американский консервативный активист, сторонник президента Дональда Трампа. В него выстрелили во время выступления на сцене кампуса университета долины Юты в Ореме на мероприятии в рамках тура «Американское возвращение» на глазах трех тысяч присутствующих.

    Выстрел произошел в тот момент, когда Кирк отвечал на вопрос о трансгендерах, устраивающих стрельбу в школах. На любительских кадрах видно, как он резко наклоняется во время речи, а из шеи начинает течь кровь. Он был доставлен в региональную больницу Тимпаногоса в критическом состоянии, где и скончался. У 31-летнего активиста остались жена и двое детей.

    По данным Департамента общественной безопасности штата Юта, который ведет расследование совместно с ФБР, преступник, предположительно, выстрелил один раз с близлежащей крыши, сообщает CNN. Местные правоохранительные органы разыскивают злоумышленника. Личность его пока не установлена. На этом фоне в Вашингтоне службы безопасности оцепили территорию вокруг Белого дома.

    Трамп посчитал смерть Кирка «черным днем для Америки» и обвинил риторику «радикальных левых» в разжигании политического насилия. Он также пообещал найти «всех и каждого», причастных к преступлению. Губернатор Юты Спенсер Кокс назвал произошедшее «политическим убийством».

    В Демократической партии также осудили произошедшее. «Такому отвратительному насилию нет места в нашей демократии», – заявил бывший президент США Барак Обама. «В нашей стране нет места такому насилию. Оно должно прекратиться немедленно», – подчеркнул другой экс-главы Белого дома Джо Байден.

    Мировые политики выразили скорбь в связи с трагедией. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Кирка «другом Израиля с львиным сердцем». Премьер Канады Марк Карни заявил: «Политическое насилие не имеет оправдания». Премьер Италии Джорджия Мелони назвала произошедшее «глубокой раной для демократии». «Мы все должны иметь возможность открыто и свободно вести дискуссии без страха», – заявил премьер Британии Кир Стармер.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что первопричина трагедии – поддержка Украины «командой MAGA». По его словам, «политические преступления и убийства» осуществляют «леволиберальные отбросы, поддерживающие бандеровский Киев». Журнал Time опубликовал обложку, посвященную Кирку, призвав положить конец эпидемии политического насилия в США.

    В 2021 году Кирк совместно с пастором из Калифорнии Робом Маккоем основал организацию Turning Point USA Faith, призванную мобилизовать консервативных христиан голосовать за республиканцев. Он выступал за право американцев на владение огнестрельным оружием. На его соцсети суммарно подписаны более 20 млн человек. Наибольшей популярностью пользуются видео, на которых активист спорит со сторонниками Демократической партии.

    На публичных выступлениях он также не раз критиковал нынешние власти Украины, называл Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ и препятствием для мира, выступал против предоставления военной помощи Украине, признавал Крым частью России и призывал к восстановлению дипотношений с Москвой, пишет РИА «Новости».

    13 сентября 2025, 04:04 • Новости дня
    Премьер-министр Малайзии заявил об участии Путина и Трампа в саммите АСЕАН

    Премьер-министр Малайзии заявил о визите Путина и Трампа на саммит АСЕАН

    Премьер-министр Малайзии заявил об участии Путина и Трампа в саммите АСЕАН
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин, его американский коллега Дональд Трамп и премьер Госсовета КНР Ли Цян и другие лидеры приедут на октябрьский саммит АСЕАН в Куала-Лумпуре, сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

    Как сообщает агентство Bernama со ссылкой на заявление премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и премьер Госсовета КНР Ли Цян будут присутствовать на 47-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает ТАСС.

    Премьер-министр Малайзии подчеркнул, что приглашения на саммит приняли также президент Бразилии Лула да Силва и президент ЮАР Сирил Рамапоса.

    «Я лично получил подтверждение их участия от всех лидеров», – сказал Ибрагим.

    Саммит АСЕАН пройдет в октябре в Куала-Лумпуре. В 2025 году Малайзия приняла полномочия председателя ассоциации от Лаоса, АСЕАН объединяет десять стран Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

    Как заявил в беседе с газетой ВЗГЛЯД программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев, массовая политика уступила место личностям в истории.

    11 сентября 2025, 14:56 • Новости дня
    Лукашенко помиловал 14 иностранных заключенных по просьбе Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании ряда иностранных граждан по просьбе президента США Дональда Трампа и других лидеров.

    Решение принято как жест доброй воли и в соответствии с принципами гуманности, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого», передает ТАСС.

    По данным канала, среди помилованных – шесть граждан Литвы, по два гражданина Латвии, Польши и Германии, а также по одному гражданину Франции и Британии. Все эти лица ранее были осуждены за различные преступления, в том числе шпионаж, экстремизм и терроризм.

    В июне Белоруссия освободила 14 заключенных после визита заместителя спецпосланника президента США Кита Келлога в Минск.

    В июле Лукашенко помиловал 16 человек в преддверии Дня Независимости.

    11 сентября 2025, 12:04 • Новости дня
    Американист: Убийство Кирка демонстрирует раскол и поляризацию в США

    Американист Дудаков: США превращаются в перманентную горячую точку планеты

    Американист: Убийство Кирка демонстрирует раскол и поляризацию в США
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Политическое насилие в США становится нормой. Демократы воспринимают республиканцев буквально фашистами и врагами демократии. Ситуация в стране будет лишь усугубляться, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал убийство соратника Дональда Трампа – Чарли Кирка.

    «США переживают крупнейший всплеск политического насилия со времен турбулентного периода 1960-х – 1970-х годов. Тогда убили многих политиков и активистов, среди которых – Мартин Лютер Кинг, Джон Кеннеди и его брат Роберт (Бобби). Сейчас ситуация схожа. Так, на Дональда Трампа было совершено два покушения, а теперь застрелен соратник главы Белого дома», – напомнил американист Малек Дудаков.

    По его словам, Чарли Кирк был очень популярным республиканским деятелем. Он возглавлял Turning Point USA – крупнейшую в стране консервативную молодежную организацию и активно работал с молодыми людьми, в частности проводил лекции и дебаты в университетах. Кирк сыграл не последнюю роль в победе Трампа на выборах, добавил собеседник, отметив, что за республиканца проголосовала рекордная для партии доля молодежи.

    «Активист олицетворяет новую волну республиканцев, которые поднаторели в нынешних культурных войнах, связанных с феминизмом, расово-гендерной повесткой. Они отличаются от «старой школы» взглядами на внешнюю политику: молодые представители Республиканской партии негативно относятся к Украине и критикуют Израиль, в то время как старшие зачастую были ястребам», – сказал Дудаков.

    Аналитик допускает, что убийство активиста – это попытка запугать всех, кто продвигает его повестку, и вынудить их свернуть свою деятельность. «Сомневаюсь, что преступники достигнут эту цель. Я думаю, сторонники Кирка продолжат его работу: организация Turning Point USA не развалится, а его многомиллионные соцсети будут все так же выпускать контент», – считает эксперт.

    Убийство Кирка демонстрирует раскол США, поляризацию Америки, продолжил собеседник. «На этом фоне политическое насилие считается в стране нормой. Демократы воспринимают республиканцев буквально фашистами и врагами демократии, и у Республиканской партии примерно такая же позиция в отношении Демпартии», – отметил Дудаков, подчеркнув при этом, что произвол исходит чаще со стороны демократического либерального лагеря, который никак не ограничивает себя в методах.

    Американист допускает, что виновные в убийстве Кирка так и не будут пойманы. «Полиция сработала скверно. Им не удалось по горячим следам найти человека, который стрелял в активиста. Есть вероятность, что общественность не узнает о личности преступника и его мотивах. Тем более, что не все в правоохранительной системе лояльны команде Трампа и поддерживают его взгляды. Поэтому возможен прецедент прямого саботажа», – рассуждает спикер.

    По его прогнозам, взлет политического насилия в Штатах будет проявляться и дальше. «Та система сдержек и противовесов, которая действовала раньше в американской политике, постепенно уходит в прошлое. Глава Белого дома попытается закрутить гайки, побороться с наиболее радикальными демократическими организациями, но едва ли у него получится достичь прогресса», – считает Дудаков.

    Он указал на результаты одного из опросов, согласно которому половина общества в США опасается, что рано или поздно ситуация раскола может вылиться в сценарий полномасштабной гражданской войны. «В среднесрочной и долгосрочной перспективе этого исключать нельзя. А любая нестабильность в Америке будет становиться фактором нестабильности для всего остального мира. Таким образом, страна превращается в перманентную горячую точку на планете Земля», – заключил аналитик.

    Ранее в США был убит Чарли Кирк, американский консервативный активист, сторонник президента Дональда Трампа. В него выстрелили во время выступления на сцене кампуса университета долины Юты в Ореме на мероприятии в рамках тура «Американское возвращение» на глазах трех тысяч присутствующих.

    Выстрел произошел в тот момент, когда Кирк отвечал на вопрос о трансгендерах, устраивающих стрельбу в школах. На любительских кадрах видно, как он резко наклоняется во время речи, а из шеи начинает течь кровь. Он был доставлен в региональную больницу Тимпаногоса в критическом состоянии, где и скончался. У 31-летнего активиста остались жена и двое детей.

    По данным Департамента общественной безопасности штата Юта, который ведет расследование совместно с ФБР, преступник, предположительно, выстрелил один раз с близлежащей крыши, сообщает CNN. Местные правоохранительные органы разыскивают злоумышленника. Личность его пока не установлена. На этом фоне в Вашингтоне службы безопасности оцепили территорию вокруг Белого дома.

    Трамп посчитал смерть Кирка «черным днем для Америки» и обвинил риторику «радикальных левых» в разжигании политического насилия. Он также пообещал найти «всех и каждого», причастных к преступлению. Губернатор Юты Спенсер Кокс назвал произошедшее «политическим убийством».

    В Демократической партии также осудили произошедшее. «Такому отвратительному насилию нет места в нашей демократии», – заявил бывший президент США Барак Обама. «В нашей стране нет места такому насилию. Оно должно прекратиться немедленно», – подчеркнул другой экс-главы Белого дома Джо Байден.

    Мировые политики выразили скорбь в связи с трагедией. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Кирка «другом Израиля с львиным сердцем». Премьер Канады Марк Карни заявил: «Политическое насилие не имеет оправдания». Премьер Италии Джорджия Мелони назвала произошедшее «глубокой раной для демократии». «Мы все должны иметь возможность открыто и свободно вести дискуссии без страха», – заявил премьер Британии Кир Стармер.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что первопричина трагедии – поддержка Украины «командой MAGA». По его словам, «политические преступления и убийства» осуществляют «леволиберальные отбросы, поддерживающие бандеровский Киев». Журнал Time опубликовал обложку, посвященную Кирку, призвав положить конец эпидемии политического насилия в США.

    В 2021 году Кирк совместно с пастором из Калифорнии Робом Маккоем основал организацию Turning Point USA Faith, призванную мобилизовать консервативных христиан голосовать за республиканцев. Он выступал за право американцев на владение огнестрельным оружием. На его соцсети суммарно подписаны более 20 млн человек. Наибольшей популярностью пользуются видео, на которых активист спорит со сторонниками Демократической партии.

    На публичных выступлениях он также не раз критиковал нынешние власти Украины, называл Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ и препятствием для мира, выступал против предоставления военной помощи Украине, признавал Крым частью России и призывал к восстановлению дипотношений с Москвой, пишет РИА «Новости».

    12 сентября 2025, 23:00 • Новости дня
    Трамп пригрозил Соросу расследованием за спонсирование протестов

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп предположил, что его администрация может начать расследование по факту вымогательства в отношении финансиста Джорджа Сороса или его семьи, обвинив крупного спонсора Демократической партии в финансировании протестов.

    Протестующие «получают деньги за свою профессию от Сороса и других людей», приводит Bloomberg слова Трампа в интервью Fox News.

    «И мы будем расследовать дело Сороса, потому что я считаю, что это дело RICO (федеральный закон США от 1970 года, разработанный для борьбы с организованной преступностью – прим. ВЗГЛЯД) против него и других людей. Потому что это больше, чем просто протесты. Это настоящие волнения», – сказал американский лидер.

    Трамп не уточнил, о каком члене семьи Сорос идет речь и какие основания будут использованы в расследовании. Закон о коррумпированных организациях, или Закон RICO, обычно применяется для преследования организованной преступности.

    Трамп ранее заявлял, что Сорос «и его замечательный сын, радикально-левый» вместе с их деятельностью должны попасть под расследование. Не совсем ясно, о каком сыне он говорил.

    Алекс Сорос, один из сыновей миллиардера, является активным сторонником демократических идей и возглавляет совет директоров нежелательной в России организации фонда «Открытое общество», основанного Джорджем Соросом и являющегося одной из крупнейших и влиятельнейших благотворительных организаций в мире.

    Представитель фонда «Открытое общество» сослался на свой предыдущий комментарий, опубликованный после угрозы Трампа провести расследование в прошлом месяце.

    «Фонды «Открытое общество», основанные Джорджем Соросом и возглавляемые Алексом Соросом, не поддерживают и не финансируют насильственные протесты. Обвинения в обратном ложны, а угрозы в адрес нашего основателя и председателя возмутительны», – сказано в заявлении.

    Комментарии Трампа прозвучали на фоне заявления президента США о намерении продолжить расследование в отношении политических оппонентов после убийства Чарли Кирка, известного консервативного активиста и союзника президента.

    «Моя администрация найдет каждого из тех, кто способствовал этому злодеянию и другим актам политического насилия, включая организации, которые его финансируют и поддерживают», –  заявил он в видеообращении, опубликованном в среду вечером.

    Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выступил за привлечение венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса и его сына к ответственности за содействие массовым беспорядкам в Соединенных Штатах.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп решил бросить вызов Соросу только теперь?

    13 сентября 2025, 14:45 • Новости дня
    Трамп назвал условие введения новых санкций против России

    Трамп увязал введение новых санкций против России с закупками нефти странами НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести жесткие санкции против России при соблюдении ряда условий.

    Трамп подчеркнул, что такие меры будут возможны только в случае, если все страны НАТО согласятся действовать сообща и полностью прекратят закупать российскую нефть, передает ТАСС.

    В социальной сети Truth Social он обратился к союзникам по альянсу с призывом к единству. «Я готов ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО придут к согласию и начнут действовать сообща и если все страны НАТО прекратят покупать нефть из России», – написал Трамп, назвав свое заявление «посланием всем государствам НАТО и миру».

    Ранее Трамп заявил о готовности к новому этапу санкций против России.

    Накануне он выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями.

    На прошлой неделе президент США потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти.

    11 сентября 2025, 10:38 • Новости дня
    Axios: Кирк играл решающую роль в привлечении молодых американцев в консервативную политику
    Axios: Кирк играл решающую роль в привлечении молодых американцев в консервативную политику
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский консервативный активист Чарли Кирк был одной из ключевых фигур в продвижении молодых американцев к консервативной политике, он сыграл заметную роль в избирательных кампаниях Дональда Трампа, пишет Axios.

    Кирк был известен как ведущий подкаста The Charlie Kirk Show, в соцсети X (бывший Twitter) он набрал более 5 млн подписчиков, пишет Axios.

    Свою медиакарьеру Кирк начал в 2012 году с появления на Fox News, а в этом году стал со-ведущим Fox & Friends Weekend.

    «Никто не понимал сердце американской молодежи лучше, чем Чарли», – заявил президент США Дональд Трамп. Он указал, что Кирка любили и уважали все.

    На момент гибели Кирк находился в туре American Comeback Tour, он проводил дебаты с молодежью в университетских кампусах. В организации отметили, что его влияние выходило далеко за пределы студенческих дискуссий: он был близок к Трампу и его сыну, а движение Turning Point USA охватило свыше 3,5 тыс. кампусов. Оно поддерживает республиканских кандидатов.

    Кирк был известен отстаиванием традиционных христианских ценностей и критикой исламской культуры. Активист выступал за экономические перемены в интересах молодого поколения.

    У него остались жена и двое детей.

    Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил гибель активиста Кирка после покушения. Кирк выступал в поддержку права на ношение оружия в США и оправдывал жертвы ради его сохранения. Трамп пообещал «найти всех виновных» в убийстве активиста.

