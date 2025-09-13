Пленный ВСУ рассказал о сектантских ритуалах «Азова»

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, бойцы становятся строем, ударяют себя в грудь характерным для нацистов жестом и читают специальную молитву: «Украина святая маты героям», передает ТАСС.

«Говорят, ты должен выучить эту молитву обязательно, потому что они националисты. Своего рода секта получается», – заявил пленный. Федотов отметил, что сам копировал националистические ритуалы, чтобы «просто влиться в коллектив».

Пленный рассказал, что в группировку сейчас принимают всех подряд, включая дезертиров и бывших заключенных, из-за необходимости пополнения личного состава. По его оценке, потери в рядах ВСУ по всем направлениям остаются высокими, однако эта информация скрывается командованием.

Ранее бывший главком ВСУ Валерий Залужный предложил заменить гуманитарную подготовку в школах на изучение подвига националистического формирования «Азов».