AG: Желание украинцев избрать нового президента сделало Зеленского уязвимым

Сикорский признал прилет дронов в Польшу с Украины

Tекст: Дарья Григоренко

Пресс-конференцию транслировал телеканал TVP Info. «Эти дроны влетели в наше воздушное пространство не только с Украины, но и из Белоруссии», – подчеркнул Сикорский. Он добавил, что считает произошедшее «российской операцией», однако не представил доказательств этой версии, передает ТАСС.

Ранее Сикорский заявил, что Польша не рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими. Польские власти сообщили генсеку НАТО о том, что уничтожили несколько беспилотников. Представители НАТО отказались признать этот инцидент нападением.