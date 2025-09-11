Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.2 комментария
Суд прекратил дело серийного убийцы Паука по давности
В Богдановичском суде Свердловской области закрыли дело об убийстве, совершенном серийным убийцей Сергеем Пауковым, такое решение принято из-за истечения сроков давности.
Решение о прекращении уголовного дела в отношении Сергея Паукова, известного как Паук, вынес Богдановичский городской суд, передает РИА «Новости».
Суд удовлетворил ходатайство адвоката Паукова, поданное в сентябре, в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности за убийство пенсионерки в Свердловской области, совершенное 27 лет назад.
Следствие установило, что в июле 1998 года Пауков совершил убийство 64-летней женщины, проникнув к ней в дом. Он нанес жертве не менее семи ножевых ранений и похитил имущество.
На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев, которые позднее позволили установить личность убийцы. Эксперты признали Паукова невменяемым на момент преступления, а в 2001 году Рязанский областной суд направил его на принудительное лечение.
В пресс-службе судов Свердловской области сообщили, что Пауков признал вину и пояснил, что убил женщину ради кражи. Жертвами Паукова преимущественно становились пожилые женщины и мужчины в состоянии опьянения.
Несмотря на прекращение дела, дальнейшая судьба принудительного лечения Паукова будет определена врачебной комиссией и судом, исходя из его психического состояния и потенциальной угрозы для общества.
