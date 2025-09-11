Похищенная в Ираке российская ученая после освобождения приехала в Израиль

Похищенная в Ираке российская ученая Цуркова после освобождения приехала в Израиль

Tекст: Дмитрий Зубарев

Израильская исследовательница Елизавета Цуркова, похищенная шиитскими боевиками в Ираке в 2023 году, была освобождена и вернулась на родину, передает «Анадолу».

После освобождения вечером 9 сентября она некоторое время находилась на территории греческой части Кипра, а затем прибыла в Израиль.

В совместном заявлении канцелярии премьер-министра Израиля и внешней разведки «Моссад» уточняется, что глава «Моссад» Давид Барнеа лично поблагодарил коллегу на Кипре за помощь в возвращении Цурковой. Других подробностей о ходе операции по освобождению не приводится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Ирака сообщил об освобождении гражданки России и Израиля Анны Цурковой. Власти Ирака начали расследование по факту ее похищения летом 2023 года. Иракский телеканал ранее показал видео с находящейся в плену Цурковой.