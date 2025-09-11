Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.0 комментариев
Похищенная в Ираке российская ученая после освобождения приехала в Израиль
Похищенная в Ираке российская ученая Цуркова после освобождения приехала в Израиль
После освобождения из плена в Ираке израильская исследовательница Елизавета Цуркова через Кипр вернулась на родину вечером 9 сентября.
Израильская исследовательница Елизавета Цуркова, похищенная шиитскими боевиками в Ираке в 2023 году, была освобождена и вернулась на родину, передает «Анадолу».
После освобождения вечером 9 сентября она некоторое время находилась на территории греческой части Кипра, а затем прибыла в Израиль.
В совместном заявлении канцелярии премьер-министра Израиля и внешней разведки «Моссад» уточняется, что глава «Моссад» Давид Барнеа лично поблагодарил коллегу на Кипре за помощь в возвращении Цурковой. Других подробностей о ходе операции по освобождению не приводится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Ирака сообщил об освобождении гражданки России и Израиля Анны Цурковой. Власти Ирака начали расследование по факту ее похищения летом 2023 года. Иракский телеканал ранее показал видео с находящейся в плену Цурковой.