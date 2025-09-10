В Польше нашли упавший беспилотник возле Мнишкува

Демограф объяснила моду на старославянские имена для новорожденных

Tекст: Татьяна Косолапова

В Министерстве социального развития Подмосковья увидели тенденцию среди молодых родителей на выбор старославянских имен для своих малышей. Причем среди них часто встречаются имена-двойники: Владислав и Владислава, Лучезар и Лучезара, Радомир и Радомира.



«Действительно, сейчас наблюдается интересная тенденция: родители все чаще называют своих детей привычными для русского человека именами, например, Ленами, Наташами, Иванами, Владимирами. Вместе с этим обычными уже стали такие имена, как Добрыня, Василиса, Святослав и так далее. Это не случайность, а, на мой взгляд, часть общей моды на славянское. Она, в свою очередь, вписывается в более широкий контекст – растущий интерес к национальной культуре», – говорит Русанова.

Она рассказывает, что сейчас можно наблюдать, как в моду возвращаются платки и другие элементы традиционного костюма, люди начинают больше интересоваться своими корнями, рассказывать об истории. Возможно, популярность старославянских имен связана именно с этой волной, с общим трендом на любовь к родине и своей культурной идентичности.

«Безусловно, важную роль играет и то, что эти имена сами по себе красиво звучат. Их популярность выходит за рамки определенных этнических групп. Взять, к примеру, имя Руслан, которое очень распространено на Северном Кавказе. Просто потому, что оно благозвучное», – рассуждает демограф.

Конечно, здесь может быть и элемент реакции на внешние обстоятельства, полагает она. В последние годы в мире искусственно принижалось все, связанное с русской культурой, нарастала русофобия. Возможно, нынешний тренд – это своего рода ответ, стремление сохранить и подчеркнуть свою идентичность. Однако вряд ли этот фактор оказывает прямое влияние на демографические процессы.

«Вообще, мода на имена – явление сложное. Помимо национальных имен, появляются и экзотические, например, Амалия или Эмилия. Это говорит о том, что люди ищут гармонии, красоты звучания, стремятся выделить ребенка. Но часто выбор останавливается на привычных и классических вариантах, таких как Маша или София, которые имеют греческие корни, но давно стали для нас своими. Или взять Ольгу и Олега – имена скандинавского происхождения, которые абсолютно прижились в нашей культуре», – подчеркивает Русанова.

По ее словам, данная тенденция – результат всеобщего стремления к гармонии и самоидентификации. Особенно в исконно русских регионах, таких как Подмосковье, закономерно ожидать всплеска интереса к традиционным именам. Для сравнения: иммигранты из среднеазиатских республик часто выбирают для детей имена, отражающие их собственную культуру и историю, что тоже является формой самоидентификации.

«Опять же, бывает, что погоня за оригинальностью приводит к нелепым сочетаниям, вроде попыток дать американское имя с чисто русским отчеством, что звучит дисгармонично. Или это дает сложности в будущем, когда у детей с необычными именами появляются свои дети – обладатели трудновыговариваемого отчества. Со старославянскими и исконно русскими именами не так. Главное – найти баланс между индивидуальностью, культурной принадлежностью и практичностью, чтобы имя стало для ребенка источником комфорта, а не проблем», – заключила Русанова.

