Стало известно о 90% россиян, выразивших гордость историей России

Tекст: Денис Тельманов

По данным опроса Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованным на сайте организации, девять из десяти россиян (90%) выразили гордость историей своей страны, передает РИА «Новости». Культурой гордятся 88% опрошенных, а природными богатствами – 87%.

Шесть из десяти респондентов (61%) сообщили, что за последний год стали больше гордиться своей страной. Гордость вызывают достижения и богатства России (49%), народ и его качества (39%), а также ситуация в стране (20%).

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил: «Настоящий всплеск национальной гордости пришелся на 2014 год и прямо связан с возвращением Крыма и Севастополя в родную гавань. С началом СВО мы фиксируем новый и мощный прилив чувства гордости. В основе его – поддержка курса на независимую внешнюю политику, борьба за государственный суверенитет России, против агрессивной политики Запада».

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 26 мая 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Погрешность исследования с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень доверия россиян к президенту России Владимиру Путину составляет 80%. Владимир Путин получает одобрение работы от 81% опрошенных.

Большинство россиян признают, что президент консолидировал общество и вернул уважение к государственным символам. Флаг России для большинства граждан ассоциируется с гордостью и суверенитетом.

Единство общества помогает стране отстаивать национальные интересы на внешней арене. 78% россиян уверены в важности традиционных библиотек, а среди школьников эту точку зрения поддерживают 60%.