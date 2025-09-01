  • Новость часаОБСЕ объявила о закрытии Минской группы по Карабаху
    Экономический кризис лишает французов правительства
    Политолог увидел в общении Моди и Путина «привет» Дональду Трампу
    Россия и Турция решили проблему финансирования проекта АЭС «Аккую»
    ВС России разрезали группировку ВСУ на Краснолиманском направлении
    Путин поддержал инициативу КНР о создании новой системы глобального управления
    ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку ЗРК Patriot
    Дипломат: Тяньцзиньская декларация утвердила Евразию центром мировой геополитики
    Вильфанд предсказал теплый сентябрь на всей европейской части России
    ФСБ показала задержание тамбовчанина за связь со спецслужбами Украины
    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Надо оградить учителей от «общественников»

    Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Профессия благородная, но не то чтобы прибыльная. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!

    11 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России следует усвоить уроки миграционного кризиса в Европе

    Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.

    11 комментариев
    1 сентября 2025, 14:47 • Новости дня

    Стартовал всероссийский образовательный марафон «Лидеры мнений»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Образовательный марафон «Лидеры мнений: специализация» стартовал в мобильном приложении «Хорошие новости» ко Дню Знаний.

    Марафон организован при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей», Росмолодежи, Федерального агентства по делам национальностей и АНО «Национальные приоритеты», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Целью проекта названо развитие экспертности лидеров общественного мнения и формирование позитивного информационного фона.

    Марафон включает теоретические и практические блоки, тематические вебинары и кейсы, обучение происходит бесплатно. Ключевые направления деятельности участников определялись предварительным голосованием среди молодежи: развитие молодежной политики, продвижение внутреннего туризма и освещение культуры народов России. Особое внимание организаторы уделяют созданию осмысленного, полезного и вдохновляющего контента.

    Первый заместитель генерального директора платформы Геннадий Гурьянов подчеркнул: «Мы стартуем в День Знаний, так как хотим, чтобы марафон стал началом не только нового учебного года, но и нового пути самоопределения и развития ребят».

    По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ Андрея Максимова, марафон помогает выработать критическое мышление и научиться создавать контент, основанный на уважении к фактам и ценностям. Принять участие можно до 30 сентября, скачав приложение «Хорошие новости».

    Пользователи, прошедшие этапы марафона, получают баллы, которые можно обменять на товары и услуги маркетплейса внутри приложения. За все время работы приложения им воспользовались более 3 млн раз, а число пользователей превысило 72 тысяч.

    31 августа 2025, 22:48 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев показал фото «изолированной России» на саммите ШОС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил в Telegram-канале протокольное фото стран-участниц саммита Шанхайской организации сотрудничества с ироничной подписью.

    «Изолированная» Россия на саммите Шанхайской организации сотрудничества», – сказано в подписи к фото, на котором среди десятков представителей стран-участниц в центре стоят президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

    Напомним, Путин и Си Цзиньпин провели короткую беседу на саммите ШОС перед фотографированием.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России начал серию двусторонних переговоров в Китае, первой из которых была встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    На саммите ШОС в Китае для президента России Владимира Путина организовали торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».

    Комментарии (9)
    1 сентября 2025, 01:03 • Новости дня
    Захарова высказалась о судьбе польско-белорусской границы

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова емко высказалась о судьбе польско-белорусской границы, о чем ранее высказался в Литве директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис.

    «На польско-белорусской границе неспокойно. Гинеколог, Туск и Забляукис решают, как ее модернизировать», – написала дипломат в Telegram-канале с репостом реплики сенатора Григория Карасина.

    Напомним, ранее сенатор Карасин высмеял «масштаб мышления» Забляцкиса по заболачиванию границ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Литва рассматривает возможность восстановления ранее осушенных болот на границе с Белоруссией, чтобы повысить уровень безопасности, сообщил директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис.


    Комментарии (6)
    30 августа 2025, 13:50 • Видео
    Переговоры о мире: как хитрит Европа?

    Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 03:44 • Новости дня
    В перечень противопоказаний к вождению авто добавили несколько заболеваний
    В перечень противопоказаний к вождению авто добавили несколько заболеваний
    @ Андрей Махонин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    обновленный список противопоказаний и ограничений к управлению автомобилями. Документ еще в апреле подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Новый список приведен в соответствие с переизданием Международной классификации болезней (МКБ-10). В России обновлен список противопоказаний к управлению автомобилем, в соответствии с переизданной Международной классификации болезней (МКБ-10). Теперь в него включены дальтонизм и расстройства психологического развития.

    В новый список противопоказаний и ограничений, который в апреле подписал премьер-министр Михаил Мишустин и который представлен на портале  официального опубликования правовых актов, добавлены приобретенная недостаточность цветового зрения, цветовая слепота и формы дальтонизма.

    В частности, под запрет попадают дейтераномалия и дейтеранопия, при которых сложно распознавать зеленый цвет, протаномалия и протанопия – те же проблемы с красным спектром цвета, а также тританомалия и тританопия, осложняющие восприятие синего или желтого цветов.

    Общие расстройства психологического развития также пополнили список противопоказаний. Среди диагнозов, с которыми больше не пустят за руль авто, по МКБ–10, детский или атипичный аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера и синдром Геллера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин призвал штрафовать водителей за использование съемных шторок и выдвижных пленок на стеклах автомобилей. Автоэксперты оценили идею запрета так называемой «иранской тонировки».

    Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая напомнила об изменении  требований к перевозке детей с осени.

    Комментарии (5)
    1 сентября 2025, 02:50 • Новости дня
    Ворота генконсульства России в Сиднее протаранил внедорожник

    Tекст: Ирма Каплан

    Ворота генконсульства России в Вуллахре, Сидней протаранил внедорожник. Сотрудники дипмиссии вызвали полицию около восьми часов утра (1 час ночи мск).

    К зданию на Фуллертон-стрит в пригороде Сиднея Вуллахре после сообщений о том, что на подъездной дорожке был припаркован автомобиль без разрешения, прибыла полиция и  попыталась поговорить с водителем. Однако водитель въехал на своей машине в ворота и остановился на газоне, сообщил местный телеканал 9News.

    Подозреваемого арестовали, ему 39 лет и он, по данным телеканала, сотрудничает с полицией, пытающейся установить обстоятельства произошедшего.

    Также упоминается о травме руки 24-летнего полицейского констебля, медики оказали ему помощь, иных данных о пострадавших не сообщается.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле несколько зданий на территории российского посольства в Копенгагене, включая школу, подверглись нападению с использованием краски, но нарушителей до сих пор не нашли.

    В ночь на 21 августа на здание российского торгпредства в Швеции сбросили пакет с краской с беспилотника, это стало уже третьей атакой за два месяца.

    Комментарии (3)
    1 сентября 2025, 02:37 • Новости дня
    Экономист Сафонов напомнил о новом порядке расчета отпускных с сентября

    Tекст: Ирма Каплан

    С осени 2025 года начисление отпускных в России изменится, поскольку квартальные и годовые премии теперь будут учитываться при определении суммы выплаты, рассказал профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

    По его словам, «отпускные у большинства трудоустроенных россиян увеличатся». Он пояснил, что раньше разовые приказы на доплаты не включались в расчет среднего заработка, теперь же будет учитываться вся сумма, полученная работником от работодателя, пояснил он в эфире радио Sputnik.

    Экономист отметил, что нововведение повлияет только на расчет отпускных, порядок начисления больничных останется прежним.

    Сафонов добавил, что изменения не затронут статистику, поскольку все официальные выплаты уже учтены в базе социального фонда. Новые правила, по словам эксперта, скажутся на материальном положении граждан при выходе в отпуск или увольнении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев считает, что измененная схема начисления отпускных, предполагающая расчет по реально отработанным дням, справедлива.

    Депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил, что с началом осени вступают в силу новые федеральные правила оплаты ночных смен и пересмотренный порядок расчета среднего заработка.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 22:39 • Новости дня
    Дерипаска предложил, как остановить желающих «распотрошить российские активы»

    Tекст: Ирма Каплан

    Уж слишком много желающих распотрошить незаконно замороженные народные российские активы, отметил в Telegram-канале бизнесмен Олег Дерипаска и предложил свой метод того, как это можно было бы остановить.

    «Остановить их сможет только вынесенный российским судом обвинительный приговор, где, кроме срока, должна предусматриваться и конфискация имущества каждого участника – от секретарей, стенографирующих заседания всяких еврокомитетов, и юристов, дающих «ценные» советы, до министров Евросоюза», – написал он.

    Дерипаска отметил, что сейчас это предложение может показаться смешным, но рано или поздно им удастся воспользоваться.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Венгрия подала иск в Суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира, оспаривая выплату миллиардов евро помощи Украине.

    Бельгийский премьер Барт Де Вевер заявил о рисках международных последствий и юридической сложности конфискации суверенных активов России в Европе.

    Киев с начала года получил свыше 10 млрд евро от доходов, полученных Евросоюзом от замороженных российских государственных средств.

    Комментарии (2)
    1 сентября 2025, 05:35 • Новости дня
    Путин прибыл на заседание Совета глав государств – членов ШОС
    Путин прибыл на заседание Совета глав государств – членов ШОС
    @ Telegram-канал «Кремль. Новости»

    Tекст: Ирма Каплан

    Кортеж президента России прибыл к месту проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в международный конгрессно-выставочный центр «Мэйцзян» (Тяньцзинь, Китай).

    Кортеж российского лидера Владимира Путина прибыл к международному конгрессно-выставочному центру «Мэйцзян» в Тяньцзине. Он вышел из черного автомобиля Aurus с китайскими номерами, на котором будет перемещаться в ходе визита в Китай, и прошел в здание.

    Как сообщила пресс-служба Кремля, перед началом саммита, делегаты стран-участниц имели некоторое время для неформального общения. Российский лидер поприветствовал председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди, кратко переговорив с ними.

    После чего началось заседание Совета глав государств стран ШОС, открыл которое  приветственным словом к участникам Си Цзиньпин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России начал серию двусторонних переговоров в Китае, первой из которых была встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    На саммите ШОС в Китае для президента России Владимира Путина организовали торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил в Telegram-канале протокольное фото стран-участниц саммита Шанхайской организации сотрудничества с ироничной подписью.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 03:30 • Новости дня
    Эксперты пояснили, как запрет передачи сим-карт помешает мошенникам
    Эксперты пояснили, как запрет передачи сим-карт помешает мошенникам
    @ Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    С 1 сентября в России введено ограничение на передачу сим-карт третьим лицам, направленное на борьбу с анонимностью мошенников и усиление контроля за телефонными номерами, в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко пояснили, как будет действовать эта мера.

    В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подчеркнули: новая мера лишает кибермошенников главных инструментов.

    «Эта мера лишит мошенников их главных инструментов – массовости и анонимности, поскольку каждый активный номер будет жестко привязан к конкретному идентифицированному владельцу», – сообщили в аппарате РИА «Новости».

    Теперь мошенники не смогут бесконтрольно покупать сим-карты у случайных людей для совершения преступлений. Власти считают, что ограничение позволит оперативно выявлять и блокировать номера, используемые для мошеннических атак.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Артем Шейкин, являющийся автором законопроекта, предусматривающего запрет передачи SIM-карты другому лицу, пояснил, кого затронет запрет на передачу SIM-карты другому лицу.

    С 1 сентября за организацию передачи SIM-карт и персональных данных для входа в аккаунт третьим лицам в Уголовном кодексе появится отдельное наказание, вплоть до срока отбывания в местах заключения.

    Комментарии (3)
    31 августа 2025, 17:49 • Новости дня
    Мерц заявил о возможном затягивании конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что конфликт на Украине может продолжаться еще длительное время.

    Мерц в интервью телеканалу ZDF отметил, что если смотреть на историю войн, существует два основных варианта их завершения: либо военное поражение одной из сторон, либо экономическое или военное истощение. Однако, по его мнению, сейчас ни Россия, ни Украина не находятся в таких условиях, поэтому он внутренне готовится к затяжному противостоянию, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что завершить конфликт можно было бы уже «завтра», если бы Киев капитулировал и потерял свою самостоятельность. Тем не менее он считает этот сценарий недопустимым, так как в таком случае «послезавтра наступит очередь следующей страны», а затем и самой Германии, что, по его мнению, является неприемлемым вариантом.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с очередными критическими заявлениями в адрес РФ, отметив, что Россию надо «вынудить» остановить конфликт на Украине.

    Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза отмечают значительный дефицит средств для поддержки Киева в 2026 году и обсуждают возможность экспроприации российских активов, находящихся в европейской юрисдикции.

    Комментарии (3)
    1 сентября 2025, 05:48 • Новости дня
    Кардиолог Ефремкин назвал признаки смертельно опасного сгущения крови и тромбоза

    Кардиолог Ефремкин назвал признаки смертельно опасного сгущения крови

    Tекст: Ирма Каплан

    Отек, боль в икроножной мышце и одышка могут указывать на смертельно опасное сгущение крови, угрожающее тромбозом, рассказал кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Иван Ефремкин.

    Специалист выделил односторонний отек и боль в икроножной мышце как типичные симптомы тромбоза глубоких вен, при котором сгусток образуется в крупных сосудах ног. Если кожа на конечности становится синеватой, это свидетельствует о критическом нарушении кровотока.

    Ефремкин отметил, что внезапная одышка и боль в груди могут быть признаками тромбоэмболии легочной артерии – закупорки тромбом сосудов легких.

    «Боль обычно острая, усиливается при вдохе или кашле, возможен кашель с кровохарканьем», – сказал врач «Ленте.ру».

    Он отметил, что появление таких симптомов требует немедленного обращения за медицинской помощью, так как тромб может привести к летальному исходу.

    Без лечения тромб увеличивается, возрастает риск осложнений и развития посттромботического синдрома, при котором отеки и боли становятся хроническими.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, кардиолог Крулев рассказал о способе растворить опасные холестериновые бляшки. А кардиолог Маршинцева назвала способы снижения риска развития атеросклероза.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 23:02 • Новости дня
    Карасин высмеял «масштаб мышления» автора идеи по заболачиванию границ Литвы

    Tекст: Ирма Каплан

    Проект литовского фонда восстановления и охраны болот, который возглавляет Нериюс Забляцкис, восхитил главу комитета Совета Федерации России по международным делам Григория Карасина. Он прокомментировал в Telegram-канале идею Литвы заболотить границы с Белоруссией.

    «Вдумайтесь! На дворе XXI век, кругом рассуждения о будущей роли искусственного интеллекта. Наконец, идет борьба за урегулирование конфликта на Украине и установление геополитической предсказуемости и безопасности. А офис Забляцкиса считает наиболее важным заболачивание приграничных с соседями районов страны. Масштабное мышление!» – поиронизировал в посте сенатор Карасин.

    Он отметил, что Забляцкис призывает к тому же Латвию и Эстонию ради усиления безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Литва рассматривает возможность восстановления ранее осушенных болот на границе с Белоруссией, чтобы повысить уровень безопасности, сообщил директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис.


    Комментарии (4)
    1 сентября 2025, 00:12 • Новости дня
    Путин поздравил учащихся с Днем знаний и пожелал всем доброго пути в учебный год

    Путин поздравил учащихся и учителей с Днем знаний

    Путин поздравил учащихся с Днем знаний и пожелал всем доброго пути в учебный год
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Ирма Каплан

    В обращении к ученикам, учителям и родителям 1 сентября президент России Владимир Путин уделил особое внимание поддержке педагогов и молодого поколения.

    Президент России Владимир Путин поздравил школьников, студентов, педагогов и родителей с Днем знаний, передает пресс-служба Кремля.

    В поздравительном обращении он подчеркнул, что День знаний остается важным праздником для каждого, так как школа помогает сделать первые шаги во взрослую жизнь. Путин отдельно обратился к первоклассникам, пожелав им успешного старта и уверенности в своих силах.

    «Вам многое предстоит узнать. Кто-то полюбит гуманитарные предметы, кому-то будут ближе точные, естественные науки. Но, уверен, всем вам будет интересна, полезна богатейшая история и культура нашего Отечества», – сказал президент.

    Он отметил, что за последние шесть лет в России построено более 1600 новых школ для обучения более 1 млн детей, в том числе на исторических территориях Донбасса и Новороссии.

    Особое внимание Путин уделил обновлению системы среднего профессионального образования, которой в этом году исполнилось 85 лет. В российских колледжах сейчас учится свыше 3,8 млн ребят.

    Президент подчеркнул, что в стране созданы лучшие условия для получения современных знаний, дополнительного образования и развития творческого потенциала молодых людей. Он выразил уверенность, что будущее России принадлежит умным, образованным и активным гражданам.

    «От души желаю вам успехов и, конечно, здоровья и благополучия всем педагогам, родителям, дедушкам и бабушкам нынешних учеников. С праздником вас, с Днем знаний! В добрый путь!» – сказал президент.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 14:10 • Новости дня
    Северокорейское телевидение показало подвиги военных КНДР в Курской области
    Северокорейское телевидение показало подвиги военных КНДР в Курской области
    @ ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На центральном телевидении КНДР показали сюжет о солдатах Корейской народной армии (КНА), которые отличились при освобождении Курской области.

    В эфире были показаны кадры, на которых бойцы КНА ведут огонь, перевязывают раненых и действуют в полевых условиях, сообщило южнокорейское агентство Ренхап, передает РИА «Новости». Запись длится около 25 минут.

    Особое внимание в репортаже уделено историям двух бойцов КНА: 20-летнего Юн Чон Хека и 19-летнего У Ви Хека, которые пожертвовали жизнью, чтобы не сдаваться врагу. Также рассказывается о подвиге 22-летнего Ли Кван Ына, который, будучи раненым, подорвал гранату, пытаясь спасти товарищей под обстрелом.

    Согласно репортажу, многие северокорейские военные выделялись самоотверженностью, защищая своих сослуживцев от атак дронов и минных снарядов, нередко ценой собственной жизни.

    Ранее во время телефонного разговора с северокорейским лидером Ким Чен Ыном президент России Владимир Путин отметил мужество армии КНДР при освобождении Курской области.

    В июле Ким Чен Ын почтил память погибших в Курской области солдат. Он отметил самоотверженность северокорейских военных и анонсировал установку памятника в честь их участия в совместной с Россией операции.

    Напомним, в апреле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил  Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 04:39 • Новости дня
    Участник суда узнал, почему люди не могли выбраться из зала «Крокуса» после атаки

    Участник суда узнал, почему люди не могли выбраться из зала «Крокуса»

    Tекст: Ирма Каплан

    После атаки террористов и поджога посетители концертного зала «Крокус Сити Холл» не могли выбраться из-за едкого дыма, сообщил участник судебного процесса, который проходит на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в здании Мосгорсуда.

    «В показаниях одного из потерпевших прозвучала фраза: «Дым был настолько едким, что через несколько вдохов люди теряли сознание». То есть они, со слов свидетеля, не могли самостоятельно выйти из зала и сгорели заживо», – рассказал он ТАСС.

    Военный суд продолжит слушания в понедельник и, если потерпевшие не появятся, огласит их показания, данные ранее.

    Из материалов дела следует, что около 70 из 149 погибших скончались именно от термоингаляционной травмы и интоксикации угарным газом, не имея огнестрельных или иных ранений. Остальные погибли от ранений или их причина гибели не установлена. Всего угрозе гибели подверглись не менее 1971 посетителя. Из них почти 1,7 тыс. не обращались за медицинской помощью.

    Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта 2024 года. По данным Следственного комитета, жертвами теракта стали 149 человек. Исполнители попытались скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву.

    Позже были найдены и другие соучастники нападения на концертный зал. Организаторы теракта действовали в интересах Украины. Следствие считает, что нападение организовали члены «Вилаят Хорасан» (структурное подразделение ИГ, террористической организации, запрещенной в России).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в понедельник, 4 августа, в здании Московского городского суда стартовал судебный процесс по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Он проходит в закрытом режиме.

    Во время нападения на «Крокус Сити Холл» мужчина спас жену, прикрыв ее собой. Он погиб, а женщина слышала разговоры террористов на тюркском языке, сообщила свидетельница в суде.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 13:29 • Новости дня
    Москва предложила Анкаре комплексное обслуживание поставленных систем С-400
    Москва предложила Анкаре комплексное обслуживание поставленных систем С-400
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва предлагает Анкаре комплексное обслуживание поставленных ранее зенитных ракетных систем С-400 и готова обсуждать иные направления военно-технического сотрудничества, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

    Он напомнил, что контракт на поставку полкового комплекта С-400 между Россией и Турцией был заключен в 2017 году на сумму 2,5 млрд долларов, а поставки завершены летом-осенью 2019 года, передает РИА «Новости».

    «С турками у нас давняя история по С-400, ее надо обслуживать, мы, естественно, предлагаем комплексное обслуживание тех систем, которые сегодня имеются в наличии с учетом того, что время определенное прошло и нужно поддерживать в соответствующем боевом состоянии. Это требует элементарного техобслуживания», – отметил Шугаев.

    Он также подчеркнул, что Москва готова обсуждать с турецкими коллегами не только вопросы противовоздушной обороны, но и любые другие направления в оборонной сфере. По его словам, для таких переговоров нет никаких ограничений или специальных тем, которые были бы закрыты для обсуждения с Анкарой.

    Эти заявления прозвучали на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Шугаев подчеркнул, что поддержание боеготовности турецких С-400 требует регулярного технического обслуживания, и Россия открыта к дальнейшему развитию сотрудничества с Турцией в военно-технической сфере, пишет ТАСС.

    Ранее в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом президент России Владимир Путин отметил значимый рост торгового оборота между странами и стратегическое партнерство в энергетике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин начал переговоры с Эрдоганом на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине.

    Комментарии (0)
    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
