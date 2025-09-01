Стартовал всероссийский образовательный марафон «Лидеры мнений»

Tекст: Валерия Городецкая

Марафон организован при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей», Росмолодежи, Федерального агентства по делам национальностей и АНО «Национальные приоритеты», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Целью проекта названо развитие экспертности лидеров общественного мнения и формирование позитивного информационного фона.

Марафон включает теоретические и практические блоки, тематические вебинары и кейсы, обучение происходит бесплатно. Ключевые направления деятельности участников определялись предварительным голосованием среди молодежи: развитие молодежной политики, продвижение внутреннего туризма и освещение культуры народов России. Особое внимание организаторы уделяют созданию осмысленного, полезного и вдохновляющего контента.

Первый заместитель генерального директора платформы Геннадий Гурьянов подчеркнул: «Мы стартуем в День Знаний, так как хотим, чтобы марафон стал началом не только нового учебного года, но и нового пути самоопределения и развития ребят».

По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ Андрея Максимова, марафон помогает выработать критическое мышление и научиться создавать контент, основанный на уважении к фактам и ценностям. Принять участие можно до 30 сентября, скачав приложение «Хорошие новости».

Пользователи, прошедшие этапы марафона, получают баллы, которые можно обменять на товары и услуги маркетплейса внутри приложения. За все время работы приложения им воспользовались более 3 млн раз, а число пользователей превысило 72 тысяч.