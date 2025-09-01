ОБСЕ объявила о закрытии Минской группы по Карабаху

Tекст: Валерия Городецкая

Это решение стало результатом совместного обращения министров иностранных дел Азербайджана и Армении, которые выступили с инициативой прекратить деятельность этого формата, передает ТАСС.

«1 сентября 2025 года Совет министров ОБСЕ после совместного обращения министров иностранных дел Азербайджана и Армении принял решение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур», – сообщило азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поражение в Нагорном Карабахе осенью 2020 года способствовало укреплению независимости и суверенитета Армении. Он объяснил готовность признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом особенностями советской идеологии.

