Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию (в том числе для военных грузов) и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана» (так с недавних пор называют в Баку территорию вокруг Еревана).2 комментария
Политолог: Оргкомитет «Победа» играет важную роль в защите национальных символов
Работа оргкомитета «Победа» выходит далеко за рамки координации торжественных мероприятий: он формирует систему, обеспечивающую преемственность исторического сознания и формирование культурного кода страны, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Ярошенко. В четверг исполняется 25 лет со дня подписания указа президента Владимира Путина о создании оргкомитета «Победа».
Работа оргкомитета «Победа» выходит далеко за рамки координации торжеств, поясняет политолог. «Это система, обеспечивающая преемственность исторического сознания и формирующая культурный код страны. Комитет инициировал присвоение званий «Город трудовой доблести», обеспечил поддержку мемориальных инициатив, запуск масштабных издательских и архивных проектов, развитие программ патриотического воспитания, включая работу с молодежью и цифровизацию исторических данных», – отметил он.
Ярошенко подчеркнул, что «сегодня, в условиях внешнего давления и попыток пересмотра истории, «Победа» играет важную роль в укреплении исторической идентичности, защите национальных символов и консолидации общества вокруг общего прошлого и общего будущего».
Напомним, 25 лет назад, 7 августа 2000 года, президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Российского организационного комитета «Победа», который не только является совещательным и консультативным органом при главе государства, но и обеспечивает проведения единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан. На комитет также возложены задачи по сохранению исторической памяти, увековечению подвигов героев, развитию патриотического воспитания и поддержке ветеранов.