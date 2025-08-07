Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».10 комментариев
СК предъявил обвинение подросткам за попытку убийства военного в Новосибирской области
Два несовершеннолетних жителя Новосибирской области обвиняются в попытке убийства военнослужащего с использованием химических веществ по заданию спецслужб Украины, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, СК предъявил обвинения двум подросткам, подготовившим покушение на убийство военнослужащего Минобороны, сообщает ТАСС. По версии следствия, несовершеннолетние нанесли опасные химикаты на элементы автомобиля, которым пользовался военный. Следователи установили, что они действовали по заданию спецслужб Украины, рассчитывая получить денежное вознаграждение. Оба получили от посредников три емкости с химическими веществами и использовали перчатки и маски, чтобы избежать идентификации. На записи, опубликованной СК, видно, как подростки совершают действия на месте преступления. Военнослужащий не пострадал. Подростков задержали сотрудники ФСБ, мера пресечения избрана в виде заключения под стражу. Назначены психолого-психиатрические экспертизы, ведется комплекс следственных действий. В СК призвали россиян проявлять бдительность при общении в интернете и не поддаваться на предложения участия в преступлениях, поступающие из-за рубежа, особенно через мессенджеры и социальные сети.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Второй Западный окружной военный суд приговорил агента СБУ Виктора Кучера за подготовку покушения на командующего Дальней авиацией ВКС России в 2024 году.