Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».8 комментариев
Участники СВО выступили на гала-концерте в Москве с песнями о спецоперации
В парке «Зарядье» в Москве состоялся гала-концерт второго сезона Всероссийского фестиваля «Баллады специальной военной операции – Время выбрало нас».
Мероприятие было посвящено популяризации в обществе, прежде всего среди молодежи, песенного творчества действующих участников СВО, ветеранов, их родственников, волонтеров и очевидцев событий, сообщается в Telegram-канале фестиваля. Цель проекта – сохранить и передать будущим поколениям живую музыкальную летопись событий, посвященных героизму русского воинства.
Руководителем фестиваля является Герой Советского Союза, монах Киприан (Бурков Валерий Анатольевич). Перед гала-концертом он провел встречу с участниками музыкального вечера. В ходе общения они рассказали о создании своих песен, делились личными историями и переживаниями, вдохновившими их на творчество.
Отец Киприан особо отметил силу слова в песенном искусстве. По его словам, точность выражений и чистота языка играют ключевую роль: каждое произнесенное или спетое слово может вдохновлять, нести правду и сохранять человеческое достоинство. Он также предостерег авторов от чрезмерной эмоциональности или резких формулировок, которые способны превратить искусство в агрессию, недопустимую для духовного образа русского воина.