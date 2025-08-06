  • Новость часаВ Кремле оценили переговоры Путина и Уиткоффа
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    Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».

    4 комментария
    Алексей Васильев Алексей Васильев Откуда пошла клевета про отсталость России в Крымскую войну

    Мы тогда выстояли и практически вничью свели войну против коалиции самых крупных государств на планете. Это как сейчас выступить против НАТО + КНР. И при этом обошлось без территориальных уступок. В том числе и благодаря технической оснащенности нашей армии.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему индустриализация Америки обречена

    Трамповская индустриализация стала попыткой вернуть Америку в 1950-е, игнорируя реалии XXI века. Инфляция и сверхпотребление – не временные трудности, а системные болезни.

    5 комментариев
    6 августа 2025, 17:04 • Новости дня

    Самолет Уиткоффа вылетел из Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет, на борту которого может находиться спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, вылетел из Москвы.

    «Борт вылетел», – передает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах. Уточняется, что речь идет о бизнес-джете Bombardier Global 7500.

    Этот же самолет утром прилетел в Москву, и на его борту находился спецпредставитель Дональда Трампа.

    Напомним, в среду в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Встреча длилась около трех часов, после чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа носили полезный и конструктивный характер. Он добавил, что детали встречи будут раскрыты после доклада о ней Трампу.

    5 августа 2025, 21:45 • Новости дня
    МИД прокомментировал сообщение о размещении «Орешника» на Кубе

    МИД: Слухи о размещении оружия России на Кубе являются частным мнением экспертов

    МИД прокомментировал сообщение о размещении «Орешника» на Кубе
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Информация о якобы возможном размещении российских вооружений на Кубе и в Венесуэле основана на личных оценках экспертов, заявил МИД России.

    «Как мы понимаем, речь идет о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий размещен на сайте ведомства.

    Она подчеркнула, что вопросы международного военного сотрудничества относятся к компетенции Минобороны. Дипломат добавила, что Россия руководствуется международными обязательствами и двусторонними договоренностями.

    Ранее военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что размещение комплексов «Орешник» в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна обеспечит не только безопасность союзников, но и глобальное военное присутствие России.

    Комментарии (33)
    6 августа 2025, 14:49 • Новости дня
    Эксперт объяснил причины возмущения Запада и ВСУ из-за российских Су-57

    Авиаэксперт Гусаров: Ударная мощь и бортовой интеллект делают Су-57 кошмаром для ВСУ

    Эксперт объяснил причины возмущения Запада и ВСУ из-за российских Су-57
    @ JAGADEESH NV/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российский Су-57 почти невидим для украинской ПВО, а внедрение ИИ позволит использовать его с несколькими БПЛА «Охотник», что кратно увеличит ударную мощь группы, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее на Западе и в ВСУ пожаловались на рост использования Россией истребителей пятого поколения в зоне СВО.

    «Су-57 в прямом воздушном бою будет иметь колоссальное преимущество над любым самолетом, имеющимся в распоряжении Украины – американским F-16, французским Mirage или любым советским истребителем четвертого поколения», – сказал авиаэксперт Роман Гусаров.

    «Впрочем, непосредственные столкновения в современных условиях редкость. Самолеты обнаруживают друг друга с расстояния многих километров. И побеждает тот, у кого лучше радары и вооружение, кто быстрее засечет противника и уничтожит. В этих компонентах у Су-57 очень мало конкурентов в мире, и их точно нет на Украине», – продолжил собеседник.

    «Еще один плюс Су-57 – универсальность. Он способен одинаково успешно применять планирующие бомбы, гиперзвуковые ракеты. Ранее ударные самолеты подразделялись на истребители, бомбардировщики, штурмовики. А наш новый самолет фактически может выполнять любую задачу», – детализировал эксперт

    «Кроме того, у истребителя низкая отражающая поверхность, что ведет к уменьшению радиолокационной заметности. «Невидимости» Су-57 также способствует форма корпуса и расположение вооружения во внутренних отсеках», – отметил эксперт.

    «Отдельно отмечу, что Су-57 опережает конкурентов по бортовому интеллекту. Сообщается о внедрении ИИ для «тактической» помощи пилоту. Это сделает возможным использование его с группой сопровождения БПЛА «Охотник», которые выступали бы как дополнительные носители вооружения. Это кратно увеличит ударную мощь истребителя», – указал он.

    При этом, указал Гусаров, Су-57 лучше применять не для ударов вблизи линии боевого соприкосновения, а в глубине территории Украины – для атак по командным пунктам, местам сосредоточения войск, вооружения и техники, военным эшелонам и критическим электроподстанциям.

    Ранее сообщалось, что ВСУ жалуются на то, что Россия наращивает использование истребителей пятого поколения Су-57 в зоне СВО и для атак по военным объектам в глубине территории, пишет польское издание Interia. В статье говорится, что ВКС применяют целые группы таких самолетов, каждый из которых несет новейшие маневрирующие ракеты Х-69. Они трудноуловимы для средств ПВО и ПРО, имеющихся в распоряжении Киева.

    Журнал Military Watch Magazine писал, что Су-57 получил новую малогабаритную гиперзвуковую ракету, а итальянские эксперты отмечали, что истребитель с гиперзвуковым вооружением не сможет остановить даже американская техника.

    Также известно, что «Рособоронэкспорт» планирует представить модификацию Су-57Э на авиационно-космической выставке LIMA 2025 в Малайзии.

    Комментарии (4)
    5 августа 2025, 15:55 • Видео
    Назван главный козырь Китая

    Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    В Кремле оценили переговоры Путина и Уиткоффа

    Ушаков: Переговоры Путина и Уиткоффа прошли конструктивно и полезно

    В Кремле оценили переговоры Путина и Уиткоффа
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа носили полезный и конструктивный характер, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, основной темой обсуждения стал украинский кризис, передает РИА «Новости». Также стороны затронули вопрос перспектив возможного развития стратегического сотрудничества между Россией и США.

    «Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема – это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией», – сказал Ушаков.

    Напомним, в среду в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Они длились около трех часов, после чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев после встречи Путина и Уиткоффа выразил уверенность в преобладании конструктивного диалога между странами.

    Комментарии (5)
    6 августа 2025, 09:31 • Новости дня
    NYP сообщила о возможном отказе США от санкций против России

    NYP: США могут не ввести санкции после истечения ультиматума для России

    NYP сообщила о возможном отказе США от санкций против России
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США рассматривает возможность не вводить новые ограничения против России после окончания десятидневного срока, отведенного на поиск компромисса на Украине, сообщила газета The New York Post (NYP).

    Газета пишет, что введение санкций США против России после истечения десятидневного ультиматума по урегулированию ситуации на Украине не является неизбежным, передает ТАСС.

    По словам собеседника издания, Белый дом сейчас активно добивается соглашения и считает такой исход наиболее предпочтительным для президента США. Принятие санкций рассматривается как один из вариантов, однако администрация надеется на дипломатическое решение.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







    Результаты
    9 комментариев

    Ранее заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли заявил, что Трамп хочет мирного соглашения России и Украины к 8 августа.

    Американский президент выразил мнение, что уменьшение стоимости нефти может существенно повлиять на решения российских властей в отношении конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о выработанном иммунитете России к санкциям.

    Комментарии (2)
    6 августа 2025, 09:19 • Новости дня
    В США назвали санкции против России ударом кувалды по американской экономике

    CNN: Санкции Трампа против России поразят экономику США ударом кувалды

    В США назвали санкции против России ударом кувалды по американской экономике
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Планируемые санкции США против государств, приобретающих российские энергоресурсы, способны привести к росту цен для американских потребителей и усложнить работу крупнейших компаний, сообщает CNN.

    По данным CNN, возможные санкции США в отношении стран, закупающих российские энергоносители, могут привести к значительным экономическим проблемам внутри страны, передает ТАСС.

    Аналитики считают, что подобные меры способны вызвать рост потребительских цен, снижение прибылей американских компаний и возможный скачок стоимости нефти.

    «Новая кувалда обрушится на саму американскую экономику», – говорится в аналитическом материале на сайте телеканала.

    Старший сотрудник Центра стратегических и международных исследований Клейтон Сигл отметил, что повышение пошлин на импорт российской нефти способно ускорить инфляцию в США. По его мнению, тарифы, превышающие 10-30%, окажут большое влияние на экономику и могут быть восприняты как блеф, поскольку нанесут ущерб не только другим странам, но и самим США.

    Аналитик UBS Wealth Management Джованни Стауново заявил, что увеличение пошлин на импорт товаров из Китая, включая продукцию компании Apple, может вызвать недовольство среди американских потребителей, а также усомнить Пекин в способности Вашингтона долго удерживать высокие пошлины. Он также подчеркнул, что заменить российскую нефть на мировом рынке будет крайне сложно.

    Эксперты телеканала сделали вывод, что в случае введения вторичных санкций их уровень может оказаться ниже заявленного Трампом, чтобы не спровоцировать излишний экономический урон для США.

    Ранее американский президент заявил, что снижение стоимости нефти может оказать влияние на решения российских властей по конфликту на Украине.

    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант введения дополнительных ограничений против танкеров, связанных с Россией.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил наличие у России иммунитета к санкциям.

    Комментарии (9)
    6 августа 2025, 14:47 • Новости дня
    В Кремле завершилась трехчасовая встреча Путина и Уиткоффа
    В Кремле завершилась трехчасовая встреча Путина и Уиткоффа
    @ FRANCIS CHUNG/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, которые продлились около трех часов.

    Встреча президента России Владимира Путина и специального посланника президента США Стивена Уиткоффа завершилась в Кремле, передает ТАСС.

    Переговоры двух представителей государств продлились около трех часов. О содержании беседы официальной информации пока не поступало. Пресс-служба российского лидера подтвердила сам факт завершения встречи в заявленное ранее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетили ресторан в парке «Зарядье».

    Президент России Владимир Путин и Стив Уиткофф перед началом переговоров в Кремле обменялись рукопожатием и короткими репликами.

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 15:28 • Новости дня
    Глава РФПИ заявил о торжестве диалога после встречи Путина и Уиткоффа

    Глава РФПИ Дмитриев после встречи Путина и Уиткоффа: Диалог восторжествует

    Глава РФПИ заявил о торжестве диалога после встречи Путина и Уиткоффа
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После личной встречи Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил уверенность в преобладании конструктивного диалога между странами.

    После встречи специального посланника США Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подвел итог переговорам.

    В своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Дмитриев отметил, что благодарит всех за пожелания успешного визита американского представителя.

    «Спасибо всем за добрые пожелания успешного визита Стивена Уиткоффа в Москву. Диалог восторжествует», – написал Дмитриев.

    Дмитриев также подчеркнул свою уверенность в дальнейшем развитии диалога между Россией и США, не вдаваясь в детали прошедших переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф завершили переговоры в Кремле, которые длились около трех часов. После чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

    Перед началом встречи Путин и Уиткофф обменялись рукопожатием и короткими репликами.

    Комментарии (8)
    5 августа 2025, 19:47 • Новости дня
    Foreign Policy: Жесткая политика Трампа усиливает влияние России в Арктике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское влияние в Арктике заметно усиливается на фоне ужесточения политики Вашингтона, что провоцирует сближение Москвы и Пекина в регионе.

    Статья американского издания Foreign Policy, как передает РИА «Новости», отмечает существенные риски для Соединенных Штатов в Арктике из-за жесткой линии, выбранной Дональдом Трампом в отношении Москвы. По мнению автора материала, «Москва укрепляет свое влияние в Арктике и остается доминирующим региональным игроком».

    В публикации говорится, что попытки Вашингтона изолировать Россию приводят к увеличению сотрудничества между Москвой и Пекином в регионе. Автор статьи рекомендует Трампу перейти к избирательному взаимодействию с Кремлем и отказаться от максималистской конфронтации.

    В материале особо подчеркивается, что влияние России на арктические дела становится все более значимым за пределами контекста событий на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о намерении твердо отстаивать свои интересы в Арктике.

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    6 августа 2025, 07:13 • Новости дня
    Дмитриев встретил спецпосланника США Уиткоффа в московском аэропорту
    Дмитриев встретил спецпосланника США Уиткоффа в московском аэропорту
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву, где его в аэропорту Внуково лично встретил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прилетел в Москву, передает ТАСС. В аэропорту Внуково его лично встречал глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планирует прибыть в Москву 6 августа. Кремль выразил готовность встретить Уиткоффа и провести переговоры. Президент США Дональд Трамп заявил, что Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

    Комментарии (8)
    6 августа 2025, 10:11 • Новости дня
    Дмитриев и Уиткофф посетили ресторан в «Зарядье»
    Дмитриев и Уиткофф посетили ресторан в «Зарядье»
    @ ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетили ресторан в парке «Зарядье».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф утром в среду посетили ресторан в парке «Зарядье» в Москве, передает РИА «Новости». Мероприятие продлилось около полутора часов, после чего участники прогулялись по парку и посетили смотровую площадку.

    Как сообщает корреспондент агентства, Дмитриев и Уиткофф были в хорошем настроении и общались в непринужденной обстановке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев встретил спецпосланника США Уиткоффа в московском аэропорту. Самолет спецпосланника Трампа пересек воздушное пространство России.

    Кремль ранее выразил готовность встретить Уиткоффа и провести переговоры.

    Комментарии (8)
    6 августа 2025, 08:36 • Новости дня
    Дмитриев и Уиткофф прогулялись по парку «Зарядье» в Москве

    Глава РФПИ Дмитриев и спецпосланник США Уиткофф прогулялись по «Зарядью»

    Дмитриев и Уиткофф прогулялись по парку «Зарядье» в Москве
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф встретились утром в Москве и вместе совершили прогулку по территории парка «Зарядье», расположенного в центре столицы.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций, а также спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вместе прогулялись по парку «Зарядье» в центре Москвы, передает ТАСС.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву, где его во Внуково встретил глава Российского фонда прямых инвестиций.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что  Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

    Комментарии (2)
    6 августа 2025, 00:46 • Новости дня
    Трамп объявил о переговорах России и США в среду
    Трамп объявил о переговорах России и США в среду
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и США в среду проведут встречу, сообщил глава американского государства Дональд Трамп, пояснив, что после переговоров примет решение по вопросу возможного усиления санкций против Москвы.

    Комментируя возможность усиления санкций, Трамп заявил: «Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что из этого выйдет. Тогда мы и примем решение», – передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также прокомментировал возможность введения 100% пошлин на товары из всех стран, покупающих российские энергоносители, отметив, что «никогда не устанавливал процент».

    Отвечая на просьбу прокомментировать заявление Индии о том, что США импортируют из России уран и удобрения, Трамп отметил, что ему об этом «ничего не известно» и он «должен проверить» этот вопрос.

    Reuters со ссылкой на источник сообщало, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф «будет находиться в Москве в среду для встречи с руководством России», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сократили срок действия ультиматума, по которому Россия должна согласиться на перемирие на Украине. Москва отвергла ультиматум США. Соединенные Штаты угрожают ключевым торговым партнерам России и планируют ввести санкции против Китая, Индии и Бразилии.

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    5 августа 2025, 19:20 • Новости дня
    Омбудсмен предложила штрафовать родителей за матерящихся детей

    Омбудсмен Мишонова предложила штрафовать родителей за матерящихся подростков

    Омбудсмен предложила штрафовать родителей за матерящихся детей
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила ввести в России штрафы для подростков, использующих нецензурную брань, и их родителей.

    Мишонова отметила, что российское законодательство уже предусматривает ответственность за ненормативную лексику в общественных местах, однако такие случаи сложно фиксировать и доказывать, передает «Газета.Ru».

    Она подчеркнула, что в Казахстане подобная практика уже существует: там штрафы налагаются на подростков старше 16 лет и на родителей детей в возрасте от 14 до 16 лет. «Мне нравится этот опыт Казахстана. Я бы штрафовала родителей детей начиная с одиннадцати лет, потому что они еще раньше начинают употреблять эти слова, и ставила бы на вид», – заявила Мишонова.

    По словам уполномоченного по правам ребенка, отношение к нецензурной лексике среди подростков и в обществе стало менее строгое, а дети зачастую не стесняются использовать грубые выражения. Мишонова пояснила, что даже слова, не признанные официально нецензурными, засоряют язык, а использование таких выражений «питает энергию дьявола».

    Сейчас в России, согласно Кодексу об административных правонарушениях, ответственность за нецензурную брань в общественных местах наступает с 16 лет. За это предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

    Ранее в Госдуме предложили увеличить штрафы за мат в десять раз.

    Президент России Владимир Путин заявил, что в обществе необходимо повышать культурный уровень для эффективной борьбы с матом.

    Комментарии (19)
    6 августа 2025, 06:36 • Новости дня
    Песков заявил, что встрече Путина и Трампа мешают последствия политики Байдена

    Песков: Встрече Путина и Трампа мешает ухудшение отношений стран при Байдене

    Песков заявил, что встрече Путина и Трампа мешают последствия политики Байдена
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    При прежней администрации США отношения двух стран пережили беспрецедентное ухудшение, поэтому долгое отсутствие встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом неудивительно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал сообщение ТАСС о том, что впервые в современной истории России от инаугурации нового президента США до саммита с ним президента России пройдет больше полугода (уже прошло шесть месяцев и 16 дней).

    «Вряд ли все-таки речь идет об особенной ситуации. Все-таки при предыдущей администрации в наших двусторонних отношениях произошло беспрецедентное ухудшение», – сказал Песков.

    Действия администрации Джо Байдена привели к тому, что уровень отношений упал до беспрецедентного уровня, в отношениях Москвы и Вашингтона возникло «беспрецедентное количество раздражителей», заявил он. Песков отметил, что имеется «инерция этого процесса», требуется время для «выведения двусторонних отношений на нормальную траекторию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Трамп уклончиво ответил на вопрос о возможности переговоров с президентом России в ближайшие дни на фоне истекающего десятидневного срока по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (3)
    6 августа 2025, 15:57 • Новости дня
    В Кремле рассказали, когда будут раскрыты детали встречи Путина с Уиткоффом

    Ушаков: Детали встречи Путина с Уиткоффом будут раскрыты после доклада о ней Трампу

    В Кремле рассказали, когда будут раскрыты детали встречи Путина с Уиткоффом
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль пока не будет давать развернутых комментариев по итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    По словам помощника президента Юрия Ушакова, причиной отсутствия комментариев является то, что Уиткофф еще не доложил о результатах встречи главе США Дональду Трампу, передает РИА «Новости».

    «Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации. Наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев», – заявил Ушаков.

    Он отметил, что после того, как Уиткофф проинформирует американского лидера, позиция Кремля может быть дополнена подробностями. Дальнейшие комментарии по итогам переговоров могут последовать позднее.

    Ранее Ушаков сообщил, что переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа носили полезный и конструктивный характер.

    Напомним, в среду в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Встреча длилась около трех часов, после чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

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    В августе состоится первый полет полностью импортозамещенного самолета МС-21, самого популярного в мире типа лайнера. Это совсем не то, что ожидал Запад, когда вводил санкции против проекта – задолго до 2022 года. Такой полет станет символом независимости России от двух мировых авиационных гигантов – Boeing и Airbus. Подробности

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    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

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    Смогут ли ядерные испытания «отрезвить» Запад

    Дискуссии о возобновлении ядерных испытаний возникают по всему миру. Сторонники этой идеи есть как на Западе, так и в России. Главным аргументом «за», как правило, служит необходимость донесения до политиков мысли об опасности стратегической эскалации. Однако эксперты отмечают, что данный шаг будет иметь и негативные последствия – например, расшатывание принципов взаимного сдерживания. Подробности

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    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Назван главный козырь Китая

      Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

    • США против Индии: кто кого?

      Отношения США и Индии продолжают стремительно ухудшаться, хотя прежде американцы потакали индийцам ради противовеса Китаю. Теперь президент Дональд Трамп ультимативно требует от Нью-Дели отказаться от российской нефти. Кажется, Трамп просчитался.

    • Скандал в Пентагоне на руку Москве

      Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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