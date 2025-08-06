NBC сообщил о третьей смерти от легионеллеза в Нью-Йорке

Tекст: Мария Иванова

Третий человек скончался от легионеллеза, также известного как «болезнь легионеров», в Нью-Йорке, еще 67 заразились, передает NBC со ссылкой на городской департамент здравоохранения.

Болезнь была изначально выявлена 25 июля. За это время в городе зарегистрировали три летальных случая и 67 случаев заболевания, передает РИА «Новости».

В департаменте здравоохранения Нью-Йорка напомнили, что всем, кто с конца июля почувствовал симптомы, похожие на грипп, в затронутых районах, необходимо срочно обратиться к врачу. Специалисты уточняют, что болезнь может быть особенно опасна для пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

Случаи легионеллеза зарегистрированы в пяти районах Гарлема с почтовыми кодами 10027, 10030, 10035, 10037 и 10039, а также в окрестностях. Власти Нью-Йорка продолжают расследование причин вспышки и проводят профилактические мероприятия.

Ранее сообщалось, что за неделю в Нью-Йорке зарегистрировали 22 случая заражения легионеллезом, один человек умер.

Ученый ранее предупреждал о рисках заражения легионеллезом при использовании воды из кулеров.