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    Если искусно ставить нужные вопросы перед ИИ, то он поможет любому исследователю взглянуть на проблему под новым углом, сэкономит вам время и станет реальным интеллектуальным помощником, а не просто генератором текстов.

    13 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Коса Трампа движется навстречу камню

    Тихо принудить Нью-Дели, Бразилиа и даже Пекин к тому, чтобы сократить взаимодействие с Москвой в обмен на выгодные условия с Вашингтоном – вероятно, исход достижимый, по крайней мере до какой-то степени. Трамп, однако, пошел другим путем.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Три причины отказа Москвы от моратория по РСМД

    Говорить все страны должны не только о ракетах, но и об иных летающих средствах доставки заряда на средние расстояния – то есть и о БПЛА самолетного типа. Потому что если уж ограничивать эти опасные виды вооружений, то все вместе и всем вместе.

    7 комментариев
    5 августа 2025, 22:17 • Новости дня

    МИД осудил нападение на машину дипломатов у Иерусалима

    Захарова: Нападение на машину дипломатов у Иерусалима нарушает Венскую конвенцию

    Tекст: Антон Антонов

    Москва считает нападение вблизи Иерусалима на автомобиль представительства России при Палестинской национальной администрации нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова прокомментировала инцидент с нападением на автомобиль российской дипмиссии при Палестинской национальной администрации в районе незаконного израильского поселения Гиват-Асаф близ Иерусалима, сообщается на сайте МИД.

    По ее словам, 30 июля служебная машина с дипломатическими номерами, в которой находились сотрудники аккредитованные при МИД Израиля, была атакована группой поселенцев. Автомобиль получил механические повреждения, а российские дипломаты подверглись устным угрозам.

    «Особое недоумение и неприятие вызывает тот факт, что инцидент произошел при попустительстве израильских военнослужащих, находившихся на месте происшествия и не удосужившихся даже попытаться пресечь агрессивные действия нападавших», – заявила Захарова.

    Она заявила, что Москва расценивает произошедшее как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

    Посольство России в Тель-Авиве сделало соответствующее представление властям Израиля. Российская сторона выразила надежду, что израильские власти примут надлежащие меры по итогам инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Израиля приняло решение о расширении присутствия на Западном берегу и восстановлении поселений. МИД России выразил резко негативную реакцию на решение Кнессета Израиля принять декларацию о распространении национального суверенитета на зону еврейских поселений Западного берега реки Иордан.

    4 августа 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин провел вторые за неделю телефонные переговоры с Нетаньяху

    Путин обсудил по телефону с Нетаньяху вопросы российско-израильских отношений

    Путин провел вторые за неделю телефонные переговоры с Нетаньяху
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, обсудив текущие вопросы двусторонней повестки.

    Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Биньямином Нетаньяху состоялся, передает ТАСС. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Подробности обсуждения между главами России и Израиля пока не раскрываются. Ранее Песков указывал, что в графике российского лидера запланирован международный телефонный разговор.

    Напомним, 28 июля премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой была затронута иранская тематика.

    Путин во время телефонного разговора с Нетаньяху подчеркнул важность мирного решения конфликтов и единства Сирии.

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    3 августа 2025, 23:39 • Новости дня
    Израильский министр нарушил правило не молиться на Храмовой горе

    Министр нацбезопасности Израиля поднялся на Храмовую гору и нарушил статус-кво

    Tекст: Ирма Каплан

    В воскресенье министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир совершил беспрецедентный поступок, возглавив группу верующих евреев, молящихся на Храмовой горе в день Тиша бе-Ав, национальный день траура еврейского народа.

    Действия Бен-Гвира немедленно вызвали резкое осуждение со стороны Палестинской администрации, Иордании и Саудовской Аравии, так как Бен-Гвир привел за собой  3527 еврейских паломников на Храмовую гору, нарушая статус-кво, пишет Times of Israel.

    Храмовая гора, где раньше располагались еврейские храмы, а сегодня находятся мечеть Аль-Акса и святыня Купол Скалы, стала одной из самых горячих точек на Ближнем Востоке.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением в ответ на визит Бен-Гвира, заявив, что «политика Израиля по сохранению статус-кво на Храмовой горе не изменилась и не изменится».

    С момента вступления в должность в 2022 году политик-ультранационалист Бен-Гвир постоянно заявлял, что его задача в том, чтобы позволить звучать иудейским молитвам на Храмовой горе, даже нарушая давний статус-кво между Израилем и Иорданией, которая управляет этим местом через Иерусалимский исламский вакф.

    Согласно негласному соглашению, евреям разрешено посещать это место, но запрещено там молиться.

    «В воскресенье Бен-Гвир дерзко нарушил это соглашение, возглавив чтение молитвы «Амида» для десятков других евреев, соблюдающих Тиша бе-Ав – день поста, в память о разрушении обоих еврейских Храмов, располагавшихся на Храмовой горе в древности», – пояснила газета.

    Тем временем министр израильский обороны Исраэль Кац поклялся, что Израиль будет укреплять свое влияние на святом месте «навсегда».

    Кац опубликовал в соцсети Х фотографии, на которых он у Стены Плача позирует с солдатами ЦАХАЛ, заявив, что молится о возвращении заложников, мире для израильских общин, защите сил безопасности и разгроме ХАМАС.

    Как писала 1 августа газета ВЗГЛЯД, палестинское движение ХАМАС выпустило заявление, в котором поприветствовало позицию Нью-Йоркской конференции и выразило готовность вернуться к переговорам с Израилем, когда в секторе Газа закончится голод и блокада гумпомощи.


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    5 августа 2025, 15:55 • Видео
    Назван главный козырь Китая

    Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

    Комментарии (0)
    3 августа 2025, 06:49 • Новости дня
    Столкновения между правительственными войсками и курдами произошли в Сирии
    Столкновения между правительственными войсками и курдами произошли в Сирии
    @ REUTERS/Karam al-Masri

    Tекст: Антон Антонов

    На севере провинции Алеппо произошли вооруженные столкновения между войсками переходного правительства Сирии и отрядами курдов, сообщило Минобороны страны.

    Ведомство заявило, что армейские силы отразили попытку проникновения бойцов «Сил демократической Сирии» в район Эль-Кайария близ Манбиджа. В результате ракетного обстрела со стороны курдов были ранены четыре военнослужащих и три мирных жителя, передает ТАСС.

    В министерстве подчеркнули, что сирийские подразделения нанесли ответные точечные удары по позициям противника. По данным ведомства, была уничтожена ракетная установка и артиллерия, которые использовались при атаке.

    Коалиция СДС, в свою очередь, как передал телеканал Sham TV, обвинила в атаке «недисциплинированные группировки» внутри правительственных войск. По их версии, курдские отряды вели ответные действия на провокации в районе Дейр-Хафер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в восточной части провинции Алеппо вспыхнули ожесточенные столкновения между сирийскими войсками и курдскими формированиями.


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    4 августа 2025, 22:20 • Новости дня
    Окружение Нетаньяху заявило о готовности идти на полную оккупацию сектора Газа

    Tекст: Ирма Каплан

    В Израиле заявили, что президент США Дональд Трамп дал зеленый свет перемирию с ХАМАС на фоне зашедших в тупик переговоров о сделке по освобождению заложников, но приближенные к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху говорят, что решение принято об оккупации сектора Газа, возможно, в попытке оказать давление на радикальное движение.

    «Решение принято, мы идем на полную оккупацию. Если это не устраивает начальника Генштаба – пусть уходит в отставку», – приводит портал Ynet слова источника.

    Не исключено, что это часть переговорной тактики, направленной на давление на ХАМАС.

    «Наша цель – разгром ХАМАС и полная оккупация сектора Газа. Также будет вестись деятельность в районах, где удерживаются заложники», – сказали источники из окружения Нетаньяху.

    Они также упомянули о противодействии в оборонном ведомстве тем, кому этот план не нравится, упомянув начальника Генштаба Эяля Замира.

    Ожидается, что Нетаньяху внесет на обсуждение кабинета министров предложение о приказе ЦАХАЛ занять сектор Газа, разгромить ХАМАС и вернуть похищенных.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя назвал бессмысленными дальнейшие переговоры с Израилем о прекращении огня в сложившихся условиях осады.

    Кроме того, NYT узнала, что президент США Трамп и премьер-министр Израиля Нетаньяху планируют поставить ХАМАС жесткие условия об освобождении не менее 20 заложников.

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    3 августа 2025, 20:38 • Новости дня
    Дроны хуситов ударили по трем объектам в Израиле

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мятежные хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» с помощью дронов ударили по трем израильским объектам, сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхъя Сариа.

    Подразделения беспилотной авиации ударили по трем целям, два из них – это военные объекты в Тель-Авиве и Ашкелоне, третий – это порт в Хайфе, сказал Сариа, передает ТАСС.

    Ранее хуситы сообщали, что ударили гиперзвуковой баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

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    3 августа 2025, 15:36 • Новости дня
    На юге Сирии вспыхнули перестрелки между друзами и ополченцами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    К западу от Эс-Сувейды на юге Сирии возобновились ожесточенные столкновения с применением гранатометов между друзами и ополченцами арабских племен, поддерживаемыми силами безопасности.

    Ожесточенные перестрелки с применением гранатометов вспыхнули в районе Эт-Тааля к западу от Эс-Сувейды, передает ТАСС. Сообщается, что в боях участвуют отряды самообороны друзов и ополченцы арабских племен, поддерживаемые силами безопасности переходного правительства Сирии. Телерадиокомпания Sham TV отмечает, что ситуация обострилась после атаки друзов на позиции правительственных войск под селением Тель-Хадид. По данным Al Jazeera, в результате этого нападения были убиты пять сотрудников сил безопасности. Также ранее друзы отразили атаку бедуинов у селения Зейбин, что находится к югу от Эс-Сувейды. В небе над южными районами Сирии барражируют израильские беспилотники, но информации о нанесении ими ударов по земле пока не поступило.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. При одном из ударов Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

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    4 августа 2025, 14:02 • Новости дня
    ДУМ назвало провокацией молитву министра Израиля в Аль-Акса в Иерусалиме

    Зампред ДУМ Аббясов осудил иудейский молебен министра Израиля в Аль-Акса

    ДУМ назвало провокацией молитву министра Израиля в Аль-Акса в Иерусалиме
    @ Schoening/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Мусульмане России считают действия израильского министра Итамара Бен Гвира в комплексе Аль-Акса в Восточном Иерусалиме провокацией, заявил зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

    Заместитель председателя Духовного управления мусульман России по международным делам и хаджу Рушан Аббясов заявил, что мусульмане страны считают действия израильского министра Итамара Бен Гвира в комплексе Аль-Акса в Восточном Иерусалиме провокацией, передает РИА «Новости».

    Аббясов отметил, что комплекс Аль-Акса является третьей по значимости святыней ислама, а проведение там иудейских религиозных ритуалов запрещено соглашением между Израилем и Иорданией.

    По его словам, это «не первый случай провокационных действий со стороны израильских властей в Аль-Акса в Восточном Иерусалиме».

    «На фоне и без того обостренного израильско-палестинского конфликта подобные демонстративные, вызывающие шаги израильтян лишь усугубляют напряженность и препятствуют деэскалации», – подчеркнул муфтий.

    Комплекс Храмовой горы, включающий мечеть Аль-Акса и святыню Купол Скалы, считается одной из самых напряженных точек на Ближнем Востоке.

    Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир совершил иудейскую молитву на территории комплекса Аль-Акса в Восточном Иерусалиме на Храмовой горе.

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    3 августа 2025, 20:11 • Новости дня
    В сектор Газа впервые за пять месяцев въехали грузовики с топливом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на территорию сектора Газа доставили первую за последние несколько месяцев крупную партию топлива с территории Египта.

    Первые за пять месяцев грузовики с топливом пересекли границу из Египта в сектор Газа через КПП «Рафах», передает «Газета.Ru» со ссылкой на Al Qahera News.

    По данным телеканала, в Газу прибыли два грузовика. Они доставили 107 тонн топлива.

    Поставку координировал египетский Красный Полумесяц. Организация отвечала за организацию и сопровождение ввоза топлива через границу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в секторе Газа от голода скончались 175 человек, в том числе 93 ребенка.

    Израильская армия нанесла удары по сектору Газа, в результате которых погибли более 100 палестинцев.

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    3 августа 2025, 12:26 • Новости дня
    Армия Израиля изъяла оружие при ночном рейде в Сирии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные провели операцию в районе сирийского поселка Хадер, где изъяли вооружение и задержали подозреваемых в контрабанде.

    Израильские войска ночью провели рейд на юге Сирии, в районе поселка Хадер, сообщает ТАСС. Операция была направлена на пресечение попыток контрабанды оружия через границу. По данным армейской пресс-службы, военные допросили нескольких задержанных, подозреваемых в причастности к незаконному обороту вооружения.

    В ходе рейда израильские военные обнаружили и изъяли оружие. Представители армии подчеркнули, что действия направлены на предотвращение появления террористических группировок на территории Сирии. В заявлении отмечается: «Войска 210-й дивизии по-прежнему развернуты в этом районе и продолжают действовать, не допуская закрепления каких-либо террористических элементов в Сирии с целью защиты израильских мирных граждан, в особенности жителей Голанских высот».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. При одном из ударов Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

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    3 августа 2025, 15:56 • Новости дня
    В секторе Газа число погибших от голода достигло 175

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За последнее время в секторе Газа от голода скончались 175 человек, среди которых 93 ребенка, зафиксированы новые смерти в больницах анклава.

    Число умерших от голода в секторе Газа достигло 175, включая 93 ребенка, передает ТАСС. Об этом сообщил Минздрав палестинского анклава в своем телеграм-канале. За последние сутки в больницах Газы зарегистрировали еще шесть случаев смерти, связанных с голодом и недоеданием, отметили в ведомстве.

    По информации Минздрава, общее число жертв эскалации конфликта в Газе с октября 2023 года составляет 60430 человек. Кроме того, более 148 тыс. человек получили ранения в результате ongoing военных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по сектору Газа, в результате которых погибли более 100 палестинцев. Во время стрельбы у центра гуманитарной помощи в Газе были убиты более 10 человек. ООН попросили официально признать сектор Газа зоной голода.

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    5 августа 2025, 00:11 • Новости дня
    В ООН указали на близость действий Израиля к преступлению против человечности.

    Tекст: Ирма Каплан

    Ограничения доступа гуманитарной помощи в Газу и далекая от необходимого уровня помощь населению анклава, – это условия, созданные Израилем и равносильные военному преступлению, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

    «Отказ мирным жителям в доступе к продовольствию может быть равносилен военному преступлению, а также потенциальному преступлению против человечности», – сказано в обращении Тюрка на сайте организации.

    Верховный комиссар ООН отметил, что видео истощенных израильских заложников потрясают не меньше умирающих в Газе от голода детей, поэтому Международный комитет Красного Креста должен немедленно оказать им помощь.

    «Я неоднократно повторял, что заложники и все незаконно задержанные должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. С лишенными свободы следует обращаться гуманно, и они ни в коем случае не должны использоваться в качестве разменной монеты», – напомнил он.

    Тюрк заявил, что третьим странам следует воздерживаться от содействия нарушениям международного права любой из сторон конфликта, но использовать все возможные рычаги воздействия для предотвращения и прекращения таких нарушений.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Израиле заявили, что приближенные к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху приняли решение об оккупации сектора Газа, возможно, в попытке оказать давление на радикальное движение ХАМАС.

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    4 августа 2025, 06:22 • Новости дня
    Канцлер ФРГ Мерц заявил об освобождении заложников ХАМАС как об условии мира

    Tекст: Ирма Каплан

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался после просмотра видео, представленного ХАМАС, с изображением нескольких еврейских заложников, среди которых истощенный Эвьятар Давид, которому, как сообщил Штаб семей заложников и пропавших без вести, приказали рыть себе могилу в тоннеле.

    «Я в ужасе от того, что увидел: Эвьятар Давид и Рим Браславский. ХАМАС мучает заложников, терроризирует Израиль и использует население Газы в качестве щита. Фотографии показывают: ХАМАС не должен играть никакой роли в будущем Газы», – написал Мерц в соцсети Х.

    Он добавил, что освобождение заложников должно стать обязательным условием перемирия в Газе.

    «Прекращение огня неизбежно, но освобождение всех заложников должно стать обязательным условием для этого. Израиль не ответит взаимностью на цинизм ХАМАС и должен продолжать оказывать гуманитарную помощь», – добавил канцлер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самолеты ВВС Германии осуществили первый сброс 34 поддонов с гуманитарной помощью для сектора Газа общим весом почти 14 тонн.За последнее время в секторе Газа от голода

    скончались 175 человек, среди которых 93 ребенка, зафиксированы и новые смерти в больницах анклава.


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    5 августа 2025, 09:20 • Новости дня
    Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион гиперзвуковой ракетой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты, что якобы привело к остановке его работы.

    Хуситы из движения «Ансар Алла» вновь нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве,  заявил официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в эфире Al Masirah, сообщает ТАСС.

    По его словам, для атаки использовалась гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2». Сариа заявил: «Наши ракетные войска атаковали аэропорт Бен-Гурион с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты типа «Палестина-2».

    Он также отмечает, что операция прошла успешно и привела к приостановке работы главного израильского аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом. Хуситы сообщили о третьей за сутки атаке по аэропорту Бен-Гурион.

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    3 августа 2025, 14:14 • Новости дня
    ВВС Египта сбросили десятки тонн помощи для сектора Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-транспортные самолеты Египта за три дня доставили жителям сектора Газа десятки тонн продовольствия, сбрасывая грузы в труднодоступные районы анклава.

    Египетские вооруженные силы сообщили, что за прошедшие три дня самолеты ВВС страны сбросили с воздуха десятки тонн продовольственной помощи для жителей сектора Газа, передает РИА «Новости». В заявлении говорится, что девять военно-транспортных самолетов вылетели из Арабской Республики Египет с целью доставки гуманитарных грузов в наиболее нуждающиеся районы палестинского анклава. Власти Египта отметили, что помощь предназначалась для тех районов, которые трудно обеспечить другими способами из-за сложной обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых погибли более 100 палестинцев. Более 10 человек погибли при стрельбе у центра гуманитарной помощи в Газе. ООН попросили официально признать сектор Газа зоной голода.


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    4 августа 2025, 08:08 • Новости дня
    Нетаньяху допустил военное освобождение заложников в секторе Газа

    ABC: Премьер Израиля Нетаньяху рассматривает военный сценарий освобождения заложников

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху исследует возможность применения военной силы для освобождения израильских граждан, удерживаемых в Газе, из-за затянувшихся переговоров с ХАМАС, сообщает канал ABC.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает силовой вариант освобождения израильских заложников, находящихся в секторе Газа, сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя израильских властей, передает РИА «Новости».

    По информации канала, Нетаньяху активно продвигает военное решение для освобождения оставшихся в Газе заложников.

    Журналист Барак Равид из Axios заявил, что глава израильского правительства намерен расширять военные действия в Газе из-за отсутствия прогресса на переговорах с движением ХАМАС.

    Ранее газета Jerusalem Post отмечала, что на согласование новой сделки между Израилем, США и ХАМАС могут уйти месяцы. Одним из ключевых требований ХАМАС остается разрешение на въезд сотен грузовиков с гуманитарной помощью в сектор в обмен на продолжение переговорного процесса.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал освобождение заложников ХАМАС условием для достижения мира.

    Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что инициатива Эммануэля Макрона о признании Палестины усиливает шантаж со стороны ХАМАС и мешает текущим переговорам.

    Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности вернуться к переговорам с Израилем после прекращения голода и снятия блокады гуманитарной помощи в секторе Газа.


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    Для российского губернатора, чей срок на посту закончен, дальнейший путь, как правило, ведет либо к повышению, либо к уходу из власти. Ростислав Гольдштейн – бывший губернатор ЕАО, ныне исполняющий обязанности главы Коми – представитель третьего, весьма редкого управленческого пути. Какие практики можно перенести с Дальнего Востока на Русский Север? И что надо внедрять, получив президентское назначение в другой регион? Подробности

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    Британия с Украиной затеяли нефтяную катастрофу ради новых санкций

    Британия перенимает эстафету в борьбе с перевозящим россискую нефть флотом у Прибалтики: по данным СВР, Лондон намерен подорвать танкер, чтобы спровоцировать экологическую катастрофу и ввести жесткие вторичные санкции для стран, закупающих у России энергоресурсы. Как Москве не допустить подобного исхода? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Назван главный козырь Китая

      Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

    • США против Индии: кто кого?

      Отношения США и Индии продолжают стремительно ухудшаться, хотя прежде американцы потакали индийцам ради противовеса Китаю. Теперь президент Дональд Трамп ультимативно требует от Нью-Дели отказаться от российской нефти. Кажется, Трамп просчитался.

    • Скандал в Пентагоне на руку Москве

      Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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