МИД осудил нападение на машину дипломатов у Иерусалима

Захарова: Нападение на машину дипломатов у Иерусалима нарушает Венскую конвенцию

Tекст: Антон Антонов

Захарова прокомментировала инцидент с нападением на автомобиль российской дипмиссии при Палестинской национальной администрации в районе незаконного израильского поселения Гиват-Асаф близ Иерусалима, сообщается на сайте МИД.

По ее словам, 30 июля служебная машина с дипломатическими номерами, в которой находились сотрудники аккредитованные при МИД Израиля, была атакована группой поселенцев. Автомобиль получил механические повреждения, а российские дипломаты подверглись устным угрозам.

«Особое недоумение и неприятие вызывает тот факт, что инцидент произошел при попустительстве израильских военнослужащих, находившихся на месте происшествия и не удосужившихся даже попытаться пресечь агрессивные действия нападавших», – заявила Захарова.

Она заявила, что Москва расценивает произошедшее как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Посольство России в Тель-Авиве сделало соответствующее представление властям Израиля. Российская сторона выразила надежду, что израильские власти примут надлежащие меры по итогам инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Израиля приняло решение о расширении присутствия на Западном берегу и восстановлении поселений. МИД России выразил резко негативную реакцию на решение Кнессета Израиля принять декларацию о распространении национального суверенитета на зону еврейских поселений Западного берега реки Иордан.