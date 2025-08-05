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    Если искусно ставить нужные вопросы перед ИИ, то он поможет любому исследователю взглянуть на проблему под новым углом, сэкономит вам время и станет реальным интеллектуальным помощником, а не просто генератором текстов.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Три причины отказа Москвы от моратория по РСМД

    Говорить все страны должны не только о ракетах, но и об иных летающих средствах доставки заряда на средние расстояния – то есть и о БПЛА самолетного типа. Потому что если уж ограничивать эти опасные виды вооружений, то все вместе и всем вместе.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв 50 лет Хельсинки, Индия и подводные лодки

    Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

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    5 августа 2025, 11:49 • Новости дня

    В центре Москвы задержали 300 человек за миграционные нарушения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Силовики провели рейд в одном из хостелов столицы, среди 400 постояльцев выявили 300 подозреваемых в нарушении миграционных правил, сообщили в главном управлении Росгвардии по Москве.

    Сотрудники Росгвардии совместно с военным следственным управлением СК России и бойцами ОМОН «Авангард» провели рейд в хостеле, расположенном в центре Москвы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    В ходе спецмероприятия у 400 иностранных граждан проверили наличие миграционных карт, паспортов и патентов на работу.

    В результате проверки 300 человек были задержаны по подозрению в нарушении миграционного законодательства и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ленинградской области задержали подозреваемую в организации незаконной регистрации мигрантов. Женщина помогала иностранцам получать поддельные сертификаты о знании русского языка.

    4 августа 2025, 11:10 • Новости дня
    Семьи мигрантов решили депортировать после надругательства над девочкой под Калугой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мигрантов, чьи дети совершили преступление против четырехлетней девочки в Калужской области, выдворят из страны, сообщил Следственный комитет.

    Уже принято решение о высылке, инициирован вопрос о лишении гражданства России одного из родителей, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Сами же несовершеннолетние, совершившие противоправные действия, помещены в специализированное учреждение.

    Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Калужской области Марку Харламову подготовить доклад о ходе расследования. Само уголовное дело находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дети граждан Таджикистана совершили действия сексуального характера в отношении малолетней девочки в Боровском районе Калужской области.

    До этого в Госдуму внесли проект закона о новых основаниях для лишения приобретенного гражданства, включая сексуальное насилие.

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    2 августа 2025, 23:45 • Новости дня
    Главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга задержали в Москве

    РЕН ТВ: Глава азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шыхлински задержан в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве правоохранители задержали главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахина Шыхлински, сообщает РЕН ТВ.

    По данным источника РЕН ТВ, задержанного доставили в Екатеринбург для проведения следственных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шахина Шыхлински объявили в розыск. В июле арестовали сына председателя азербайджанской диаспоры. В начале июня Шахина Шыхлински отпустили после проведения допроса в Екатеринбурге. Сообщалось, что он может подозреваться в причастности к организации убийств, по этим эпизодам ранее арестовали пятерых уроженцев Азербайджана.

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    4 августа 2025, 22:32 • Видео
    США против Индии: кто кого?

    Отношения США и Индии продолжают стремительно ухудшаться, хотя прежде американцы потакали индийцам ради противовеса Китаю. Теперь президент Дональд Трамп ультимативно требует от Нью-Дели отказаться от российской нефти. Кажется, Трамп просчитался.

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    4 августа 2025, 03:20 • Новости дня
    Трамп объявил о новой дате визита Уиткоффа в Москву
    Трамп объявил о новой дате визита Уиткоффа в Москву
    @ Скриншот с YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на брифинге заявил журналистам, что спецпосланник США по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

    По словам Трампа, визит Уиткоффа в Москву может состояться в среду или четверг, 6 или 7 августа.

    «Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг. Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним. <...> Посмотрим, что произойдет»,  – цитирует ТАСС Трампа на брифинге перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине.

    При этом британский журналист Уоррен Торнтон обратился к президенту США Трампу в связи с объявлением о том, что Уиткофф едет в Москву и дал совет.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Трамп пугает российских покупателей нефти.

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    2 августа 2025, 14:21 • Новости дня
    Во время драки в многоэтажном доме в Москве погиб человек

    При драке с ножами в Москве один человек погиб и трое пострадали

    Tекст: Вера Басилая

    В результате массовой драки с применением ножей на юго-западе Москвы погиб человек, трое получили различные травмы и были госпитализированы, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

    В результате массовой драки с применением холодного оружия в многоэтажном доме на юго-западе Москвы погиб один человек, еще трое получили ранения, передает ТАСС. Инцидент произошел на девятом этаже дома.

    Трое пострадавших были доставлены в больницы Пирогова и Юдина. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, еще двое находятся в состоянии средней степени тяжести.

    Для оказания помощи на место происшествия прибыли четыре бригады скорой помощи и Центра медицины катастроф. Обстоятельства произошедшего уточняются.

    Ранее в Сети появилась видеозапись драки Федора Смолова с двумя мужчинами в «Кофемании» в Москве. До этого полицейские в Чехове задержали 32 иностранцев после массовой драки у торгового центра.

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    4 августа 2025, 13:39 • Новости дня
    Девочку из семьи мигрантов заподозрили в убийстве брата в Татарстане
    Девочку из семьи мигрантов заподозрили в убийстве брата в Татарстане
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    В частном доме на территории города Мензелинск в Татарстане девочка-подросток с ножом ночью напала на родственников, ее брат погиб, бабушка получила тяжелое ранение, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

    Инцидент произошел в субботу в частном доме, где проживала семья мигрантов, сказал собеседник РИА «Новости».

    Отмечается, что девочка-подросток ночью напала на спящего брата и нанесла ему смертельные ножевые ранения.

    Бабушка попыталась остановить внучку и вмешалась в конфликт, в результате чего также получила ранение. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. По сообщениям местных СМИ, причиной трагедии могло стать замечание, сделанное бабушкой.

    На данный момент следственные органы республики не комментируют происшествие, официальная информация отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле мигранта заподозрили в убийстве 50-летнего мужчины в Подмосковье. По данным полиции, в ходе ссоры мигрант нанес оппоненту телесные повреждения, после чего скрылся с места преступления.

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    4 августа 2025, 05:38 • Новости дня
    Метеоролог предрек Москве циклоническую депрессию и снятие «проклятья» выходных

    Метеоролог Тишковец предрек Москве циклоническую депрессию

    Tекст: Ирма Каплан

    Предстоящая неделя на атмосферных фронтах Центральной России будет нестабильной и полной сюрпризов, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец .

    Он предупредил, что столичном регионе в понедельник утром возможен туман с ухудшением видимости менее 1 км. Днем начнет падать давление. Температура составит от 22 до 25 градусов.

    «Скажется ненастное влияние циклонической депрессии, заливающей ливнями юг России. Пик аномальных ливней придется на вечер... с 15.00 до 21.00 на центр Москвы обрушится 36 мм осадков!», –  сообщил метеоролог в своем в Telegram-канале.

    По его прогнозу, ливни продолжатся до середины вторника. То есть за сутки (с 15.00 4 августа до 15.00 5-го) на Москву может пролиться до 80 мм,  что сопоставимо с климатической нормой за август, составлющей 79 мм. Температура воздуха ночью составит +14…+17, днем во вторник от 21 до 24 градусов.

    «В среду инициативу перехватит гребень антициклона, благодаря чему распогодится. Под утро +13…+16, после полудня +24…+27. Но передышка будет недолгой. В ночь на четверг еще обойдется без осадков, но днем скажется влияние холодной фронтальной системы, и ливни возобновятся», – предупредил Тишковец.

    К пятнице, прогнозирует он, осадки прекратятся, так как в регион заглянет гребень антициклона. Правда, под утро похолодает до +10, днем же в местами могут пройти небольшие дожди, температура не превысит +20.

    «В субботу и воскресенье «проклятье» выходных в метеорологическом отношении будет снято. По ночам +9…+14, в середине дня воздух будет прогреваться до +25», – подытожил синоптик.

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    2 августа 2025, 15:39 • Новости дня
    Напавший на родных с ножом в Москве стоял на учете в психдиспансере

    Tекст: Вера Басилая

    Напавший с ножом на семью в Москве парень, предварительно, состоял в психоневрологическом диспансере, его тело нашли под окнами дома, сообщили в правоохранительных органах.

    Юноша, напавший с ножом на свою семью на юго-западе Москвы, ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере, передает РИА «Новости».

    По данным правоохранителей, после нападения он покончил с собой, его тело было найдено под окнами жилого дома. В результате инцидента пострадали отец, мать и сестра молодого человека, все они были доставлены в больницу с ножевыми ранениями.

    Как уточнили в медучреждении, мать нападавшего находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи оценивают ее положение как крайне тяжелое, она получает всю необходимую медицинскую помощь. О состоянии других пострадавших информации пока нет.

    По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК России – покушение на убийство двух и более лиц. Следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия, изучаются все обстоятельства трагедии. В рамках расследования назначены судебные экспертизы, в том числе посмертная психолого-психиатрическая экспертиза погибшего.

    Ранее столичный департамент здравоохранения сообщил, что три человека получили ранения, а один погиб в результате массовой драки с применением холодного оружия на юго-западе Москвы.


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    2 августа 2025, 18:01 • Новости дня
    В Лондоне прошли протесты против размещения мигрантов в отелях

    Сотни протестующих потребовали закрыть отель с нелегалами на севере Лондона

    Tекст: Евгения Караваева

    Сотни жителей Лондона вышли к отелю Thistle City Barbican, выступая против содержания нелегальных мигрантов за счет налогоплательщиков и требуя закрытия гостиницы.

    Акция протеста против размещения нелегальных мигрантов в гостиницах прошла у отеля Thistle City Barbican, передает ТАСС. В митинге участвовали сотни человек, которые утверждали, что присутствие нелегалов в отеле угрожает безопасности местных жителей. Демонстранты держали британские флаги и плакаты с призывами к полиции защищать детей, а один из выступающих заявил, что, по данным Минюста Великобритании, доля иностранцев среди совершивших сексуальные преступления превысила 10% в прошлом году.

    Параллельно проходила акция левых движений под лозунгом «Остановите ненависть», в которой участвовало больше людей, чем в протесте противников нелегальной миграции. Между двумя группами протестующих дежурили сотни полицейских, предотвращая столкновения. Активисты в защиту мигрантов скандировали лозунги против расизма и фашизма, многие пришли с флагами Палестины. Протестующие приветствовали мигрантов, когда те снимали происходящее на телефоны.

    Волну подобных акций в Англии спровоцировал инцидент в городе Эппинг, где эфиопский беженец был обвинен в сексуальных домогательствах к 14-летней девочке. После этого протесты с требованием закрыть отели прошли в нескольких городах, включая Норидж, Лидс и Саутгемптон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее поток нелегальных мигрантов через Ла-Манш достиг максимального значения в 2025 году, когда за сутки границу пересекли более тысячи человек.

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    3 августа 2025, 01:56 • Новости дня
    Годовалая девочка погибла после падения с десятого этажа в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве погибла годовалая девочка, выпав из окна квартиры, расположенной на десятом этаже жилого дома, сообщила прокуратура столицы.

    Трагедия произошла в доме на Комсомольском проспекте. «Девочка 2024 года рождения скончалась», – сообщила прокуратура в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве девочка 2019 года рождения выпала из окна на девятом этаже, она была госпитализирована. Подросток в Великом Новгороде выпал из окна торгового центра при попытке снять видео.

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    4 августа 2025, 19:17 • Новости дня
    Синоптик сообщил о прохождении максимума ливней в Москве

    Синоптик Тишковец: Максимум ливней в Москве пройден

    Tекст: Дарья Григоренко

    Максимум ливней в Москве уже прошел, однако дожди сохранятся еще сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    По его словам, «максимум ливней в Москве пройден, но аномальные дожди еще будут поливать нас ближайшие 24 часа», передает РИА «Новости».

    Тишковец подчеркнул, что за сутки в столичные осадкомеры может попасть до двух третей августовской нормы осадков. Он добавил, что возможно установление нового суточного рекорда осадков для этого дня, который сейчас составляет 37,8 миллиметра и был зафиксирован в 1989 году.

    По прогнозу синоптика, полностью дожди прекратятся к вечеру вторника, после чего в среду столицу ожидает потепление и солнечная погода. Тишковец напомнил, что август не является самым дождливым месяцем в Центральной России, а нынешние ливни – экстраординарное явление, встречающееся раз в 20 лет.

    В понедельник жителей Москвы предупредили о неблагоприятных погодных условиях, включая ливни, грозу, возможный град и ветер до 17 метров в секунду.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на предстоящей неделе атмосферные фронты Центральной России будут нестабильными и полными сюрпризов. Между тем накануне пролет автомобильного моста в районе села Фанагорийское в Горячем Ключе обрушился из-за сильных ливней.

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    4 августа 2025, 10:51 • Новости дня
    Полицейских на Сахалине задержали по делу о легализации мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Сахалине четверым сотрудникам местного управления МВД вменили участие в схеме, позволившей легализовать около 1 тыс. иностранцев с использованием фиктивных документов, сообщили в региональном следственном управлении СК.

    Для двоих подозреваемых избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, остальных отпустили под подписку о невыезде, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Обыски прошли по местам их проживания.

    По версии следствия, с августа 2022 года по июль 2025 года восемь участников, среди которых сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД, местные жители и одна иностранка, занимались легализацией иностранцев. Они изготавливали фиктивные трудовые договоры и регистрировали граждан без их фактического проживания в Южно-Сахалинске.

    Уже выявлено около 1 тыс. иностранцев, незаконно получивших право на временное пребывание. Кроме того, с января по июль 2025 года один из сотрудников отдела получил от соучастницы взятку не менее 70 тыс. рублей за оформление документов о продлении пребывания иностранцев в России.

    Ранее в июле в Подмосковье 12 человек, включая двух сотрудников полиции, обвинили в организации фиктивной регистрации иностранных граждан в Балашихе и Реутове.

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    4 августа 2025, 09:27 • Новости дня
    Врачи в Москве спасли тройняшек с критически низкой массой тела

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столичном перинатальном центре Городской клинической больницы имени Кончаловского врачи выходили тройню, родившуюся на 30-й неделе беременности с весом менее двух килограммов, сообщила заммэра по социальному развитию Анастасия Ракова.

    Малыши появились на свет на 30-й неделе беременности с критически низкой массой тела: первая родилась с весом 1360 граммов и ростом 40 сантиметров, вторая – 1730 граммов и 43 сантиметра, третья – 1430 граммов и 38 сантиметров, передает РИА «Новости».

    Все нуждались в интенсивной терапии и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, пояснила Ракова.

    Борьба за жизнь тройняшек длилась более 20 суток. После стабилизации состояния их вместе с матерью перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, где девочки еще три недели учились самостоятельно дышать и питаться. Сейчас состояние всех удовлетворительное.

    В Москве работают шесть современных перинатальных центров, где специалисты оказывают помощь самым маленьким пациентам. За первые шесть месяцев текущего года в столице родились 463 двойни и четыре тройни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе врачи Детского клинического центра имени Рошаля провели операцию полуторагодовалому мальчику, который проглотил 130 магнитов и литиевую батарейку. Медики удалили все инородные предметы из желудка ребенка. Ребенок прошел курс восстановления после операции.

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    4 августа 2025, 09:43 • Новости дня
    Мигрант ранил польскую пограничницу камнем из пращи

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На восточной границе Польши сотрудницу погранслужбы ранил мигрант с камнем, нелегал кинул его через пограничную линию, заявила представительница Белостокского погранотряда майор Катажина Зданович.

    Мигрант кинул в женщину-пограничницу камнем из пращи, заявила Зданович, передает ТАСС.

    За прошедшие сутки мигранты бросали в сторону польских сотрудников камни размером с кулак и сучья с вбитыми гвоздями, а также пытались повредить автомобили пограничников.

    Отмечается, что 3 августа на участке Белостокского погранотряда зафиксировали 80 попыток нелегального пересечения границы.

    По информации польской погранслужбы, с начала 2025 года на границе с Белоруссией зафиксировано более 15 тыс. попыток незаконного пересечения границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский пограничник получил травму глаза после столкновения с мигрантом из Афганистана на границе с Белоруссией. Польские власти разрешили применять водяные пушки против мигрантов на этом участке границы.

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    5 августа 2025, 08:10 • Новости дня
    Узбекистанская спецслужба СГБ заявила о вовлечении мигрантов Узбекистана в АУЕ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Экстремистская организация АУЕ (запрещена в России) наращивает влияние среди граждан Узбекистана, работающих в России, особенно среди молодежи, сообщила Служба госбезопасности (СГБ) страны.

    Запрещенная в России экстремистская организация стала привлекать на свою сторону граждан Узбекистана, работающих в России, указали в СГБ, передает РИА «Новости».

    В их вовлекаемых есть как взрослые, так и подростки, которые не покинули Узбекистан.

    Группировки используют соцсети, чаты и видеоплатформы, чтобы привлекать сторонников. Они также пытаются влиять на трудовых мигрантов с помощью понятий, используемых в криминальном мире.

    Ранее в Калмыкии в отношении предводителя экстремистского движения АУЕ (запрещено в России) завели дело: он вынудил вступить в группировку около 200 человек, группировка собирала деньги со школьников и бизнесменов.

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    4 августа 2025, 21:05 • Новости дня
    В Москве за полдня выпала треть месячной нормы осадков

    Tекст: Денис Тельманов

    Сильные дожди привели к тому, что за двенадцать часов в столице выпала треть месячной нормы осадков, особенно обильно прошли ливни в центральных районах города.

    Около 33% месячной нормы осадков выпало в Москве за последние 12 часов, передает ТАСС.

    Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, по данным метеостанций к утру 4 августа в районе Тушино выпало 22 мм осадков, в Бутово – 24 мм, а в центре города – на Балчуге и ВДНХ – 26 мм. Это составляет треть от стандартного объема осадков для всего августа.

    В Подмосковье наибольшее количество осадков зафиксировано в Егорьевске (25 мм), Ново-Иерусалиме (26 мм), Серпухове (28 мм) и Долгопрудном (34 мм). Синоптик уточнил, что дожди в регионе сохраняются и до утра может выпасть еще до 20 мм осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что пик ливней в Москве уже прошел, но дожди сохранятся еще сутки. В июле в столице зафиксировали превышение месячной нормы осадков почти в полтора раза. Средняя температура в Москве в июле оказалась выше обычной.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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