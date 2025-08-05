В центре Москвы задержали 300 человек за миграционные нарушения

Tекст: Алексей Дегтярев

Сотрудники Росгвардии совместно с военным следственным управлением СК России и бойцами ОМОН «Авангард» провели рейд в хостеле, расположенном в центре Москвы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

В ходе спецмероприятия у 400 иностранных граждан проверили наличие миграционных карт, паспортов и патентов на работу.

В результате проверки 300 человек были задержаны по подозрению в нарушении миграционного законодательства и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ленинградской области задержали подозреваемую в организации незаконной регистрации мигрантов. Женщина помогала иностранцам получать поддельные сертификаты о знании русского языка.