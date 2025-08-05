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В центре Москвы задержали 300 человек за миграционные нарушения
Силовики провели рейд в одном из хостелов столицы, среди 400 постояльцев выявили 300 подозреваемых в нарушении миграционных правил, сообщили в главном управлении Росгвардии по Москве.
Сотрудники Росгвардии совместно с военным следственным управлением СК России и бойцами ОМОН «Авангард» провели рейд в хостеле, расположенном в центре Москвы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
В ходе спецмероприятия у 400 иностранных граждан проверили наличие миграционных карт, паспортов и патентов на работу.
В результате проверки 300 человек были задержаны по подозрению в нарушении миграционного законодательства и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ленинградской области задержали подозреваемую в организации незаконной регистрации мигрантов. Женщина помогала иностранцам получать поддельные сертификаты о знании русского языка.