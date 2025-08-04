В британском Йоркшире обнаружили крысу размером с кошку

Tекст: Ирма Каплан

В Северном Йоркшире, округ Норбанби, у жилого дома обнаружили гигантскую крысу, «размером с небольшую кошку», ее изловили в последние выходные июля возле бойлера дома и, по словам специалистов по борьбе с вредителями, она была на сносях, пишет британская Standard.

Пол Салвин, советник округа Норманби, сказал, что грызун, предположительно, был канализационной крысой, которая забралась в дом по трубам.

«Жители снова сообщают о растущем количестве крыс. Это приводит к тому, что все в округе начинают от этого с ума сходить. По всей стране происходит что-то подобное, просто вы об этом не слышите», – сказал Салвин.

Члены городского совета Пол Макиннес, Пол Салвин и Курт Пью из округа Норманби сообщили в соцсетях, что крыс все чаще замечают в этом районе в переулках, вокруг мусорных баков, на пустырях и перекрестках улиц, а теперь и внутри домов.

Член городского совета Дэвид Тейлор, выгуливая собаку в одном из местных районов, обнаружил большие дыры в земле, которые, как подтвердил специалист по паразитам, были проделаны крысами, вылезшими из канализации.

Местная жительница рассказала, как заметила «изобилие» крыс в своем саду, купила ловушки и поймала шестерых за ночь. По ее словам, одна из них даже прогрызла ее мусорное ведро.

Член городского совета Пол Селвин сказал: «Мы не хотим стать следующим Бирмингемом».

Он намекнул на то, что городской совет Бирмингема сталкивается с постоянными проблемами, включая подачу заявления о банкротстве в 2023 году и недавнюю забастовку сборщиков мусора, которая продолжается более шести месяцев с января 2025 года.

Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, городской совет Бирмингема объявил режим «крупного инцидента» после того, как более 17 тыс. тонн мусора скопилось на улицах города из-за забастовки коммунальных служб.

Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему битва с отходами в Бирмингеме становится задачей британской армии.