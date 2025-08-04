Жительница Екатеринбурга сломала позвоночник из-за вирусного трюка на шпильках

Tекст: Дарья Григоренко

Суть вирусного челленджа – балансировать на неустойчивых предметах, сидя на шпильках и скрестив ноги. Для исполнения трюка женщина использовала кастрюлю и банку от детского питания, но не удержала равновесие и упала, передает НТВ.

Травма заставит Васюк носить специальный корсет в течение трех месяцев, но она не собирается отказываться от участия в подобных челленджах. «Интервью телеканалам не буду давать, пока хватит этого хайпа. Ждите следующий рилс. И тренды буду повторять, меня ничего не останавливает», – заявила блогерша.

По словам травматолога-ортопеда Станислава Архиреева, подобные трюки могут привести к серьезным травмам вплоть до смертельного исхода. Он также отметил, что распространение таких челленджей в интернете вызывает у людей желание рисковать ради лайков, не думая о последствиях для здоровья.

Опасный тренд получил распространение благодаря пародиям на песню High School Ники Минаж. Пользователи по всему миру пытаются повторить трюк, используя гантели, посуду, бутылки и банки. При этом одни прибегают к видеомонтажу, а другие выполняют трюки в реальности, что увеличивает риск получения травм.

Ранее сама Ники Минаж репостнула видео российской блогерши Анастасии Ивлеевой, которая устояла на кастрюлях и термосе, находясь на каблуках и читая книгу. Ивлеева в своем Telegram-канале отметила, что публикация принесла ее ролику миллион лайков и одобрение известной рэперши.

В понедельник аналитическое агентства «ПрессИндекс» сообщило, что за последний год количество комментариев с мизогинией (женоненавистничеством) в российском интернете увеличилось более чем втрое и достигло 172 тыс.