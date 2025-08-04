Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.0 комментариев
В Рунете выявили опасный тренд на женоненавистничество
«ПрессИндекс»: В Рунете выявили опасный тренд на женоненавистничество
За последний год количество комментариев с мизогинией (женоненавистничеством) в российском интернете увеличилось более чем втрое и достигло 172 тысяч, говорится исследовании аналитического агентства «ПрессИндекс».
С середины 2024 года по середину 2025-го число комментариев, содержащих женоненавистнические высказывания, выросло с 56 до 172 тыс., рост составил 3,07 раза, передает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.
Общее количество упоминаний мизогинии в медиа и социальных сетях тоже увеличилось почти в два раза и достигло 270 тыс. сообщений.
Эксперты отмечают, что резкий рост активности наблюдается именно в пользовательских сообществах, где обсуждения ведут молодые мужчины, объединяющиеся в закрытые группы. В таких сообществах часто используются термины, заимствованные из зарубежной интернет-культуры, такие как «инцелы», «редпил» и «фем-угроза».
Отмечается, что соцсети становятся основной ареной, где эта агрессия выражается и подпитывается другими участниками сообществ. В прессе число публикаций о мизогинии выросло лишь на 1,5%, но в соцсетях – в три раза.
«Это свидетельствует о том, что радикализация идет снизу – от пользователей, а не от редакционной повестки», – говорится в материале.
Такой рост обсуждений может быть тревожным сигналом, поскольку речь идет не о разовых всплесках, а о нарастающем тренде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2019 году суд в России приговорил фигурантов дела о создании экстремистского сообщества «Мужское государство» к реальным срокам заключения.