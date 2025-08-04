«ПрессИндекс»: В Рунете выявили опасный тренд на женоненавистничество

Tекст: Алексей Дегтярев

С середины 2024 года по середину 2025-го число комментариев, содержащих женоненавистнические высказывания, выросло с 56 до 172 тыс., рост составил 3,07 раза, передает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.

Общее количество упоминаний мизогинии в медиа и социальных сетях тоже увеличилось почти в два раза и достигло 270 тыс. сообщений.

Эксперты отмечают, что резкий рост активности наблюдается именно в пользовательских сообществах, где обсуждения ведут молодые мужчины, объединяющиеся в закрытые группы. В таких сообществах часто используются термины, заимствованные из зарубежной интернет-культуры, такие как «инцелы», «редпил» и «фем-угроза».

Отмечается, что соцсети становятся основной ареной, где эта агрессия выражается и подпитывается другими участниками сообществ. В прессе число публикаций о мизогинии выросло лишь на 1,5%, но в соцсетях – в три раза.

«Это свидетельствует о том, что радикализация идет снизу – от пользователей, а не от редакционной повестки», – говорится в материале.

Такой рост обсуждений может быть тревожным сигналом, поскольку речь идет не о разовых всплесках, а о нарастающем тренде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2019 году суд в России приговорил фигурантов дела о создании экстремистского сообщества «Мужское государство» к реальным срокам заключения.