    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Политическое украинство не может быть цивилизованным

    Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда был плохой копией Востока

    То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.

    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    31 августа 2025, 21:38 • Новости дня

    Американский беспилотник заметили над Черным морем

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский разведывательный дрон был зафиксирован в южной части Черного моря, совершая несколько кругов после вылета с Сицилии.

    По данным сервиса Flightradar24, которые приводит РИА «Новости», американский беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk кружил в воздушном пространстве над Черным морем. В настоящее время аппарат двигался в западном направлении.

    Дрон вылетел с авиабазы на острове Сицилия и проследовал к региону Черного моря. Сервис Flightradar24 показывает, что беспилотник сделал несколько кругов над южной частью акватории.

    RQ-4B Global Hawk используется Военно-воздушными силами США для проведения разведки и наблюдения в различных регионах мира, в том числе вблизи российских границ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стратегический разведывательный дрон США был замечен над Черным морем. Аппарат приближался к границе Румынии.

    29 августа 2025, 10:57 • Новости дня
    США назвали удар по Киеву «понятным ответом» России на атаки Украины

    Белый дом назвал удар по Киеву «понятным ответом» России на атаки Украины по российским НПЗ

    США назвали удар по Киеву «понятным ответом» России на атаки Украины
    @ Eric Lee/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация Дональда Трампа не стала резко осуждать удары России по объектам в Киеве, объяснив действия Москвы ответом на удары по российским НПЗ, сообщает Politico.

    Белый дом выступил с нейтральным заявлением по поводу российского удара по Киеву, передает Politico.

    Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что президент Трамп не был удивлен атакой.

    «Он был не рад этому шагу, но и не был удивлен», – заявила Ливитт.

    Она также подчеркнула, что считает действия России «понятным ответом» на удары Украины по российским нефтеперерабатывающим предприятиям за последний месяц. Ливитт добавила: «Это две страны, которые долгое время находятся в состоянии войны».

    Ряд европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера, публично осудили атаку, назвав ее проявлением «террора и варварства», и усомнились в искренности намерений Владимира Путина завершить конфликт. Они выразили надежду, что удары по Киеву убедят Трампа занять более жесткую позицию. Официальные лица Европы считают, что Вашингтон должен усилить давление на Москву.

    Несмотря на возмущение европейских союзников, администрация Трампа отказалась вводить дополнительные санкции против России. Вместо этого были повышены тарифы на индийские товары как ответ на закупку индийской стороной российской нефти.

    Ранее Минобороны сообщило о групповом ударе ВС России по военным авиабазам и объектам ВПК Украины 28 августа.

    Европейский союз вызвал российского дипломата после повреждения здания своей миссии в Киеве.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва продолжает наносить удары по украинской военной инфраструктуре и рассчитывает на дипломатическое решение конфликта.

    В МИД России заявили, что российские вооруженные силы наносят удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ.

    29 августа 2025, 14:44 • Новости дня
    Эксперт назвал способы Трампа «продавить» Брюссель и Киев

    Американист Дудаков: Меры Трампа сделают Киев и ЕС сговорчивее в украинском урегулировании

    Эксперт назвал способы Трампа «продавить» Брюссель и Киев
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    США при необходимости смогут оказать давление на Брюссель и Киев в части требований по ключевым аспектам урегулирования украинского кризиса. Для Европы у Белого дома имеются экономические рычаги, а придать сговорчивости Зеленскому помогут антикоррупционные расследования, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стало известно о недовольстве американского лидера из-за пробуксовки мирного урегулирования.

    «Трамп выказывает явное недовольство позициями европейских «ястребов» и украинского лобби, которые, по сути, сейчас являются главными противниками развития любых переговорных процессов по Украине. Формально Брюссель и Киев декларируют стремление к мирному урегулированию, но при этом выдвигают условия, которые практически не оставляют шансов для деэскалации», – заметил американист Малек Дудаков.

    В частности, аналитик напомнил про планы Европы создать буферную зону между Украиной и Россией, где бы располагались так называемые европейские миротворцы. «При этом, по замыслу Брюсселя, военные будут выполнять не миротворческие функции, а тренировать подразделения ВСУ. Эту инициативу очень сложно назвать приемлемой для Москвы. Потому очевидно, что такой сценарий рискует завести переговорный процесс в тупик», – посетовал он.

    «Кроме того, даже сами европейцы осознают свою неспособность проводить какие-либо «миротворческие операции» на Украине без помощи США. Потому Брюсселю необходимо убедить Трампа предоставить Европе поддержку в сфере разведданных, военной логистики, авиации, ПВО и общей координации. Но это, очевидно, расходится с планами главы Белого дома сокращать военное присутствие в Европе, переориентируясь на Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион для конкуренции с Китаем и противостояния Ирану», – заметил спикер.

    «Нельзя исключать, что Трамп пойдет на уступки Европе в отдельных вопросах, но в целом позиции Вашингтона и Брюсселя сильно расходятся, поэтому координация одних только европейцев по украинскому вопросу сейчас не выглядит логичной», – детализировал собеседник.

    «В этой ситуации многое будет зависеть от того, в какой степени Трамп сможет «продавить» Брюссель и Киев, а у США есть рычаги давления на них. Так, недавно Европе пришлось заключить невыгодное для себя торговое соглашение с американской стороной», – напомнил политолог.

    «Что касается Украины, то Вашингтон всегда может активизировать любой из многочисленных антикоррупционных треков, инициировать расследование того, как осваивались западные транши и какая их часть была разворована. Кроме того, Трамп может начать открыто поддерживать украинскую политическую оппозицию, которая сейчас активизируется и пытается бросить вызов Зеленскому и его команде», – акцентировал аналитик.

    «Судя по всему, рано или поздно Вашингтон проявит политическую волю к усилению давления на Киев – учитывая стремление администрации Трампа договориться с Москвой и получить возможность переориентироваться на другие направления. При таком сценарии стоит ожидать активизации переговорного трека. Если же не произойдет серьезных подвижек в диалоге американцев с европейцами и украинцами, то перспективы и сроки потенциального урегулирования начнут сдвигаться вправо», – резюмировал Дудаков.

    Ранее издание Atlantic со ссылкой на собственные источники сообщило о недовольстве президента США Дональда Трампа из-за пробуксовки мирного урегулирования украинского кризиса. По его мнению, этому способствуют некоторые члены Республиканской партии, включая сенатора Линдси Грэма (внесен в список экстремистов и террористов в России).

    В публикации отмечается, что форма возможного мирного соглашения остается неясной: США не взяли на себя обязательства по гарантиям безопасности для Украины, но Белый дом оценивает возможность продолжения обмена разведданными с Киевом и потенциальную помощь в ПВО.

    «Трамп также выразил недовольство Владимиром Зеленским и Европой, полагая, что их требования нереалистичны и им необходимо смириться с тем, что Украина должна оставить часть территории для прекращения конфликта», – сказано в статье.

    Накануне представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп был «недоволен» атакой ВС России по объектам в Киеве, однако не удивился такому развитию событий. Она напомнила, что Украина, в свою очередь, нанесла удары по российским нефтяным объектам. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Европе не удалось раздуть скандал из ударов по украинской столице.

    30 августа 2025, 13:50 • Видео
    Переговоры о мире: как хитрит Европа?

    Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    29 августа 2025, 11:54 • Новости дня
    Политолог: Европе не удалось раздуть скандал из ударов ВС России по Киеву

    Политолог Ткаченко: США устали от трюков ЕС по очернению России

    Политолог: Европе не удалось раздуть скандал из ударов ВС России по Киеву
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    «Вой» европейских политиков после удара по Киеву в ночь на 28 августа был направлен исключительно на Дональда Трампа. Они не оставляют попыток вернуть главу Белого дома на позиции его предшественника Джо Байдена. Однако реакция администрации США показывает, что незамысловатый прием по очернению России не имеет успеха, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Европейские политики давно предпринимают попытки представить удары ВС России по военным целям на Украине в качестве атак на гражданскую инфраструктуру. Так, они разгоняли, в частности, истории с провокациями ВСУ в Краматорске, а также с якобы «российской» ракетой в польском Пшеводуве. Таких случаев – десятки. Но нельзя один и тот же трюк повторять бесконечное количество раз», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, именно этим объясняется нынешний провал ЕС и Британии в раздувании скандала из атаки по объектам в Киеве. «Объективные наблюдатели и неангажированные политики в США и в некоторых странах Европы просто устали от этого незамысловатого приема по очернению России», – пояснил эксперт.

    При этом «вой» европейских политиков объясним и направлен исключительно на американского президента. «Ситуация на фронте для ВСУ близка к катастрофической. Поэтому европейцы, лишенные возможности усилить помощь Украине, могут лишь пробовать вернуть главу Белого дома на позиции его предшественника Джо Байдена – а именно активнее поддерживать Киев, «угрожать» Москве и «оказывать на нее давление», – детализировал Ткаченко.

    Между тем попытка Европы создать шум вокруг ударов ВС России может сыграть против украинских представителей во главе с Андреем Ермаком, которые приехали в Штаты обсуждать «гарантии безопасности» с помощником Трампа Стивом Уиткоффом. «Да и в целом действия европейцев откровенно мешают реализации стратегии Трампа в отношениях с Россией», – заключил Ткаченко.

    Ранее представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Дональд Трамп был «недоволен» ударами ВС России по объектам в Киеве, однако он не удивился такому развитию событий. Она напомнила, что Украина, в свою очередь, нанесла удар по российским нефтяным объектам.

    По ее словам, президент США «продолжает внимательно следить за ситуацией». «Возможно, обе стороны этой войны не готовы положить ей конец самостоятельно. Трамп хочет, чтобы она закончилась», – сказала Ливитт, ее слова приводит ТАСС.

    Одновременно с заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он полагает, что встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится. По мнению немецкого политика, этот факт важно учитывать при дальнейших попытках урегулирования конфликта на Украине.

    Напомним, в ночь на 28 августа ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. Как заявили в Минобороны, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Примечательно, что западная пресса ухватилась за эту тему и писала об ударе как о «срыве и тупике миротворческих усилий» президента США Дональда Трампа. Так, в Bloomberg на основе данных Воздушных сил ВСУ Украины посчитали, что атака стала второй по масштабу в этом году.

    Лидеры Европы «провели утро, пытаясь дозвониться до Трампа», отметило издание Politico. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что здание миссии Евросоюза в столице Украины повреждено после ночных авиаударов. Там «выбиты окна и обвалился потолок», уточнила еврокомиссар по реагированию на кризисы Аджа Лябиб.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что «никакая дипломатическая миссия не должна быть мишенью», и объявила о вызове и. о. постоянного представителя России при ЕС. О решении вызвать российского дипломата после ночных ударов также объявил МИД Британии. Согласно заявлению премьер-министра Кира Стармера, в результате атак было повреждено здание Британского совета (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ).

    Российские войска наносят удары только по военным объектам, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, ущерб гражданской инфраструктуре стал результатом применения украинских систем ПВО и средств РЭБ. Дипломат также обратила внимание, что позиция официальных представителей ЕС после ночных ударов резко контрастирует с отсутствием реакции стран – членов блока на украинские обстрелы гражданской инфраструктуры на территории России.

    На этом фоне любопытен материал журнала The Atlantic. Издание пишет, что Трамп разочарован Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований и считает, что им нужно признать необходимость для Украины уступить часть территории, чтобы положить конец конфликту.

    30 августа 2025, 14:24 • Новости дня
    Telegraph: Трамп обсуждает с ЕС отправку американских ЧВК на Украину
    Telegraph: Трамп обсуждает с ЕС отправку американских ЧВК на Украину
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими странами о возможной отправке сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК) на Украину, сообщает The Daily Telegraph.

    Газета The Daily Telegraph сообщила, что президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими странами о возможной отправке сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК) на Украину, передает ТАСС.

    Основной целью такой инициативы называют обеспечение «гарантий безопасности», а также строительство фортификационных сооружений и военных баз на территории Украины.

    По данным издания, предполагается, что сотрудники ЧВК займутся не только строительством объектов, но и защитой интересов американского бизнеса на Украине. В Европе считают, что присутствие представителей американских ЧВК станет сдерживающим фактором для России.

    The Daily Telegraph отмечает, что отправка частных военных компаний вместо регулярных войск США позволит снизить опасения сторонников Дональда Трампа, выступающих против прямого участия Вашингтона в зарубежных военных конфликтах.

    СМИ писали, что западные страны разработали предварительный план по созданию на Украине трех оборонительных рубежей с демилитаризованной зоной и европейскими военными бригадами.

    Лидеры Евросоюза продвигают идею военной интервенции на Украину.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность отправки своих войск на Украину.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине военного контингента стран НАТО, так как это может привести к непредсказуемым последствиям.

    31 августа 2025, 11:09 • Новости дня
    WSJ выяснила, кто получает отчеты Уиткоффа о его визитах в Кремль

    WSJ: Уиткофф напрямую докладывает Трампу об итогах встреч с Путиным

    WSJ выяснила, кто получает отчеты Уиткоффа о его визитах в Кремль
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф после переговоров с Владимиром Путиным немедленно связывался с президентом США, чтобы лично рассказать о деталях встреч, пишет The Wall Street Journal.

    После каждой встречи с президентом России Владимиром Путиным специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сразу связывался с главой Белого дома, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Издание отмечает, что Уиткофф часто звонил Трампу сразу после переговоров не только с Путиным, но и с другими зарубежными лидерами. Содержание этих разговоров редко становится известно даже правительственным структурам.

    По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, от Уиткоффа «не ждут ничего большего», кроме регулярных брифингов для Дональда Трампа и его команды по нацбезопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уиткофф поддержал контроль России над освобожденными территориями. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Бразилии Лулой да Силвой итоги переговоров с Уиткоффом. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили детали встречи президента России с Уиткоффом.

    29 августа 2025, 10:11 • Новости дня
    Президент Португалии назвал Трампа «российским агентом»

    Президент Португалии ди Соуза назвал Трампа «российским агентом» из-за Украины

    Президент Португалии назвал Трампа «российским агентом»
    @ REUTERS/Pedro Nunes

    Tекст: Вера Басилая

    Действия Дональда Трампа приносят стратегическую пользу Российской Федерации, он действует как «российский агент», заявил президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза.

    По словам президента Португалии, Трамп действует как «агент России или СССР».

    «Лидер ведущей мировой сверхдержавы объективно является советским или российским агентом», – цитирует ди Соузу «Коммерсантъ».

    Ди Соуза подчеркнул, что новое американское руководство во главе с Трампом принесло стратегическую выгоду России. По его мнению, США перестали быть союзниками одной из сторон противостояния между Россией и Украиной, а стали арбитрами.

    Ранее Дональд Трамп заявил о вероятном изменении подхода США к России и конфликту на Украине.

    Политический обозреватель Стив Гилл отметил, что Трамп начнет процесс нормализации отношений с Россией без привязки к ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча Путина и Трампа приближает мир на Украине.

    30 августа 2025, 07:46 • Новости дня
    США заявили о передаче ВСУ оружия, способного бить «глубже» по территории России

    Постпред США при НАТО Уитэкер: ВСУ дают оружие, способное бить глубже по России

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты предоставляют Украине вооружения, позволяющие наносить удары «глубже» по территории России, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    «Мы предоставляем некоторые средства, позволяющие наносить удары глубже. И, скорее всего, украинцы их применят», – приводит слова Уитэкера ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Однако он не уточнил, о каких именно видах вооружений идет речь. Уитэкер упомянул о планах Вашингтона продать Киеву более 3 тыс. ракет воздушного базирования ERAM, а также о закупках у США союзниками по НАТО оружия для Украины.

    Как заявил Уитэкер, президент США Дональд Трамп обеспечивает предоставление Украине возможности «защищаться». По его словам, речь идет в том числе о предоставлении «некоторых средств, позволяющих наносить удары глубже и, разумеется, способных помочь в наступательном плане».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп в конце 2024 года назвал решение администрации Джо Байдена о разрешении применять американское оружие против России глупым. В августе Трамп раскритиковал Байдена за то, что тот не дал Украине возможность для ответных ударов.

    Россия неоднократно указывала, что удары дальнобойным оружием осуществляются не Киевом, а западными странами, специалисты которых наводят оружие на цели.

    30 августа 2025, 00:49 • Новости дня
    Москва в ООН назвала условие для проведения российско-украинского саммита

    Полянский: Встреча на высшем уровне могла бы оформить соглашение Москвы и Киева

    Москва в ООН назвала условие для проведения российско-украинского саммита
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры между Россией и Украиной на высшем уровне могли бы оформить взаимные договоренности, заявил и.о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что такая встреча могла бы «оформить взаимные договоренности», которые должны строиться на понятных шагах, сформулированных после саммита на Аляске, передает РИА «Новости».

    «Однако о чем тут можно говорить, если Зеленский публично заявляет, что не настроен обсуждать, например, территориальный вопрос, таким образом бросая вызов президенту США Дональду Трампу, который открыто сказал, что это должно быть предметом переговоров», – сказал Полянский.

    Он подчеркнул, что Россия наблюдает многочисленные попытки исказить идею проведения российско-украинского саммита. Как подчеркнул дипломат, Москва может рассмотреть «сценарий соответствующей встречи» только при тщательной предварительной подготовке и наполнении содержанием, иначе она «попросту лишается смысла».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским не состоится. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин допускает возможность переговоров с Зеленским при условии предварительной подготовки повестки и согласования договоренностей на экспертном уровне.

    29 августа 2025, 15:22 • Новости дня
    Захарова призвала запросить у США пояснения по словам Вэнса об уступках Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала журналистам обратиться к американской стороне за разъяснениями недавних заявлений вице-президента США Джей Ди Вэнса.

    Мария Захарова предложила обратиться к США для получения объяснений по поводу высказываний вице-президента США Джей Ди Вэнса об «уступках» России по Украине, передает ТАСС.

    Она заявила на брифинге: «Я думаю, что нужно обращаться к американской стороне с просьбой о разъяснении того, о чем говорят их руководящие сотрудники».

    Захарова также добавила, что Россия регулярно обозначает свои подходы к ситуации на Украине через заявления президента, развернутые аналитические комментарии министра иностранных дел и постоянные разъяснения со стороны российского МИДа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Москва впервые за три с половиной года конфликта якобы пошла на важные уступки по ключевым вопросам.

    Кремль считает встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске содержательной, но детали не должны приводиться в публичном пространстве.

    30 августа 2025, 22:55 • Новости дня
    Глава РФПИ заявил о разоблачении Белым домом «поджигателей войны» из ЕС

    Глава РФПИ Дмитриев: Белый дом разоблачил поджигателей войны из ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что даже в США стали замечать затягивание урегулирования конфликта на Украине со стороны европейских лидеров.

    Европейские лидеры затягивают конфликт на Украине, и даже в США это стало очевидно, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя публикацию портала Axios, передает РИА «Новости».

    «ЕС должен выбрать дипломатию, а не ложные нарративы. Разоблачение поджигателей войны из ЕС», – написал Дмитриев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Портал Axios сообщил. что источники в Белом доме отметили, что европейские лидеры мешают украинскому урегулированию.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что действия так называемой «коалиции желающих» направлены на подрыв положительного движения по украинскому урегулированию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перестал реагировать на антироссийские выпады Европы.

    29 августа 2025, 19:10 • Новости дня
    Вэнс: Россия и США сократили число разногласий по Украине

    Вэнс заявил о сокращении разногласий по гарантиям и уступкам на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе переговоров с участием спецпосланника США стороны оставили нерешенными вопросы безопасности и территориальных уступок, что отметил американский вице-президент.

    Россия и США смогли существенно сократить число разногласий по урегулированию конфликта на Украине, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает ТАСС. По словам Вэнса, переговоры проходили с участием спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа.

    «Результатом его (Уиткоффа – прим. ТАСС) переговоров стало то, что мы сузили список открытых вопросов относительно войны между Россией и Украиной до ряда четко определенных проблем, а именно гарантий безопасности и территориальных уступок», – сказал Вэнс.

    Он уточнил, что продолжающиеся обсуждения теперь сосредоточены на обеспечении гарантий безопасности и урегулировании вопроса территориальных уступок. Другие детали или сроки будущих переговоров Вэнс не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Дональда Трампа не стала резко осуждать удары России по объектам в Киеве и объяснила действия Москвы ответом на атаки по российским НПЗ.

    Мария Захарова порекомендовала обратиться к американской стороне за разъяснениями недавних заявлений вице-президента США Джей Ди Вэнса. Заявления президента Финляндии Александра Стубба о будущем отношений с Россией вызывают обеспокоенность и напоминают о психологической непереносимости, отметила Захарова.

    30 августа 2025, 10:19 • Новости дня
    Бельгия выделила 100 млн евро на закупку в США оружия для Киева

    Бельгия направила 100 млн евро на закупку оружия у США для Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Бельгийские власти приняли решение о значительном финансировании закупок вооружения для украинской армии у американских производителей.

    Бельгия выделила сто миллионов евро на закупку американского оружия для нужд вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево, прибыв на неформальную встречу глав МИД Евросоюза в Копенгагене, сообщил о новом пакете поддержки.

    Прево заявил: «Правительство Бельгии выделило сто миллионов евро для программы закупок у США оружия для Украины».

    Министр также отметил, что эти средства направлены на поддержку Киева в условиях продолжающейся спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты предоставляют Украине вооружения, которые позволяют наносить удары «глубже» по территории России.

    Европейский союз планирует значительно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США при поддержке правительства Соединенных Штатов.

    Владимир Зеленский рассказал о предложенной США программе по совместному производству дронов, предусматривающей выпуск 10 млн аппаратов ежегодно.

    30 августа 2025, 21:15 • Новости дня
    Трамп допустил проведение саммита России, США и Украины

    Трам выразил уверенность, что саммит России, США и Украины состоится

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что трехсторонний саммит России, США и Украины состоится в будущем, отметив хорошие рабочие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

    Дональд Трамп сообщил в интервью порталу The Daily Caller о своей уверенности в проведении саммита с участием России, США и Украины, передает ТАСС. По его словам, трехсторонний формат возможен, однако о встрече Путина и Зеленского он ничего не знает. Трамп отметил, что у него хорошие отношения с российским президентом и высказал надежду на успешное урегулирование конфликта на Украине.

    Президент США сравнил ситуацию с конфликтом на Украине с поведением детей, которые не сразу готовы прекратить ссору. Он подчеркнул, что иногда сторонам «нужно еще немного подраться», чтобы прийти к миру, и добавил, что конфликт продолжается уже долгое время.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва сохраняет настрой на политико-дипломатическое урегулирование конфликта, но для этого необходима взаимность со стороны Украины. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова к переговорам по Украине в любых форматах, если они будут честными и не будут втягивать США в военные действия Европы. Также он отметил, что встреча Путина и Зеленского пока не запланирована, но российский лидер открыт к ней при наличии повестки.

    Ранее Дональд Трамп допустил, что встреча между российским и украинским президентами может не состояться.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин допускает возможность переговоров с Владимиром Зеленским при условии предварительной подготовки повестки и согласования договоренностей на экспертном уровне.

    31 августа 2025, 06:30 • Новости дня
    Трамп сказал, что не против арестов бывших руководителей ФБР и ЦРУ

    Трамп: Должны быть аресты причастных к созданию лжи о российском вмешательстве

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности арестов лиц, причастных к созданию и распространению опровергнутой теории о «российском следе», он также не возражает против ареста бывших руководителей ФБР и ЦРУ.

    «Я не знаю, будут ли (аресты), но должны быть», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Daily Caller.

    Он назвал действия этих людей «позором», заявив, что они «мошенничали и врали, сделали столько плохого, злого, вредного для страны». Трамп также подчеркнул, что не увидел бы проблемы в аресте бывших руководителей ФБР и ЦРУ Джеймса Коми и Джона Бреннана.

    «В зависимости от того, что выяснится, если они виновны, то виновны, – приводит слова Трампа ТАСС. – Они плохие люди. И они очень-очень больные люди».

    Трамп также заявил, что «не хотел бы» ареста экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, хотя «она в полной мере виновна».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Национальной разведки Тулси Габбард представила рассекреченные данные о возможной фальсификации сведений в администрации экс-президента Барака Обамы о якобы «вмешательстве» России в президентские выборы 2016 года. Администрация Обамы, по ее словам, злоупотребляла разведданными, использовала правоохранительные органы в качестве инструмента давления и проводила кампанию по подрыву легитимности Трампа.

    29 августа 2025, 21:08 • Новости дня
    Рябков сообщил о саботаже Киевом и Евросоюзом результатов встречи на Аляске

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД России Сергей Рябков указал на то, что Европа и Киев препятствуют реализации достигнутых пониманий между президентами России и США на Аляске.

    Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не видит оснований для отклонения от достигнутых на Аляске пониманий между президентами России и США, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что российская сторона рассчитывает на дальнейшие усилия администрации США согласно этим договоренностям и надеется, что ситуация будет воспринята аналогично и в Киеве, и в европейских столицах.

    «Мы рассчитываем, что администрация США продолжит усилия в русле тех пониманий и тех заделов, которые созданы на важнейшей встрече президентов на Аляске. И мы исходим из того, что никаких отклонений от этих пониманий не будет. Рассчитываем, что именно так в конечном итоге воспримут ситуацию и в Киеве, и в европейских столицах, где откровенный саботаж проводится сегодня, по-другому назвать их действия невозможно», – подчеркнул Рябков, комментируя текущий диалог с США.

    Дипломат отметил, что Москва видит со стороны Киева и европейских стран прямое противодействие реализации достигнутых на Аляске договоренностей, что, по его словам, затрудняет продвижение по намеченному пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил высокую результативность переговоров с США, которые прошли на Аляске.

    Саммит лидеров России и США на Аляске привел к формированию новой, хотя и неустойчивой, реальности в отношениях мировых центров силы.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала журналистам обратиться к американской стороне за разъяснениями заявлений вице-президента США Джей Ди Вэнса об «уступках» России по Украине.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации