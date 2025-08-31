Зарубежные СМИ: Московский форум BRICS+ Fashion Summit меняет правила индустрии моды

Tекст: Ольга Иванова

Объединенный ВВП стран БРИКС по паритету покупательной способности достиг 77 трлн долларов, свидетельствуют данные за 2025 год Международного валютного фонда, передает ABC Money. Это подчеркивает быстрое усиление влияния БРИКС на мировую экономику, что отражается и в стратегиях модной индустрии. На это указывает и прошедший в Москве форум BRICS+ Fashion Summit – международная площадка, объединяющая представителей более 60 стран.

«BRICS+ Fashion Summit создает среду, в которой рождаются инновационные проекты – от ремесленных мастерских до глобальных брендов, что может укрепить экономику моды», – заявил Антонио Мауриццио Гриоли, декан Pearl Academy, Индия. По словам президента Международной федерации производителей одежды Джема Алтана, участие Турции позволит укрепить экономические связи, найти новые экспортные каналы и продемонстрировать национальные таланты.

Южноафриканская делегация также посетила BRICS+ Fashion Summit, передает GQ South Africa. В состав делегации вошел Стивен Манзини, генерального директора недели моды в Соуэто, Вуси Нгобени, руководитель отдела дизайна Национального департамента спорта, искусств и культуры ЮАР, а также Тинико Балои, преподаватель Университета Йоханнесбурга.

Стивен Манзини заявил: «Для Африки и других развивающихся экономик сотрудничество в модном секторе жизненно важно. Оно позволяет делиться ресурсами, открывать новые рынки и усиливать культурные нарративы на мировой арене». Также он подчеркнул, что мода становится инструментом экономического развития и культурного обмена.

Как передает infoera.rs, Сладана Милойевич, возглавляющая кластер модной одежды SERBIA, подчеркнула, что подобные события дают дизайнерам и брендам новые возможности выхода на международные рынки, а странам – инструменты культурной дипломатии. По ее словам, такие форумы превращают моду в инструмент диалога и сотрудничества между культурами, способствуя развитию креативной экономики.

В свою очередь Индонезия отправила четырех делегатов на BRICS+ Fashion Summit 2025, передает Suara.com. Делегация состояла из представителей Indonesian Fashion Chamber, Original Fashion Creation, Ассоциации текстильной промышленности и одной из крупных компаний-производителей одежды.

В частности, Али Харизма, советник Indonesian Fashion Chamber, отметил, что Индонезия играет ключевую роль в развитии «скромной моды», учитывая статус страны с крупнейшим мусульманским населением. Он заявил: «Индонезия не только крупный рынок для «скромной моды», но и центр инноваций».

В то же время дизайнер и основатель бренда Subai Ма Гуай заявила, что мероприятие стало не только платформой для презентации новых коллекций, но и мостом для культурного обмена между Россией и Китаем. В интервью она подчеркнула: «Я надеюсь через такой форум дать российским зрителям почувствовать эстетику современного китайского дизайна». Ма Гуай отметила, что с помощью минималистичного дизайна Subai планирует продемонстрировать достижения китайских брендов в области устойчивого развития и инноваций в производстве, пишет Weibo.

Глава текстильной компании Shengwei Bauhinia Wujiang Чжоу Цзяньчунь в рамках форума выразил уверенность в перспективах сотрудничества: «Китайские качественные ткани в сочетании с российскими дизайнерами способны дать синергетический эффект», – считает он. Чжоу Цзяньчунь сообщил, что уже налажено долговременное партнерство с двумя российскими дизайнерами. Он отметил, что совместные усилия позволят вывести на рынок больше стильных и функциональных продуктов.

Эксперт добавил, что для российского рынка особенно важны современные ткани для зимней одежды и экипировки, отвечающие климатическим условиям страны. Также он подчеркнул, что «BRICS+ Fashion Summit» способствует развитию многопланового сотрудничества между Россией и Китаем в сфере моды.

Директор индийского бренда Паван Сачдева подчеркнул возрастающее значение BRICS+ Fashion Summit как платформы для культурного обмена и продвижения альтернативной эстетики и ремесел. По его словам, мероприятие способствует созданию новых сетей для инноваций и интеграции цепочек поставок за пределами западных структур, передает El Progreso.

Форум привлек внимание и испанских спепиалистов, уточняет Mundiario. Основатель Mediterranea Fashion Week Valencia Серхио Пуч заявил: «Испания и Россия разделяют глубокое уважение к ремеслам и высокой моде, что создает хорошую почву для сотрудничества. Российский рынок – отличная возможность для испанских дизайнеров выйти за пределы страны, особенно в сегментах люксовой и устойчивой моды. В свою очередь, российская мода вызывает интерес у испанских потребителей благодаря инновационному стилю и переосмыслению традиций».

Турция также приняла участие в форуме, передает DHA. По данным Стамбульского союза экспортеров текстиля и сырья, в 2024 году турецкий текстильный экспорт достиг 11,5 млрд долларов, а экспорт в Россию показал рекордные показатели.

Турцию на форуме представили президент Международной федерации готовой одежды Джем Алтан, CEO Modest Fashion Week Озлем Шахин Эрташ и основатель Bediz Co., преподаватель Стамбульской академии моды Бедиз Йылдырым. Джем Алтан в своей речи отметил: «BRICS+ Мода-завершение создает пространство для творческого диалога, сотрудничества и обмена идеями, укрепляя не только торговлю, но и дипломатические отношения между странами».

На пленарной сессии форума «Протекционизм или свободная торговля. Надо ли защищать национальные рынки одежды» участники обсуждали баланс между поддержкой отечественных брендов и открытостью для внешних игроков. Министр Правительства Москвы Алексей Фурсин отметил: «Сначала покупатель должен быть локальный».

Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, заявил, что власти не будут препятствовать возвращению западных брендов, однако приоритет отдается отечественному бизнесу. Он подчеркнул, что решение о допуске зарубежных компаний будет приниматься «взвешенно». Министр культуры России Ольга Любимова добавила, что сейчас отечественные дизайнеры все чаще черпают вдохновение в национальном культурном наследии, активно работают с музеями и традиционными узорами.

Напомним, в четверг в Москве стартовал международный форум BRICS+ Fashion Summit, участие в котором приняли представители модной индустрии из десятков государств. Форум объединил ведущих представителей индустрии моды, легкой промышленности, экспертов, блогеров и молодых дизайнеров из разных стран. Мероприятие проходит в МКЗ «Зарядье» в рамках Московской недели моды.