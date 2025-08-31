Теннисист Медведев завершил сотрудничество с тренером Сервара

Французский тренер Сервара объявил о завершении сотрудничества с Медведевым

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Сервары, их совместное «фантастическое восьмилетнее приключение» подошло к концу после завершения турнира US Open. «Я благодарен за все замечательные и чудесные впечатления, которые мы пережили вместе за эти восемь лет. Это навсегда останется в моей памяти. Благодарю за доверие. Я отдал все, каждую секунду, ради наших общих целей», – отметил наставник, передает РИА «Новости».

Сервара тренировал Медведева с 2017 года и за это время помог ему выиграть двадцать титулов в одиночном разряде, а также достичь статуса первой ракетки мира. Тренер подчеркнул, что всегда поддерживал спортсмена и помогал команде искать пути к успеху даже в сложные моменты, особо отметив уникальный стиль игры россиянина.

Сейчас Даниилу Медведеву 29 лет, и он занимает 13-е место в рейтинге ATP.

В понедельник российский теннисист Даниил Медведев вызвал пятиминутную паузу в матче, поспорив с судьей, что повлияло на атмосферу первого круга US Open.

Ранее Даниил Медведев завершил выступление на турнире «Мастерс» в Цинциннати, уступив австралийцу Адаму Уолтону во втором круге.