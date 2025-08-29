В Луганске прошел первый Республиканский форум работающей молодежи

В ЛНР впервые прошел форум работающей молодежи с участием 200 человек

Tекст: Елизавета Шишкова

Республиканский форум работающей молодежи прошел в Луганске. Мероприятие было приурочено к 90-летию Стахановского движения и собрало более 200 участников, включая представителей крупных предприятий и организаций республики, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Первый заместитель руководителя администрации главы ЛНР Анна Рослякова заявила: «В республике этот форум проводится в первый раз. Мне кажется это отличная площадка, где мы можем поднять проблематику, которая существует, поговорить с молодыми людьми, что нужно сделать, чтобы рабочие профессии стали для них привлекательными».

Она подчеркнула, что сейчас в ЛНР ощущается серьезная нехватка рабочих кадров, а работодатели готовы предоставлять достойные условия труда, соцпакет и жилье.

Министр молодежной политики ЛНР Михаил Голубович отметил, что форум должен показать молодежи престиж рабочих профессий: по его словам, молодые специалисты важны для республики и пользуются уважением. В рамках форума были представлены ведущие отрасли экономики региона, включая энергетику, медицину, образование, сельское хозяйство и дорожное строительство.

Предприятие «Луганский автодор» рассказало о карьерных возможностях в дорожной отрасли, подчеркнув высокую востребованность рабочих специальностей и хорошую оплату труда. Начальник отдела Андрей Андрющенко сообщил, что востребованы дорожные рабочие, водители грузовиков, машинисты катков и техники, а также инженерные кадры.

Форум включал дискуссии, лекции от Российского общества «Знание» и встречи с работодателями. Молодежь смогла узнать о программах стажировок, грантах и карьерном росте. Итогом форума стало выступление финалиста проекта «Голос» Василия Пасечника и музыкальной группы VascoDaDrama.

Организаторами форума выступили Министерство молодежной политики ЛНР и Росмолодежь в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».