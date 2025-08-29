Ушаков допустил встречу Путина и Алиева в Пекине

Ушаков допустил проведение встречи Путина и Алиева в Пекине

Tекст: Дарья Григоренко

При этом Ушаков подчеркнул, что оба лидера будут находиться на совместных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Он отметил: «Специально этой встречи нет, мы о ней не договаривались. Но опять-таки, лидеры будут за одним столом на одних и тех же мероприятиях. Как говорится, все возможно, если есть стремление к этому, если есть желание», передает ТАСС.

В пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проводит рабочие встречи перед поездкой в Китай и на Дальний Восток. Путин также даст интервью китайским СМИ перед визитом в Китай.