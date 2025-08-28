В Москве представили стратегию обновления РАЭК и ключевые проекты

Глава РАЭК Гуляев представил стратегию обновления ассоциации и ключевые проекты

Tекст: Дарья Григоренко

Директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Дмитрий Гуляев представил стратегию развития организации в пресс-центре ТАСС, говорится в релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Ключевым направлением станет открытость для членов и всех заинтересованных, а также комплексный анализ деятельности Ассоциации за последние три года, который проводится совместно с независимой юридической компанией. Гуляев отметил: «Фундаментом перезагрузки РАЭК станет открытость работы Ассоциации для всех ее членов, а также всех заинтересованных в нашей деятельности».

«Мы начали комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности РАЭК за последние три года, заключив договор с независимой юридической компанией. Параллельно моя команда ведет «содержательный аудит» проектов организации. Главная цель – честная трансляция текущего состояния дел», – подчеркнул Гуляев.

Стратегия предусматривает сохранение и обновление традиционных проектов, включая Российский интернет форум (РИФ), который пройдет в сентябре 2025 года и получит новые форматы прогнозирования ИТ-рынка. Премия Рунета в декабре 2025 года расширится за счет новых треков, среди которых выделяется «Премия Рунета.Дети», а для победителей стартует программа медиа-продвижения. Цифровой диктант стартует весной 2026 года с усилением доступности и интеграцией функций для людей с ограниченными возможностями.

В числе нововведений – запуск Опорного центра разъяснений, который станет площадкой для обсуждения законодательных норм и диалога между технологическими компаниями, юристами и государством. Гуляев сообщил, что планируется перезапуск платформы Runet.ID как социальной сети для специалистов и работодателей в ИТ-секторе, с акцентом на работу с регионами и молодежью. Главная цель реформы – превращение РАЭК в экосистему, объединяющую ИТ-бизнес, государство и НКО.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, представители Ростелекома, VK, Яндекс, Рувики и Альянса по защите детей в цифровой среде поддержали курс на стратегическое обновление Ассоциации. Они выразили готовность участвовать в новых отраслевых инициативах и просветительских кампаниях, а также отмечают важность преемственности и открытого диалога внутри цифрового сообщества. Ассоциация станет одной из ключевых площадок для совместной работы над социально значимыми и образовательными проектами, в том числе по повышению цифровой грамотности среди молодежи.