    Игорь Караулов Игорь Караулов Мирная жизнь будет рождаться при свете подвига

    Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    4 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    34 комментария
    28 августа 2025, 06:54 • Новости дня

    Андреева одержала победу во втором круге US Open

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Нью-Йорке 18-летняя Мирра Андреева уверенно обыграла Анастасию Потапову со счетом 6:1, 6:3 и прошла в третий круг US Open.

    Россиянка Мирра Андреева обыграла соотечественницу Анастасию Потапову во втором круге Открытого чемпионата США по теннису, передает ТАСС. Матч завершился уверенной победой Андреевой со счетом 6:1, 6:3.

    Андреева, посеянная под пятым номером, уверенно прошла дальше, тогда как Потапова не имела номера посева на этом турнире. В следующем круге Андреева встретится с американкой Тейлор Таунсенд, которая также не входит в число сеяных спортсменок.

    Мирре Андреевой восемнадцать лет, она занимает пятую строчку мирового рейтинга WTA. На ее счету три победы в одиночном разряде на турнирах под эгидой ассоциации. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема для Андреевой стал выход в полуфинал Ролан Гаррос в 2024 году. На Олимпиаде в Париже Андреева завоевала серебро в паре с Дианой Шнайдер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирра Андреева впервые вошла в пятерку рейтинга WTA. Андреева стала самой молодой четвертьфиналисткой Уимблдона за 20 лет.

    27 августа 2025, 09:29 • Новости дня
    Украинский журналист оскорбил президента Польши в прямом эфире польского ТВ
    Украинский журналист оскорбил президента Польши в прямом эфире польского ТВ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский журналист Виталий Мазуренко в прямом эфире сравнил президента Польши Кароля Навроцкого с криминальным авторитетом, вызвав резкую реакцию политиков страны, сообщает Polsat News.

    Польские политики потребовали извинений от Киева после того, как украинский активист и журналист Виталий Мазуренко в прямом эфире телеканала Polsat News оскорбил президента страны Кароля Навроцкого, передает РИА «Новости».

    Мазуренко использовал тюремный жаргон, сравнив Навроцкого с криминальным авторитетом, что вызвало возмущение ведущей. Она потребовала от Мазуренко извинений, однако тот не только отказался, но и вновь оскорбил президента, а также обвинил ведущую в «антиукраинской пропаганде», после чего его отключили от эфира.

    Инцидент вызвал широкий резонанс среди польских политиков. Экс-заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) призвал Мазуренко «поблагодарить за гостеприимство» и отправиться на фронт, чтобы «по-настоящему поддержать свою родину». Советник польского президента Блажей Побожи заявил, что выступление Мазуренко лишь подтверждает необходимость ужесточения правил выдачи гражданства Польши для украинцев.

    Скандал произошел вскоре после заявления президента Польши Кароля Навроцкого о необходимости приравнять бандеровскую символику к фашистской на законодательном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неприязнь к украинцам станет решающим фактором на выборах в Польше. Польские эксперты объяснили рост антипатии к украинцам историческими и экономическими причинами. Сообщалось, что польские соцсети зафиксировали максимальный уровень неприязни к украинцам за три года.

    Комментарии (26)
    27 августа 2025, 10:25 • Новости дня
    Захарова обвинила Запад в оплате «индульгенции» для Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба», заявив, что западные страны предоставили Владимиру Зеленскому своеобразную «индульгенцию» на свои же деньги.

    Западные страны предоставили Владимиру Зеленскому своего рода индульгенцию, причем оплатили ее из собственных средств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба», передает радио Sputnik.

    Захарова отметила, что западные страны, по ее словам, не борются с причинами преступлений, а легализуют их, надеясь таким образом уменьшить количество подобных случаев.

    «Зеленскому выписали вот такую индульгенцию. Только пошли еще дальше в этой логике. Они ему выписали эту индульгенцию не на его деньги. Они эту индульгенцию еще выписали как бы даже на свои [деньги]», – сказала Захарова.

    По словам представителя МИД, за эту «индульгенцию», находящуюся вне правового поля, Зеленский якобы расплатился жизнями украинцев. Захарова считает, что обсуждать ответственность Зеленского бессмысленно, а объяснять ситуацию необходимо мировому сообществу, а также тем, кто поставляет ему оружие и финансовые средства.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет добиться членства в Евросоюзе с помощью шантажа, взрывов и угроз.

    Владимир Зеленский отметил, что будущее нефтепровода «Дружба» зависит от позиции Венгрии.

    Глава МИД Венгрии Петер Сияйрто считал маловероятным, что удары по нефтепроводу «Дружба» осуществлялись без согласования между Киевом и руководством Евросоюза.

    Венгрия и Словакия призвали Еврокомиссию заставить Украину прекратить удары по трубопроводу «Дружба».

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 22:22 • Видео
    Азербайджан обвинил русских в оккупации столетней давности

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил «российское вторжение в Украину», после чего назвал присоединение Азербайджана к СССР «российским вторжением и оккупацией». Как оно было на самом деле? И почему Алиев раньше молчал на этот счет?

    Комментарии (6)
    27 августа 2025, 16:22 • Новости дня
    Алиев назвал вступление Азербайджана в СССР «оккупацией»
    Алиев назвал вступление Азербайджана в СССР «оккупацией»
    @ Vladimir Voronin/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев охарактеризовал включение республики в Советский Союз как насильственный процесс, заявив, что речь шла об «оккупации» и «вторжении».

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал вхождение страны в состав Советского Союза «вторжением» и «оккупацией», об этом передает Общественная служба новостей, ссылаясь на интервью Алиева изданию «Аль-Арабия».

    Во время беседы Алиев подчеркнул, что не считает Баку ответственным за ухудшение отношений с Москвой. По его словам, Азербайджан действует «конструктивно и законно», однако не намерен терпеть «агрессии или неуважения».

    Алиев также заявил, что Баку ожидает от России открытия причин крушения самолета в Актау.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в минувшую субботу в телефонном разговоре министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили двусторонние отношения, а также вопросы региональной и международной безопасности, затронув политическое и гуманитарное взаимодействие.

    Комментарии (66)
    27 августа 2025, 10:44 • Новости дня
    Иностранец с ножом атаковал полицейских в Москве из-за ненависти
    Иностранец с ножом атаковал полицейских в Москве из-за ненависти
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Задержанный в столице иностранный гражданин, атаковавший стражей порядка, поступил так из-за ненависти к сотрудникам полиции, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Мотивом нападения иностранного гражданина на полицейских в Москве стала ненависть к полиции, сказал собеседник ТАСС.

    Задержанного отправят на психиатрическую экспертизу для определения его состояния.

    СК сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

    В среду в столице агрессивный мужчина с ножом попытался атаковать полицейских, его задержали.

    До этого в Омской области мужчина с молотком напал на пассажирскую маршрутку после конфликта на дороге.

    До этого в Нижегородской области мужчина с бензопилой атаковал прохожего.

    Комментарии (25)
    27 августа 2025, 14:48 • Новости дня
    Франция поручила больницам подготовиться к приему тысяч раненых
    Франция поручила больницам подготовиться к приему тысяч раненых
    @ Guillaume Bonnefont/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководство французского здравоохранения организует подготовку медучреждений к приему большого числа раненых на случай возможного военного конфликта в Европе.

    Органы здравоохранения Франции получили указание подготовить больницы к приему тысяч раненых солдат в случае масштабного военного конфликта, передает РИА «Новости».

    Журнал Canard Enchaîné сообщил, что распоряжение было направлено министром здравоохранения Франции Катрин Вотрен региональным агентствам здравоохранения.

    В публикации подчеркивается, что больницы должны быть готовы принимать раненых, если в Европе произойдет крупное военное столкновение. «По указанию Катрин Вотрен больницы должны быть готовы принимать тысячи раненых солдат в случае широкомасштабного вооруженного конфликта в Европе», – приводит журнал слова из распоряжения.

    В рамках этой инициативы планируется создание специальных медцентров по приему раненых из зон боевых действий. Эти центры разместят возле крупных транспортных узлов, что позволит при необходимости оперативно отправлять иностранных военнослужащих обратно в их страны.

    Система здравоохранения должна полностью подготовиться к подобным ситуациям к марту 2026 года, согласно распоряжению министерства здравоохранения Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министры обороны стран НАТО одобрили планы по масштабному расширению военных мощностей. Запад использует миф о «скором нападении России» для оправдания усиления военной активности.

    Комментарии (29)
    27 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    Беспилотники с тепловизорами вновь обследовали место нахождения Наговициной

    Аэровидеосъемка не выявила признаков жизни альпинистки Наговициной

    Беспилотники с тепловизорами вновь обследовали место нахождения Наговициной
    @ @natalina_1022

    Tекст: Ольга Иванова

    Российскую альпинистку Наталью Наговицину не удалось обнаружить живой на вершине пика Победы после проведения аэровидеосъемки с применением тепловизора.

    По данным пресс-службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии, передает ТАСС, 27 августа была проведена очередная поисково-спасательная операция на пике Победы. В рамках операции использовались беспилотные летательные аппараты с высокоточным оборудованием и тепловизором.

    По полученным аэросъемкам специалисты проанализировали район нахождения Натальи Наговициной, которая с 12 августа оставалась на высоте 7200 метров со сломанной ногой. Экстремальные погодные условия, сильные порывы ветра и особенности местности затрудняли проведение работ.

    В сообщении ведомства говорится: «По результатам анализа полученных данных с учетом совокупности факторов, включая экстремальные погодные условия и особенности местонахождения, признаков жизни на месте нахождения альпинистки [Натальи] Наговициной обнаружить не удалось».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МЧС Киргизии признали альпинистку Наговицину без вести пропавшей. Спасатели в Киргизии прекратили поиски альпинистки Наговициной.

    Комментарии (8)
    27 августа 2025, 12:02 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему Трамп закрывает глаза на нелегитимность Зеленского

    Политолог Козюлин: Трамп не соглашается с нелегитимностью Зеленского из-за спешки прекратить конфликт

    Эксперт объяснил, почему Трамп закрывает глаза на нелегитимность Зеленского
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США невыгодно соглашаться с нелегитимностью Владимира Зеленского, поскольку это предполагает запуск электоральных процедур и отодвинет на неопределенный срок возможность мирного урегулирования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва признает Зеленского «де-факто главой режима» на Украине.

    «Судя по всему, администрация Трампа осознает нелегитимность Зеленского, но понимает, что признание этого факта еще больше отсрочит потенциальное мирное урегулирование. А это категорически противоречит планам главы Белого дома», – отметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Президент США видит, что даже небольшие вопросы существенно колеблют стабильность переговорного трека по украинскому урегулированию. А нелегитимность Зеленского – очень весомая проблема, которая предполагает запуск электоральных процедур и смену власти на Украине», – продолжил аналитик.

    «К тому же Зеленский начинает проявлять больше уважения к Трампу и в глазах американской администрации становится более предсказуемым и стабильным. Очевидно, в Белом доме не видят других приемлемых кандидатов для участия в переговорах в качестве главы Украины», – детализировал собеседник.

    «В этом смысле интересы Европы и США даже совпадают. Брюссель в данный момент тоже не готов видеть другого человека на посту президента Украины, кроме Зеленского, с которым у Европы уже налажены многосторонние связи, и чья политика полностью ложится в канву европейских ожиданий», – заметил политолог.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не считает важной позицию России о том, что нелегитимность Владимира Зеленского является проблемой для окончательного урегулирования конфликта на Украине, сообщает ТАСС. «То, что они говорят, не так уж и важно. Все вокруг встают в позу. Все это чушь», – сказал Трамп.

    «Я всегда говорю: нужно, чтобы они встретились», – указал Трамп, говоря о возможной встрече президента России Владимира Путина и Зеленского. Также глава Белого дома напомнил о своих хороших отношениях с политиками.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Москва признает Зеленского «де-факто главой режима» на Украине. «В этом качестве мы готовы с ним встречаться», – подчеркнул дипломат.

    При этом глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Зеленский на данный момент не является легитимным лицом, способным подписывать юридически значимые документы по украинскому урегулированию. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что мешает встрече Путина и Зеленского.

    Комментарии (20)
    27 августа 2025, 18:43 • Новости дня
    ВСУ начали использовать боеприпасы, осколки которых трудно найти в теле раненых

    Мирошник: ВСУ используют в ЛНР боеприпасы с труднообнаружимыми в теле осколками

    ВСУ начали использовать боеприпасы, осколки которых трудно найти в теле раненых
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины начали использовать на северо-западе ЛНР боеприпасы, поражающие элементы которых сложно обнаружить в теле раненого и даже увидеть на рентгеновских снимках, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По его словам, эти боеприпасы сбрасываются с беспилотников разных модификаций и содержат осколки и шрапнель, изготовленные не из металла, а из пластика или схожих материалов, передает ТАСС.

    Мирошник отметил, что при попадании в человека такие боеприпасы оставляют в теле десятки или даже сотни мелких шариков, которые крайне тяжело обнаружить с помощью рентгеновских снимков или магнитов. Это значительно затрудняет процесс лечения и делает его долгосрочным.

    Дипломат также сообщил, что на лисичанском направлении были обнаружены осколки нового типа – они имеют острые края и изготовлены из металлических материалов, которые не реагируют на магнит. Эти осколки предназначены для нанесения максимального ущерба, глубоко проникают в тело и крайне трудны для извлечения и идентификации медицинскими приборами.

    Мирошник подчеркнул, что применение подобных боеприпасов по мирному населению ЛНР является целенаправленным нарушением конвенции о «негуманном» оружии со стороны Киева.

    Ранее Мирошник сообщил, что украинские военные с 18 по 24 августа выпустили по целям на российской территории не менее 2357 боеприпасов, в результате ранения получил 121 мирный житель, погибли 19 человек.

    Комментарии (10)
    27 августа 2025, 14:42 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»

    Американист Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»

    Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Анастасия Куликова

    Эффект от американских пошлин в отношении Дели окажется негативным для самих Штатов. Либеральная пресса уже обвиняет Дональда Трампа в том, что он окончательно разрушил проект «американской Индии» – и теперь этот союзник потерян, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков. Ранее США ввели 50-процентные тарифы против Индии.

    «Дональд Трамп давно угрожал ввести вторичные санкции против торговых партнеров России. Однако с последствиями от этих действий столкнулись бы страны, расположенные в Западном полушарии, о чем, по информации СМИ, главу Белого дома предупредили его подчиненные еще до саммита на Аляске», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

    Он отметил, что ранее администрация США отложила введение новых пошлин против Китая, однако, по всей видимости, сочла Индию слабым звеном в Евразии. Дело в том, что Дели сильно зависит от экспорта в Штаты, указал собеседник.

    Кроме того, Вашингтон хочет получить доступ на индийский молочный и аграрный рынок, а также на рынок сои и генетически модифицированных культур. Однако республика не могла пойти на торговую сделку с Трампом, потому что это предполагало бы открытие сельскохозяйственного рынка, а это навредило бы местным производителям.

    На этом фоне появился дополнительный рычаг давления на Дели – вопрос с покупкой российской нефти, продолжил аналитик. В результате индийские власти отказались вести переговоры с Белым домом, пока американская позиция не изменится. При этом Штаты со времен Билла Клинтона пытались выстраивать с Индией особые отношения, напомнил Дробницкий.

    «Так, республику называли одним из главных партнеров и рассматривали ее как потенциальный противовес КНР. Сейчас в определенной степени правы либералы, которые говорят, что Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии» – и теперь этот союзник потерян. На деле происходящее – абсолютно объективный процесс. Евразийские державы понимают, что Вашингтон – ненадежный партнер», – акцентировал американист.

    По его прогнозам, действия администрации США приведут к тому, что Москва, Дели и Пекин продолжат сближение. Причем уже объявлено о предстоящем визите Нарендры Моди в столицу КНР. «Общие снимки индийского премьера с президентом России и председателем Китая станут «приветом» Трампу», – иронично отметил политолог.

    «Индия не сможет отреагировать на пошлины так, как это по силам китайской стороне, поскольку страна не обладает, например, критически важными минералами. Но интеграция республики в евразийские и – самое главное – бездолларовые проекты в среднесрочной перспективе станет хорошим ответом», – считает собеседник.

    США же продолжат оказывать давление на Дели. Причем администрация Трампа, вероятно, постарается «расшатать» нынешнее индийское правительство, допускает эксперт. «Но какие бы меры ни предпринимали американские власти, общего процесса не отменить», – добавил спикер, заметив, что тарифная политика Штатов приближает развал Pax Americana.

    «Некоторые конспирологи полагают, что на самом деле в этом и заключается план Трампа, который ничего не может сделать внутри США, не может сломить сопротивление глобалистских элит. А своими действиями намеренно разрушает долларовую экономику – как говорится, не мытьем, так катаньем», – сыронизировал Дробницкий.

    Схожей точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. По его мнению, эффект от новых пошлин, введенных в отношении Индии, окажется смазанным. «Из-под действия тарифов выводится большое количество товаров, в том числе нефтепродукты, идущие из самой Индии. То есть США не отказываются от закупок дизеля или бензина», – объяснил собеседник.

    «Также исключение сделано для электроники, которая собирается в республике», – продолжил эксперт, напомнив, что порядка 40% телефонов IPhone, которые продаются на американском рынке, собраны не в Китае, а в Индии. «Другими словами, пока удар в основном приходится по текстильной промышленности: это кожа, ткани, хлопок. Я думаю, что Дели переориентирует поставки на другие рынки», – считает политолог.

    «Позиция индийских властей четко сформулирована: страна не собирается отказываться от закупок дешевой российской нефти, потому что в ином случае она столкнется с серьезными проблемами в экономике», – указал Дудаков. На этом фоне Нью-Дели в целом пересматривает свои отношения со Штатами и идет на сближение с Китаем.

    «Таким образом, эффект от пошлин будет негативным для самих американцев. Мы наблюдаем за тем, как рушится их попытка использовать Индию как экономический таран против КНР. Я думаю, что рано или поздно Вашингтону придется все равно договариваться уже на более реалистичных условиях с Моди и корректировать свою политику», – заключил американист.

    В среду вступили в силу введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины в размере 25% на импорт из Индии. В результате совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в мире. Американские власти обосновали решение закупками Дели российской нефти, пишет Bloomberg.

    «Пошлины затронут более 55% товаров, поставляемых в США – крупнейший рынок Индии, и больше всего ударят по трудоемким отраслям, таким как текстильная и ювелирная промышленность», – говорится в материале.

    По оценкам Citigroup, совокупный 50-процентный тариф может снизить годовой рост ВВП Индии на 0,6-0,8 процентного пункта, хотя значительная доля внутреннего спроса может смягчить удар. Индийские власти уже призвали граждан покупать отечественные товары, передает Axios.

    «Какое бы давление ни оказывалось, мы будем только укреплять нашу способность сопротивляться», – подчеркнул премьер страны Нарендра Моди. Он также заявил о необходимости добиться самодостаточности государства «не из-за нужды, а из-за гордости».

    Бывший постпред Индии при ООН Саид Акбаруддин считает, что нынешний кризис в отношениях Дели и Вашингтона не ограничивается расхождениями по вопросам торговли. «Введение пошлин воспринимается как удар по вере в устойчивость индийско-американского партнерства. Если оставить это на произвол судьбы, они могут стереть прогресс двух десятилетий стратегического сближения», – сказал дипломат изданию Politico.

    При этом источник в Белом доме заявил СМИ, что в администрации США не считают, что «это конец партнерства двух стран». Сторонники развития индийско-американских отношений сохраняют надежду на их восстановление. В частности, они надеются, что Трамп и Моди проведут встречу на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

    Однако в последние недели Дели активизировал усилия по укреплению контактов с Москвой, Пекином и другими странами, отмечает The New York Times. Советник по национальной безопасности и министр иностранных дел Индии в этом месяце совершили визиты в Россию. Моди готовится посетить Китай на следующей неделе – впервые за семь лет.

    Комментарии (7)
    27 августа 2025, 08:15 • Новости дня
    У экс-замглавы Минобороны Иванова нашли холодное оружие офицеров СС

    Против экс-замглавы Минобороны Иванова возбуждено новое уголовное дело

    У экс-замглавы Минобороны Иванова нашли холодное оружие офицеров СС
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова возбуждено новое уголовное дело, у него дома обнаружили коллекцию огнестрельного и холодного оружия, включая образцы оружия СС и люфтваффе, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Новое уголовное дело о незаконном хранении оружия в отношении Иванова возбудили следственные органы, сообщил собеседник ТАСС.

    Обвинение пока официально не предъявили, но сам Иванов давал пояснения по этому факту.

    В доме Иванова нашли модифицированные карабины «Кедр», револьвер, дуэльный пистолет и переделанный автоматический пистолет Стечкина (АПС). Всего у экс-замминистра обнаружили 26 единиц огнестрельного и холодного оружия.

    Коллекция включала пистолеты, мечи, шпаги, кортики, а также образцы оружия офицеров СС и люфтваффе. Среди предметов – пистолет 1879 года, ружье первой трети XIX века, кортик люфтваффе 1937 года, штык-тесак образца 1878 года, французская сабля XI века, а также шпага под трость и трость-стилет XIX века.

    Генпрокуратура считает, что Иванов приобретал антикварное оружие на преступные доходы.

    Ранее сообщалось, что экс-замминистра обороны Тимур Иванов и другие подозреваемые дела об отмывании средств вывели более 3,92 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». В середине марта Басманный суд Москвы продлил арест Иванову. Бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов дал показания против Иванова.

    Комментарии (18)
    27 августа 2025, 09:55 • Новости дня
    США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии

    США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии за покупку российской нефти

    США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США ввели 50-процентные тарифы на индийские товары, что стало одним из самых высоких показателей в мире, новые пошлины вступили в силу в среду и затронули более 55% индийского экспорта в Соединенные Штаты, сообщает Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп ввел 50-процентный тариф на товары из Индии, чтобы «наказать» страну за закупки российской нефти, передает Bloomberg.

    Новые пошлины вступили в силу с полуночи среды по времени Вашингтона и затронут более 55% индийского экспорта в США – крупнейший рынок для индийских товаров. Наиболее сильно тарифы ударят по трудоемким отраслям, таким как текстиль и ювелирные изделия, однако электроника и фармацевтика останутся вне зоны действия новых мер.

    Решение резко ухудшило отношения между странами, внезапно изменив стратегию США, годами нацеливавшуюся на сближение с Индией для противовеса Китаю. Трамп обвинил Индию в финансировании российской спецоперации через закупки нефти, а власти Индии назвали действия Вашингтона «несправедливыми, необоснованными и неоправданными». Индийские чиновники были шокированы неожиданными тарифами, которые последовали после месяцев переговоров между Дели и Вашингтоном.

    Экспортеры опасаются обвала заказов и сокращения рабочих мест, особенно в сферах одежды, обуви и игрушек.

    «Это будет очень серьезным ударом для индийских экспортеров, потому что 50-процентный тариф невозможен для большинства клиентов», – заявил управляющий директор Farida Shoes Исрар Ахмед. По его словам, покупатели уже просят делиться спецификациями с поставщиками из Бангладеш и Вьетнама, что грозит потерей контрактов.

    На фоне ухудшения отношений Индия укрепляет связи с участниками блока БРИКС, а также ускоряет переговоры по торговле и совместным проектам с Россией и Китаем. США тем временем отложили очередной раунд торговых переговоров, что ставит под вопрос перспективы заключения соглашения к осени. Оценки Citigroup показывают, что совокупный 50-процентный тариф может снизить годовой рост ВВП Индии на 0,6-0,8 процентного пункта, хотя значительная доля внутреннего спроса может смягчить удар.

    Индийские власти обсуждают меры поддержки наиболее пострадавших отраслей, в том числе реформу налога на потребление.

    Рынки страны закрылись в среду из-за праздника, но накануне рупия стала самой слабой валютой Азии, а отток иностранных инвестиций превысил 5 млрд долларов с июля.

    Аналитики предупреждают, что столь высокие тарифы могут подорвать позиции Индии в глобальных цепочках поставок и привести к массовой безработице в экспортных центрах.

    СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп четыре раза пытался связаться по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, но тот все попытки отклонил.

    Индийские нефтепереработчики в ближайшие недели собираются снизить закупки российской нефти до 1,4–1,6 млн баррелей в сутки.

    The New York Times пишет, что введение новых пошлин на товары из 185 стран и территорий приводит к тому, что Бразилия и Индия ищут альтернативных партнеров для экспорта и уменьшают зависимость от США.

    Комментарии (18)
    27 августа 2025, 16:38 • Новости дня
    Во Владикавказе предотвратили поджог самолета

    В аэропорту Владикавказа задержали подозреваемого в попытке поджога самолета

    Во Владикавказе предотвратили поджог самолета
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В международном аэропорту Владикавказ задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в попытке совершения теракта с использованием поджога воздушного судна.

    Попытка поджога самолета была предотвращена в международном аэропорту Владикавказ, об этом сообщает ТАСС. УФСБ по Северной Осетии задержало двадцатипятилетнего гражданина России, которого подозревают в подготовке террористического акта. Предполагается, что мужчина собирался устроить поджог воздушного судна непосредственно на территории аэропорта.

    В ведомстве заявили: «УФСБ России по РСО-Алания пресечена противоправная деятельность 25-летнего гражданина РФ, планировавшего совершить террористический акт на территории международного аэропорта Владикавказ путем поджога воздушного судна».

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Другие детали инцидента в настоящее время не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярске на несовершеннолетнюю девушку завели уголовное дело за попытку поджога транспортного объекта. Суды назначили подросткам из Сахалинской, Ивановской областей и Ставропольского края от пяти до шести лет колонии за террористические преступления.

    В поселке Шатки Нижегородской области 14-летний школьник отказался поджигать здание военкомата по требованию телефонных мошенников и тем самым спас родителей от шантажа.

    Комментарии (6)
    27 августа 2025, 07:52 • Новости дня
    Мигранты сыграли в бейсбол у мемориала павшим воинам в Тульской области
    Мигранты сыграли в бейсбол у мемориала павшим воинам в Тульской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следственный комитет начал проверку после сообщений о том, что иностранцы устроили игру в бейсбол у мемориала павшим воинам в Тульской области, сообщили в пресс-службе СК России.

    СК организовал проверку по факту возможного осквернения мемориала павшим воинам Великой Отечественной войны в поселке Косая Гора в Тульской области, передает ТАСС.

    Поводом стали публикации в соцмедиа о том, что мигранты играли в бейсбол на территории мемориала.

    Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Тульской области доложить о ходе проверки по данному факту. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и изучают информацию, размещенную в интернете.

    В июле в ЯНАО местного жителя осудили за сброс трупа лисы в Вечный огонь.

    Ранее в Южно-Сахалинске подростки осквернили мемориал с Вечным огнем, было возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

    Комментарии (20)
    27 августа 2025, 23:09 • Новости дня
    Пловец Свечников при заплыве в Босфоре отправился в другую от финиша сторону
    Пловец Свечников при заплыве в Босфоре отправился в другую от финиша сторону
    @ Фото: соцсети Николая Свечникова

    Tекст: Вера Басилая

    Российский спортсмен Николай Свечников во время массового заплыва в Босфоре отклонился от маршрута и плыл в не в том направлении, заявил турецкий участник заплыва Хаяти Шамильоглу.

    Российский пловец Николай Свечников сбился с курса во время массового заплыва в Босфоре, передает ТАСС.

    Турецкий участник Хаяти Шамильоглу рассказал, что «встретил Свечникова посреди пролива», когда тот плыл не в том направлении, а на юго-восток. По словам Шамильоглу, он крикнул пловцу несколько раз, чтобы тот изменил курс.

    «Я крикнул ему 10-15 раз: «Брат, брат!». Он меня услышал. Он направился ко мне, плыл быстрее меня, очень быстрый пловец. Когда он приблизился, я сказал ему, что он не туда плывет, и показал ему, [что нужно] плыть направо», – отметил турецкий пловец-любитель.

    Шамильоглу пояснил, что в подобных массовых заплывах участники нередко сбиваются с маршрута, но сотрудники береговой охраны следят за их безопасностью и корректируют курс. После того как Шамильоглу увидел новость о пропаже Свечникова по телевидению, он сразу связался с береговой охраной и сообщил о месте встречи с россиянином. На указанную точку прибыли полицейские, чтобы зафиксировать координаты.

    Турецкий спортсмен добавил, что Свечников хорошо подготовлен и профессионально плавает. По его словам, россиянин плыл уверенно, и он не думает, что тот утонул. Шамильоглу предположил, что Свечников, возможно, сумел выбраться на берег.

    Ранее глава оргкомитета заплыва назвал странным исчезновение Свечникова в Босфоре.

    В поисках пропавшего россиянина задействовали дроны.

    Напомним, российский спортсмен и тренер Николай Свечников принимал участие в межконтинентальном заплыве через Босфор, организованном Национальным олимпийским комитетом. Свечников оказался единственным из пловцов, кто не пришел к финишу.

    Комментарии (4)
    27 августа 2025, 10:06 • Новости дня
    FT написала о плане Запада создать три линии обороны на Украине
    FT написала о плане Запада создать три линии обороны на Украине
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные страны разработали предварительный план по формированию трех оборонительных рубежей на территории Украины, включая демилитаризованную зону и европейские бригады, пишет Financial Times.

    Западные союзники наметили схему укрепления обороны на Украине, передает Financial Times. План предусматривает создание демилитаризованной зоны, которую могут патрулировать нейтральные миротворцы из третьей страны, согласованной Киевом и Москвой.

    Следующий оборонительный рубеж должен защищать украинские войска, повышенные в боеспособности за счет вооружения и обучения странами НАТО. За этим предполагается размещение европейских бригад, усиленных стратегическими возможностями США, в качестве третьей линии обороны в глубине территории Украины.

    FT приводит заявление руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, который подтвердил детали плана: «Каждая страна коалиции будет участвовать по-разному, а итоговая картина станет сочетанием военной, политической и экономической поддержки».

    По словам Ермака, обсуждается размещение четырех или пяти европейских бригад на Украине, а также поддержка США средствами «стратегических возможностей». Ермак отметил, что последний саммит в Белом доме стал переломным моментом по ряду вопросов, включая обеспечение Украины оружием через европейские финансовые инструменты и формирование системы гарантий безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили, что «коалиции желающих» будет сложно спонсировать Украину без поддержки США. Страны коалиции готовятся к возможному прекращению поставок вооружений Киеву со стороны США. Глава парламента Крыма заявил, что угрозы от «коалиции желающих» выглядят как детское хвастовство.

    Комментарии (13)
