Армия Израиля высадила десант на четырех вертолетах под Дамаском

Al Jazeera: Израиль высадил десант на четырех вертолетах под Дамаском

Tекст: Ирма Каплан

По его данным, израильская армия осуществила военную высадку у военных казарм в районе Аль-Кисва в пригороде Дамаска и провела в зоне высадки более двух часов. В десантной операции участвовали четыре израильских вертолета.

Источник Al Jazeera добавил, что израильская армия перебросила десятки солдат и некоторое количество поискового оборудования в Аль-Кисву, отметив, что никаких столкновений между израильскими силами, участвовавшими в высадке, и силами сирийской армии не произошло.

Эта израильская авиавысадка является первой в своем роде в Сирии после падения режима Башара Асада 8 декабря 2024 года.

Правительственный источник сообщил Сирийскому арабскому информационному агентству (САНА), что 26 августа военнослужащие обнаружили устройства для слежки и подслушивания в районе горы Аль-Манеа в районе Аль-Кисва в пригороде Дамаска. Он отметил, что пока армия занималась устранением устройств слежки, это место подверглось израильскому авиаудару.

Правительственный источник добавил, что в результате израильской бомбардировки в районе Джабаль-эль-Манеа есть погибшие, раненые и уничтоженные транспортные средства.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удары по армейским объектам Сирии на юге Дамаска. Также Израиль нанес серию ударов по сирийским армейским объектам на юге Дамаска, погибли шесть офицеров сирийской армии, удары наносились беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того, в районе Эль-Кисва на западе Дамаска зафиксирована атака, при которой выпустили не менее шести ракет по сирийским военным целям.