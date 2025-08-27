  • Новость часаПадение БПЛА вызвало пожар на крыше многоквартирного дома в Ростове-на-Дону
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Макрон, Мерц и Туск готовят в Молдавии почву для новой войны
    Опубликовано видео с дрона живой Наговицыной у пика Победы 19 августа
    Баку потребовал от Еревана изменить конституцию
    Финляндия и Польша решили восстановить болота в целях обороны
    Трамп: США больше не финансируют конфликт на Украине
    Сийярто: Зеленский координировал атаки на нефтепровод «Дружба» с фон дер Ляйен
    Почта России прекратила прием посылок с товарами в США
    СМИ: Атаковавшие Ленобласть дроны могли стартовать с судов в Балтийском море
    Названы сроки вступления в силу инициативы о «российской полке»
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    21 комментарий
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не стоит играть во всевидящее Око

    Слежка создает много власти над людьми, которая не очень понятно, кем контролируется – и контроль над которой может быть перехвачен. Но более всего для людей опасно, когда они начинают сравнивать себя с Богом.

    16 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что мешает встрече Путина и Зеленского

    Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».

    5 комментариев
    27 августа 2025, 01:40 • Новости дня

    Взрывы прогремели в двух городах Украины

    Взрывы прогремели в Днепропетровской и Сумской областях Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В Самаре (Новомосковске) Днепропетровской области Украины и в Сумах произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В Днепропетровской и Сумской областях Украины действует воздушная тревога, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области прогремел взрыв во вторник.

    26 августа 2025, 12:04 • Новости дня
    Военный эксперт: Купянск освободят «методом Угледара»

    Военный аналитик Рожин: Купянск освободят «методом Угледара»

    Военный эксперт: Купянск освободят «методом Угледара»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ подготовили Купянск к долговременной обороне. В частности, выкопаны ходы между подвалами, оборудованы минные ловушки. Кроме того, нужно учитывать особенности местности: город разделен рекой Оскол на две части. Поэтому операция российской армии по освобождению населенного пункта будет проходить по примеру Угледара, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Российские войска стремятся постепенно охватывать Купянск с севера и северо-запада. Причем бойцы зашли в северную окраину города. Это стало возможным после продвижения ВС России в районе Кондрашовки и Голубовки. Противник на этом фоне пытается давлением на фланги снизить темпы наступления нашей армии», – отметил военный аналитик Борис Рожин.

    «Также бои идут в районе Соболевки – к западу от Купянска», – добавил он, указав на постепенный охват «клешни» одной из ключевых дорог снабжения купянской группировки противника. «По другую сторону реки Оскол продолжаются сражения в районе Петропавловки. ВСУ пробуют контратаковать в направлении Синьковки – впрочем, без особого успеха», – пояснил собеседник.

    «Украинское командование периодически перебрасывает резервы на этот участок фронта, и те предпринимают локальные ответные атаки по обе стороны Оскола», – заметил Рожин. По его словам, противоборствующая сторона подготовила Купянск к долговременной обороне. В частности, выкопаны подземные ходы между подвалами в многоэтажках, оборудованы минные ловушки и заминированы значимые здания и объекты инфраструктуры.

    Это одна из сложностей при освобождении города. «Кроме того, нужно учитывать особенности местности. Купянск разделен рекой на две части, при этом правобережная находится на возвышенности. Между тем, противник активно использует дроны, что тормозит наше продвижение», – добавил спикер.

    По его оценкам, операция российской армии будет проходить по «методу Угледара». «Наше командование избегает лобового штурма, и это правильно. Я думаю, цель – взять под контроль все основные дороги, которые ведут в Купянск, чтобы постепенно истощить группировку противника. Со временем появится возможность для полноценного захода в город и штурмовых действий», – детализировал Рожин.

    «Этот населенный пункт является важным логистическим хабом, где находится крупный железнодорожный узел. Его освобождение откроет ВС России подступы, в том числе к Балаклее и Изюму. Поэтому противник цепляется за Купянск, ведь потеря города может привести к серьезным для него осложнениям в Харьковской области», – заключил аналитик.

    Ранее появились сообщения о том, что российские бойцы зашли в северную окраину Купянска Харьковской области. С продвижением ВС России положение противника в городе ухудшилось и может стать причиной роста потерь среди украинских солдат, сказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «В Купянске наши передовые отряды дошли до парка имени Комсомола, находящегося на северной окраине города. Таким образом, положение противника в населенном пункте ухудшилось, а оперативно-тактическая ситуация требует перегруппировки украинских боевиков, однако украинское командование медлит с принятием решения», – приводит агентство его слова.

    Вместе с тем, с продвижением на окраинах Купянска российские силы продолжают сжимать полукольцо у города. Так, штурмовики продвинулись северо-восточнее Соболевки, юго-восточнее Московки, а также в районах Кучеровки и Петропавловки.

    Сооснователь проекта «Ватфор», военно-политический эксперт Сергей Полетаев указал, что в Купянске происходит то же, что и в Красноармейске (Покровске) месяц назад. «Внезапно обнаружилось, что бои ведутся уже в городе, до центральной площади осталось километр-полтора, а последний нормальный путь снабжения гарнизона (через Благодатовку) из-за близости фронта стал окончательно непроезжабельным», – написал он в Telegram-канале.

    «Остался еще проселок через Осиново вдоль железной дороги, но там особо не разгонишься, а значит – легче попасть под обстрел дронами. Такое впечатление, что этот участок фронта, как и Серебрянские леса южнее, командование ВСУ использовало как источник резервов, и вот источник этот начал наконец иссякать», – отметил Полетаев.

    О том, что российские войска вплотную подошли к основной западной линии снабжения украинского гарнизона в Купянске, все чаще пишут и ресурсы противника, признавая, что подтягивать подкрепление к городу ВСУ становится все сложнее, пишет военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Он уточнил: речь об участке трассы Н-26, что пролегает между Соболевкой и Благодатовкой и тянется до Чугуева, а затем и до самого Харькова.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России готовят окружение всей купянской группировки противника.

    Комментарии (10)
    26 августа 2025, 13:14 • Новости дня
    Самолет Ил-76 заметили над Винницкой областью Украины

    Самолет Ил-76 заметили над Винницкой областью Украины впервые с начала СВО

    Самолет Ил-76 заметили над Винницкой областью Украины
    @ Виктор Толочко/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители Винницкой области Украины сняли на видео крупный самолет, похожий на Ил-76, летящий с отключенным транспондером.

    Военно-транспортный самолет был замечен над Винницкой областью, сообщает ТАСС.

    Украинское издание «Страна» опубликовало видео, на котором зафиксирован перелет борта, визуально напоминающего Ил-76. На онлайн-ресурсах мониторинга этот рейс не отображался, что может быть связано с отключением транспондера.

    По словам очевидцев, самолет летел на большой высоте и был легко опознаваем по характерному силуэту.

    В связи с продолжающимися боевыми действиями воздушное пространство Украины закрыто для гражданских рейсов, а полеты военных самолетов происходят редко и, как правило, не попадают на видео, уточняет издание.

    В июле гражданский самолет Ан-124-100 авиакомпании «Антонов» заметили в небе над Киевом.

    Тяжелый транспортный борт Ан-124, после его появления в районе Киева, переместили в немецкий Лейпциг, где находится парк Antonov Airlines.

    Американское издание The War Zone (TWZ) объяснило смысл появления Ан-124 над Киевом.

    Комментарии (7)
    26 августа 2025, 14:56 • Видео
    Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

    Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 09:40 • Новости дня
    Будапешт приравнял удары по «Дружбе» к нападению на Венгрию

    Глава МИД Венгрии Сийярто назвал атаки на нефтепровод «Дружба» угрозой безопасности

    Будапешт приравнял удары по «Дружбе» к нападению на Венгрию
    @ Егор Еремов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто увидел в атаках на нефтепровод «Дружба» попытку давления на Будапешт и угрозу энергетической безопасности страны.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что удары ВСУ по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» равнозначны нападению на Венгрию и Словакию, передает ТАСС.

    По его словам, эти атаки наносят ущерб именно Венгрии и Словакии, а не России, поскольку страны получают по «Дружбе» российское сырье.

    Сийярто отметил, что Киев действует с поддержкой Брюсселя, который игнорирует удары по нефтепроводу. Министр считает, что давление на Будапешт оказывается с целью заставить Венгрию изменить свою позицию по конфликту на Украине и вопросу вступления страны в Евросоюз.

    Он подчеркнул, что подобная позиция идет вразрез с интересами Венгрии и выгодна только Украине. Сийярто добавил, что президент Украины Владимир Зеленский открыто угрожал Венгрии, заявив, что при отказе занять проукраинскую позицию удары по «Дружбе» будут продолжены, что создаст угрозу энергетической безопасности Венгрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что угрозы Владимира Зеленского в адрес Венгрии не останутся без последствий. Венгрия потребовала от Киева выполнения гарантий безопасности для нефтепровода «Дружба». Венгрия отвергла угрозы Зеленского по поводу нефтепровода.

    Комментарии (9)
    26 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    Российские войска взяли Херсон в дроновое полуокружение

    ВСУ признали ограничение движения по главной трассе в Херсон

    Российские войска взяли Херсон в дроновое полуокружение
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Херсон столкнулся с ограничениями на главной транспортной артерии из-за угрозы атак дронов, оставшись с одной альтернативной дорогой для въезда.

    Херсон оказался в так называемом «дроновом полуокружении», об этом сообщил военнослужащий ВСУ и экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко, передает ТАСС. После официального признания местными властями главной трассы в город опасной для проезда, движение по ней ограничили.

    Глава областной военной администрации Херсона Александр Прокудин настоятельно рекомендовал не использовать маршрут по трассе Херсон – Николаев из-за опасности атак дронов. Луценко отметил, что альтернативой остается только одна дорога, расположенная в восьми километрах от основной.

    По его словам, «основная транспортная артерия, которой питался этот областной центр, сейчас не работает. Херсон официально в дроновом полуокружении». Он также добавил, что дороги на десятки километров вглубь либо уже не проезжаемы, либо будут вскоре перекрыты.

    На ваш взгляд
    Когда закончится СВО?





    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов в Херсонской области погиб один человек, двое были госпитализированы, а четыре населенных пункта остались без электроснабжения.

    Автомобильный мост на Карантинный остров получил повреждения, переброска тяжелой техники для ВСУ стала невозможной. Жители Херсона услышали взрывы, при этом сигнал воздушной тревоги не прозвучал.

    Комментарии (3)
    26 августа 2025, 04:25 • Новости дня
    Орбан: Украина не добьется членства в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз
    Орбан: Украина не добьется членства в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский открыто угрожал Венгрии, его слова не останутся без последствий, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя ситуацию вокруг ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба».

    «Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу «Дружба», потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз», – приводит слова Орбана ТАСС.

    Орбан считает, что действия Киева доказывают правильность позиции Венгрии. Глава правительства Венгрии подчеркнул, что Киев не сможет добиться членства в Евросоюзе «с помощью шантажа, взрывов и угроз». Орбан также отметил, что «слова Зеленского не останутся без последствий».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Венгрией и Украиной длится уже несколько лет. Обострение противостояния связано с ударами ВСУ по нефтепроводу «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию. Руководство Венгрии считает атаки угрозой энергетической безопасности страны и нарушением суверенных прав.

    Зеленский, отвечая на вопрос о том, повлияли ли удары по нефтепроводу на позицию Орбана по вступлению Украины в Евросоюз, заявил: «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии».

    Комментарии (5)
    26 августа 2025, 12:47 • Новости дня
    Силы ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» и шесть авиабомб
    Силы ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» и шесть авиабомб
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за сутки сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», шесть авиабомб и 191 беспилотник.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам управления и местам запуска БПЛА, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 79 664 беспилотника, 625 ЗРК, 24 797 танков и других бронемашин, 1 588 боевых машин РСЗО, 28 928 орудий полевой артиллерии и минометов, 40 423 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России поразили места сборки, хранения и запуска БПЛА. В минувшие выходные ВС России поразили предприятие ВПК Украины.

    ВС России за прошлую неделю нанесли шесть ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 15:07 • Новости дня
    Приближенные Зеленского собрались потратить пять млрд долларов на Dolce&Gabbana

    В Киеве опубликованы материалы прослушки квартиры делового партнера Зеленского

    Приближенные Зеленского собрались потратить пять млрд долларов на Dolce&Gabbana
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Окружение Зеленского не знает, как потратить пять млрд. долларов и не придумало ничего лучше, чем потратить их на покупку продукции Dolce & Gabbana. Об этом говорится в опубликованных в Киеве материалах прослушки квартиры Тимура Миндича, которого считают хранителем президентских активов.

    Идея потратить похищенные из украинского бюджета средства на покупку товаров бренда Dolce & Gabbana обсуждалась в окружении Владимира Зеленского, передает ТАСС со ссылкой на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Он ссылается на записи, сделанные Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) при прослушке квартиры бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президента.

    Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что на этих записях слышен диалог о тратах: «А давай купим Dolce&Gabbana? Давай!». Депутат также утверждает, что теща Миндича вместе с дочерью – женой бизнесмена – курировала закупку товаров класса люкс в России.

    По словам Гончаренко, ближайшее окружение Зеленского располагает пятью миллиардами долларов и не знает, как распорядиться этими деньгами. Миндич известен как совладелец студии «Квартал 95», бизнес-партнер и близкий друг Зеленского. В июне сообщалось, что Миндич покинул Украину, а ранее НАБУ длительное время вело прослушку его квартиры.

    Депутат также напомнил, что ранее на аналогичных записях фигурировали доказательства подготовки плана по захвату компании «Укрнефтебурение», связанной с Игорем Коломойским. В апреле 2023 года украинский суд арестовал корпоративные права прежних владельцев «Укрнефтебурения» в рамках расследования дела о незаконном завладении недрами газового месторождения в Харьковской области, а в мае компания была передана государству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава движения «Другая Украина» Медведчук сообщил, что НАБУ и САП собирают материалы для возможного трибунала над Зеленским. НАБУ и САП раскрыли схему хищений на Украине при закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

    Близкие соратники Владимира Зеленского обсуждали легализацию 5 млрд евро в криптовалюте через покупку банка во Франции, но сделка была отклонена регулятором.

    Окружение Зеленского ежемесячно переводило 50 млн долларов в ОАЭ.

    Комментарии (7)
    26 августа 2025, 16:47 • Новости дня
    Эксперт: НАТО откажется защищать Венгрию от ударов ВСУ по «Дружбе»

    Военный эксперт Анпилогов: Страны НАТО спишут на «военную необходимость» удары ВСУ по «Дружбе»

    Эксперт: НАТО откажется защищать Венгрию от ударов ВСУ по «Дружбе»
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Удары Украины по нефтепроводу «Дружба» блокируют поставки энергоносителей в Венгрию и Словакию – страны НАТО. С одной стороны, это может рассматриваться как casus belli. Но, с другой стороны, это не приведет к активизации пятой статьи устава Североатлантического альянса, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Будапешт приравнял атаки на нефтепровод к нападению на Венгрию.

    «В вопросе приравнивания ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба» к нападению на Венгрию и Словакию есть достаточно сложная коллизия международного права», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Украина своими действиями блокирует поставки важнейших энергоносителей в две страны НАТО. С одной стороны, это является casus belli – легитимным поводом для начала военных действий», – указал собеседник, сославшись на исторические прецеденты. Один из них – нападение Японии на Перл-Харбор, спровоцированное нефтяным эмбарго со стороны США.

    «С другой стороны, пятая статья устава НАТО не означает немедленного вовлечения всех стран-альянса в военный конфликт – даже если причиной к ней служит агрессия против члена блока. В ней речь идет о том, что государства начинают консультации по поводу ответных действий», – продолжил эксперт. По его мнению, если позиция венгерских властей будет сформулирована с апелляцией к пятой статье, то, скорее всего, она не найдет широкой поддержки.

    «Большая часть европейских стран Североатлантического альянса выскажутся достаточно обтекаемо и осторожно. Они не станут эскалировать ситуацию. Так же поступит, вероятно, и Дональд Трамп, у которого сложились теплые отношения с Виктором Орбаном. Глава Белого дома хотя и был разозлен ударами по трубопроводу, но все же не заинтересован вступать в конфликты в Европе», – детализировал Анпилогов.

    В этой связи он напомнил об инциденте, случившемся в ноябре 2022 года. Тогда украинская ракета ПВО упала в польском Пшеводуве, в результате погибли два человека. Блок все равно возложил ответственность на Россию, поскольку действия Москвы якобы стали причиной произошедшего.

    Риторика стран-членов НАТО – в случае инициации Венгрией консультаций – останется прежней: Киев якобы в силу военных форс-мажоров не может полностью гарантировать безопасность транзита, полагает аналитик. По его мнению, этим же объясняется, почему Украина наносит удары по нефтепроводу на территории России, а не перекрывает вентиль в Бродах.

    «Украинскому руководству выгоднее списывать свои действия на некую военную необходимость и выдавать атаки по «Дружбе» за попытки нанести ущерб России. Сознательная остановка офисом Зеленского транзита дала бы Венгрии и Словакии козыри и повод обратиться в международный арбитраж», – пояснил специалист, добавив, что в этом случае Киеву грозили бы санкции.

    На ваш взгляд
    Когда закончится СВО?





    Результаты

    Похожая ситуация складывалась вокруг поставок газа в Европу через Украину. «Когда истек пятилетний контракт, киевские власти начали активнее препятствовать российскому транзиту и отказались продлевать соглашение, а после проведенной ВС России операции «Поток» ВСУ подорвали ГИС «Суджа», – напомнил спикер. По его прогнозам, похожим образом противник будет действовать и в случае с нефтепроводом «Дружба»: то есть бить по станции «Унеча», но так, чтобы не нарушить договор на транзит.

    На этом фоне осознание того, что Украина – это страна-террорист, выходит на международный уровень. «Для Запада выгодно выставлять украинское руководство максимально неуправляемой силой для того, чтобы иметь возможность продолжать оказывать влияние на Россию. Нынешний этап конфликта приближается к своему логическому завершению: ВСУ теряют возможность к организованному военному сопротивлению, а для продолжения эскалации будет выбран крен в сторону террористических действий», – считает Анпилогов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. По его мнению, заявлениями о равносильности ударов по «Дружбе» нападению Украины на Венгрию и Словакию «Зеленского с его Сибигой не пронять». «Они отлично осознают, что за ними стоит коллективный Евро-Швондер, который не даст в обиду своего «песика». И более того, сам имеет зуб на «профессора», – написал он в Telegram-канале, проведя аналогии с героями произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце».

    «Орбану бы созвать натовский домком, поставить вопрос перед ним о поведении Шарика и о наказании за то, что гадит под дверью. Но премьер Венгрии тоже понимает, что никаких шансов на домкоме у него нет», – отметил Коц. «Понятно, что не применят, но вот еще один пунктик к дезавуированию пятой статьи, которое медленно идет уже давно», – добавляет политолог Александр Носович в своем Telegram-канале.

    Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сравнил удары по нефтепроводу «Дружба» с нападением на Будапешт и Братиславу. «Эти атаки направлены против Венгрии и Словакии. Эти атаки наносят ущерб Венгрии и Словакии, они не имеют никакого отношения к России», – сказал он.

    Таким образом Киев при поддержке Брюсселя, который хранит молчание по поводу нападений на нефтепровод, пытается оказать давление на Будапешт, добавил глава МИД. По словам Сийярто, это нужно, чтобы заставить Венгрию поменять позицию на противоположную в отношении конфликта на Украине и ее вступления в Евросоюз.

    Он подчеркнул, что подобная позиция идет вразрез с интересами венгерской стороны и выгодна только Украине. Министр также заявил, что Владимир Зеленский «открыто, грубо и бесстыдно угрожал Венгрии». «Зеленский ясно дал понять, что если Венгрия не займет проукраинскую позицию, они продолжат атаковать нефтепровод «Дружба», который имеет важное значение для энергетической безопасности Венгрии», – указал Сийярто.

    Речь идет о выступлении Зеленского на пресс-конференции. Тогда журналисты его спросили, усилили ли последние атаки на трубопровод шансы Украины на снятие Будапештом вето на вступление Киева в Евросоюз. «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии», – ответил Зеленский.

    Эти слова Сийярто счел угрозами и заявил, что Будапешт «решительно отвергает» их. После этого глава МИД Украины Андрей Сибига «попросил не указывать» Киеву. «Я отвечу в стиле Венгрии. Вам не нужно говорить Зеленскому, что делать и говорить. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте поставки энергоресурсов, как и вся остальная Европа», – написал Сибига на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Политолог Владимир Корнилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД спрогнозировал, что Будапешт обратит внимание США на хамство Зеленского и украинских чиновников. Напомним, на прошлой неделе ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области, по которой энергоносители идут в Европу. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие цели преследует Киев.

    На этом фоне Сийярто также вспомнил о «Северных потоках». По его мнению, диверсия на газопроводах осенью 2022 года имеет все признаки государственного терроризма. Так он прокомментировал задержание в Италии гражданина Украины, подозреваемого в причастности к взрыву газовой магистрали. «Если террористический акт осуществляется государственными средствами и при поддержке государства, то это государственный терроризм. Это похоже на государственный терроризм», – подчеркнул министр.

    Комментарии (2)
    26 августа 2025, 15:14 • Новости дня
    Российские войска взяли в клещи тероборону ВСУ в ЛНР

    Силовые структуры сообщили о блокировании 119-й бригады ВСУ в лесничестве

    Tекст: Денис Тельманов

    Серьезный успех российских войск привел к окружению частей теробороны ВСУ на севере ЛНР в районе Серебрянского лесничества.

    Российские войска взяли в клещи военных ВСУ из 119-й бригады теробороны в восточной части Серебрянского лесничества на севере ЛНР, передает РИА «Новости».

    По словам представителей силовых структур, группировка «Запад» продвинулась в сторону реки Северский Донец, практически завершив окружение украинских сил. В операции задействованы тяжелые огнеметные системы, артиллерия крупного калибра и ударные беспилотники.

    Войска ВСУ постепенно отходят в сторону Ямполя, а некоторые подразделения отступают к Северску. Представители силовых структур отметили, что украинская группировка теряет позиции под натиском российских войск.

    Ранее сообщалось, что мобилизованные украинские военнослужащие поджигали свои позиции в Серебрянском лесничестве, чтобы оставить их. До этого элитное подразделение беспилотников Signum было отведено украинской стороной в тыловые районы после прорыва российских сил, как сообщил командир батальона спецназа 'Ахмат' с позывным 'Шрам'.

    Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от города Кременная. Часть территории контролируется российскими войсками, часть – украинской армией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные подготовили Купянск к долговременной обороне, оборудовав минные ловушки и выкопав ходы между подвалами.

    Российские военные, в том числе бойцы спецназа «Ахмат», вытеснили украинские силы из Серебрянского лесничества в ЛНР.

    В Серебрянском лесу почти полностью уничтожили 53-ю механизированную бригаду ВСУ, а большинство тел украинских военнослужащих осталось на месте боев.

    Комментарии (9)
    26 августа 2025, 21:46 • Новости дня
    США предположили сроки окончания конфликта на Украине

    США выразили надежду на урегулирование мировых конфликтов до конца года

    США предположили сроки окончания конфликта на Украине
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация США надеется достичь договоренностей по урегулированию сразу нескольких крупных конфликтов, включая ситуацию на Украине, к концу этого года.

    Администрация США рассчитывает на урегулирование конфликтов на Украине, между Израилем и Ираном, а также в секторе Газа до конца текущего года, передает ТАСС.

    Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на заседании президентского кабинета в Белом доме. По его словам, «Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС – в течение всей этой недели мы проводим встречи по всем этим трем конфликтам. И мы надеемся урегулировать их до конца текущего года».

    Уиткофф отметил, что соответствующие встречи проходят в течение недели, и подчеркнул, что администрация США активно работает над поиском решений.

    На ваш взгляд
    Когда закончится СВО?





    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не ожидает быстрого завершения конфликта на Украине. США надеются на достижение мира не позднее чем через полгода.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 22:33 • Новости дня
    Трамп пригрозил России экономической войной

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы для прекращения конфликта на Украине к экономической войне с Россией, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп выступил с заявлением о готовности США к введению экономических мер против России, если не будет достигнуто соглашение по ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «это не будет мировая война». «Это будет экономическая война, и эта экономическая война будет плохой, она будет плохой для России, я не хочу этого», – сказал президент США.

    «Экономические санкции. Я говорю об экономике, потому что мы не окажемся в мировой войне», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что российское руководство поддерживает идею урегулирования, но нужно одновременное согласие обеих сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сказал, что США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины.

    На днях Трамп заявил, что в течение двух недель может проясниться будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил возможность смены подхода США к России. Он заявил, что Вашингтон изучает вариант введения новых санкций.

    Комментарии (6)
    26 августа 2025, 06:08 • Новости дня
    Силами ПВО сбиты четыре БПЛА в Ленинградской области
    Силами ПВО сбиты четыре БПЛА в Ленинградской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Кингисеппском районе Ленинградской области силами ПВО сбили четыре беспилотника, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    Никто не пострадал, «разрушений нет», сообщил Дрозденко в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дрозденко предупредил об опасности беспилотников в регионе. Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково. Волгоградская область также подверглась атаке беспилотников.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 21:02 • Новости дня
    Западные страны предложили создать три линии обороны на Украине

    FT сообщила о планах демилитаризованной зоны и нейтральных миротворцах на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Запад обсуждает создание трехуровневой системы обороны на Украине, куда входит демилитаризованная зона с нейтральными миротворцами и подготовленные войска Украины.

    Западные страны рассматривают создание по меньшей мере трех «линий обороны» в рамках урегулирования конфликта на Украине, включая демилитаризованную зону с нейтральными миротворцами, передает РИА «Новости» со сылкой на Financial Times.

    По информации издания, обсуждается вариант патрулирования буферной зоны войсками из третьих стран, что должно быть согласовано Украиной и Россией.

    На встрече в Белом доме 18 августа, в которой участвовали президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский и лидеры стран ЕС, обсуждали создание демилитаризованной зоны по образцу Корейского полуострова, об этом ранее сообщала газета Stampa. План предполагает, что первую линию обороны составят украинские войска, обученные и вооруженные НАТО, а европейские силы сдерживания будут размещены глубже на территории Украины в роли «третьей линии обороны».

    В МИД России заявляют, что размещение войск стран НАТО на Украине категорически неприемлемо для Москвы и может привести к резкой эскалации конфликта. Ранее в ведомстве называли подобные инициативы подстрекательством к продолжению боевых действий. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также отмечал необходимость учитывать вопросы российской безопасности и исключал возможность обсуждения гарантий для Украины без участия Москвы.

    На ваш взгляд
    Когда закончится СВО?





    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Военного комитета НАТО опроверг обсуждение ввода войск на Украину. Руководитель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель подчеркнула, что военное участие ФРГ на Украине, по ее мнению, спровоцирует усиление конфликта с Россией. Соединенные Штаты не рассматривают возможность отправки своих войск на Украину, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 21:57 • Новости дня
    ЕС решил избавиться от украинских беженцев и передать мужчин в ТЦК

    ЕС решил избавиться от украинских беженцев и депортировать мужчин

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Евросоюза демонстрируют намерение депортировать украинских мужчин призывного возраста и передавать их в территориальные центры комплектования (ТЦК).

    О намерении Евросоюза избавиться от украинских беженцев и передаче мужчин призывного возраста в территориальные центры комплектования сообщили российские силовые структуры, передает ТАСС.

    Поводом для обсуждения стала недавняя депортация порядка 50 украинских граждан из Польши после массовых беспорядков на концерте в Варшаве.

    По словам источника агентства, европейские страны не желают нести бремя размещения украинских граждан и намерены возвращать мужчин на Украину для передачи в распоряжение ТЦК.

    Он подчеркнул, что Евросоюз не заинтересован в скором завершении конфликта и создает условия для возврата мужчин призывного возраста на родину.

    Собеседник заявил: «Случай с депортацией порядка 50 молодых бандеровцев из Польши наглядно показывает стремление европейских стран избавиться от бремени украинских беженцев. Помимо этого, в ЕС не намерены давать Киеву возможность завершить войну, а пушечное мясо на самой Украине заканчивается. В связи с этим Европа создаст все условия, чтобы мужчины призывного возраста вернулись на родину в лапы ТЦК».

    Он добавил, что по информации украинских СМИ, депортированных мужчин в Польше и других странах ЕС сразу после возвращения передают в ТЦК. Аналогичная практика, по его данным, наблюдается и после депортации украинцев из России через Грузию: уже после медосмотра их отправляют в территориальные центры комплектования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий отклонил законопроект о продлении льгот для украинцев и предложил ограничить выплаты на детей только для работающих. Иммиграционная служба США впервые опубликовала фотографии процесса возвращения украинских беженцев на родину после депортации. Власти Германии уменьшат выплаты украинским беженцам, прибывшим после первого апреля 2025 года, до уровня пособий для просителей убежища.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 05:06 • Новости дня
    Губернатор сообщил об угрозе БПЛА в Ленинградской области

    Губернатор Дрозденко сообщил об угрозе БПЛА в Ленинградской области

    Губернатор сообщил об угрозе БПЛА в Ленинградской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил об опасности беспилотников в регионе.

    «Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти», – сообщил Дрозденко в Telegram.

    В сообщении отмечается, что могут быть перебои со скоростью мобильного интернета.

    Росавиация сообщила в Telegram о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково. Ведомство подчеркнуло, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

    Указывается, что ограничения на использование воздушного пространства в регионе отразились на авиасообщении с Калининградом, «в этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО сбили 37 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Черным морем.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВСУ атаковали дронами 10 населенных пунктов Белгородской области
    Захарова процитировала Высоцкого, ответив на угрозу Евросоюза
    США предположили сроки окончания конфликта на Украине
    В Каспийском море у побережья России произошло землетрясение
    Иран заявил о готовности к повторению военного конфликта с Израилем
    Генпрокуратура потребовала от рыбколхоза 37,6 млрд рублей
    Скончался бывший губернатор Новгородской области Прусак

    Соя стала оружием БРИКС против США

    Американские фермеры бьют тревогу: им грозит банкротство, если Дональд Трамп не договорится с Китаем. Дело в том, что Пекин – главный покупатель сои у США. Однако в последнее время он резко сократил закупки американской сои в пользу дружественных стран – Бразилии, Аргентины и даже России. Это еще одно проявление силы стран БРИКС, когда вместе они могут противостоять США. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский имитирует поднятие на вилы для отказа от мира

    Украинский неонацист Сергей Стерненко пригрозил смертью Владимиру Зеленскому, если тот согласится вывести ВСУ с территории Донбасса. Его слова прозвучали на фоне неоднократных заявлений Банковой о неготовности идти на территориальные уступки при заключении мирного соглашения с Россией. По мнению экспертов, офис Зеленского решил разыграть спектакль, который должен помочь ему сорвать переговоры. Подробности

    Перейти в раздел

    Флот России вернул себе корабль стратегического значения

    После ремонта, который продлился четверть века, тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вышел в море на ходовые испытания. Теперь это принципиально другой корабль с возможностями, которые напугают любого противника, включая северную группировку НАТО. Но только при соблюдении двух условий. Подробности

    Перейти в раздел

    Мигранты довели Германию до демонтажа социального государства

    «Есть простые логические шаги по преодолению кризиса. Но для этого во главе ФРГ должны находиться политики, а не политиканы», – так эксперты комментируют слова канцлера Германии Фридриха Мерца о неустойчивости социального устройства страны. Он призвал пересмотреть модель пособий, однако против этого выступает коалиционный партнер ХДС/ХСС – партия СДПГ. Чем обернется спор и почему в Германии провалилась модель государства всеобщего благосостояния? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

      Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    • Все уловки Зеленского по Донбассу

      Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации