Россия отдала Таджикистану обвиняемого в бандитизме
Таджикистан экстрадировал из России Бахриддина Мирова, известного по прозвищу Ходжи-Файз, обвиняемого в тяжких преступлениях, сообщили в таджикистанском МВД.
Бахриддин Миров является гражданином Таджикистана, его обвиняют в экстремизме, вымогательстве, бандитизме, пытках и захвате заложников, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Он был задержан в Челябинске и 19 августа, сейчас он уже экстрадирован в Таджикистан.
В ведомстве призвали граждан, обладающих информацией или доказательствами по делу Мирова, а также пострадавших от его действий, обратиться в МВД. Подробности инкриминируемых ему преступлений в сообщении не раскрываются.
Ранее начальник уголовного розыска МВД Таджикистана Бахтиер Назарзода сообщил, что с начала 2025 года в республику экстрадировали 140 граждан, из которых 90 – из России.
Ранее в Камбодже решили отправить в Россию обвиняемого в мошенничестве Романа Пичугина.
До этого в Москву из Франции экстрадировали подозреваемого в участии в ИГ (Исламское государство*, запрещено в России и признано террористическим) Руслана Боташева.
