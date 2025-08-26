Россия отдала Таджикистану обвиняемого в бандитизме

Tекст: Алексей Дегтярев

Бахриддин Миров является гражданином Таджикистана, его обвиняют в экстремизме, вымогательстве, бандитизме, пытках и захвате заложников, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Он был задержан в Челябинске и 19 августа, сейчас он уже экстрадирован в Таджикистан.

В ведомстве призвали граждан, обладающих информацией или доказательствами по делу Мирова, а также пострадавших от его действий, обратиться в МВД. Подробности инкриминируемых ему преступлений в сообщении не раскрываются.

Ранее начальник уголовного розыска МВД Таджикистана Бахтиер Назарзода сообщил, что с начала 2025 года в республику экстрадировали 140 граждан, из которых 90 – из России.

Ранее в Камбодже решили отправить в Россию обвиняемого в мошенничестве Романа Пичугина.

До этого в Москву из Франции экстрадировали подозреваемого в участии в ИГ (Исламское государство*, запрещено в России и признано террористическим) Руслана Боташева.