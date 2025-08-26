Работники спецслужб, которые предотвращают теракты и сохраняют человеческие жизни, достойны нашей благодарности и уважения. Но обожествлять государство и его спецслужбы было бы грубой ересью.0 комментариев
Грузовик с детьми перевернулся в Хакасии, погиб мальчик
Авария с участием грузового автомобиля ГАЗ-63 произошла у села Бирикчуль в Хакасии, погиб шестилетний ребенок, еще двое детей пострадали, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Водитель грузовика не справился с управлением, чего машина вылетела в кювет и перевернулась. В кузове находились трое детей, указало ведомство, передает ТАСС.
Шестилетний мальчик скончался на месте происшествия. Десятилетний пассажир получил травму живота, а у 12-летнего мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.
Детей перевозили в кузове с нарушением правил перевозки, что, по предварительным данным, способствовало тяжести последствий аварии.
Ранее в августе в Красноярском крае автобус опрокинулся в кювет, пострадала одна пассажирка.
Также в Ольхонском районе Иркутской области микроавтобус с 17 людьми на борту съехал в воду озера Байкал рядом с туристической базой.
Кроме того, легковой автомобиль перевернулся на трассе в Туве, пострадали семь подростков.