Грузовик с детьми перевернулся в Хакасии, погиб мальчик

Tекст: Алексей Дегтярев

Водитель грузовика не справился с управлением, чего машина вылетела в кювет и перевернулась. В кузове находились трое детей, указало ведомство, передает ТАСС.

Шестилетний мальчик скончался на месте происшествия. Десятилетний пассажир получил травму живота, а у 12-летнего мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.

Детей перевозили в кузове с нарушением правил перевозки, что, по предварительным данным, способствовало тяжести последствий аварии.

Ранее в августе в Красноярском крае автобус опрокинулся в кювет, пострадала одна пассажирка.

Также в Ольхонском районе Иркутской области микроавтобус с 17 людьми на борту съехал в воду озера Байкал рядом с туристической базой.

Кроме того, легковой автомобиль перевернулся на трассе в Туве, пострадали семь подростков.