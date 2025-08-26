Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
ВСУ безуспешно попытались зайти во фланги «Северянам» на Сумском направлении
На Сумском направлении подразделения вооруженных сил Украины безуспешно пытались зайти во фланги группировки российских войск «Север».
Штурмовые подразделения российских войск в Юнаковке заняли шесть зданий и продвинулись вглубь населенного пункта. Общее продвижение составило 300 м. ВСУ пытались контратаковать в районе Кондратовки, но понесли потери до 50% личного состава штурмовой группы.
Авиация ВКС России продолжает наносить удары по районам сосредоточения ВСУ, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не произошло. Российские войска продолжают огневое воздействие по маршрутам отхода ВСУ.
Указывается, что информация о захвате Бессаловки украинскими войсками не соответствует действительности – населенный пункт под контролем российских сил.
На Харьковском направлении идут тяжелые бои в лесу у Синельниково и в Волчанске. Украинские силы не предпринимали попыток контратак. В Волчанске российские силы расширили плацдарм и заняли техническое здание, продвинувшись на 200 м. В лесу западнее Синельниково штурмовые группы российских войск прошли 300 м, преодолевая ожесточенное сопротивление.
На участке Меловое-Хатнее за сутки российские войска продвинулись на 600 м при поддержке авиации и ТОС-1А. На Липцовском участке изменений нет.
«Низкая активность противника вызвана в том числе выявленными случаями туберкулеза в 92 ошбр ВСУ», – говорится в сообщении.
За сутки потери ВСУ «составили свыше 180 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 92-й штурмовой бригаде ВСУ на харьковском направлении зафиксированы случаи туберкулеза, при этом заболевшие военные не обеспечены необходимыми лекарствами.