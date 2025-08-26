Tекст: Антон Антонов

Штурмовые подразделения российских войск в Юнаковке заняли шесть зданий и продвинулись вглубь населенного пункта. Общее продвижение составило 300 м. ВСУ пытались контратаковать в районе Кондратовки, но понесли потери до 50% личного состава штурмовой группы.

Авиация ВКС России продолжает наносить удары по районам сосредоточения ВСУ, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не произошло. Российские войска продолжают огневое воздействие по маршрутам отхода ВСУ.

Указывается, что информация о захвате Бессаловки украинскими войсками не соответствует действительности – населенный пункт под контролем российских сил.

На Харьковском направлении идут тяжелые бои в лесу у Синельниково и в Волчанске. Украинские силы не предпринимали попыток контратак. В Волчанске российские силы расширили плацдарм и заняли техническое здание, продвинувшись на 200 м. В лесу западнее Синельниково штурмовые группы российских войск прошли 300 м, преодолевая ожесточенное сопротивление.

На участке Меловое-Хатнее за сутки российские войска продвинулись на 600 м при поддержке авиации и ТОС-1А. На Липцовском участке изменений нет.

«Низкая активность противника вызвана в том числе выявленными случаями туберкулеза в 92 ошбр ВСУ», – говорится в сообщении.

За сутки потери ВСУ «составили свыше 180 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 92-й штурмовой бригаде ВСУ на харьковском направлении зафиксированы случаи туберкулеза, при этом заболевшие военные не обеспечены необходимыми лекарствами.

