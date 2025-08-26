Киргизский альпинист: Попытки вытащить Наговицину возобновят не ранее июля

Альпинист Муратов: Попытки вытащить Наговицину возобновят не ранее июля

Tекст: Антон Антонов

«Новые попытки вытащить Ноговицину спасатели смогут предпринять лишь не ранее июля следующего года, когда возможно будет осуществить восхождение на пик Победы». – приводит слова Муратова ТАСС.

Сейчас на высотах царят крайне сложные погодные условия, и отправлять спасательные группы вне сезона никто не будет из соображений безопасности, сказал он.

Муратов подчеркнул, что организация подобной операции будет крайне трудоемкой и потребует привлечения значительных ресурсов. По его словам, понадобится не менее 10–12 опытных спасателей в специальной экипировке с большими запасами воды и продовольствия, чтобы обеспечивать сменяемость участников.

Он отметил, что даже при обычном восхождении на пик Победы альпинисты сталкиваются с большими трудностями из-за сложного рельефа и гребней, а в случае спасательных работ потребуется транспортировка тела, что усложнит задачу.

Сезон для восхождений на пиках Победы и Хан-Тенгри длится чуть более месяца – с 10 июля по 15 августа. Наговицина из-за сломанной ноги не могла передвигаться и с 12 августа находилась на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7200 м.

Как писала газета ВЗГЛЯД, операция по спасению Наговициной завершилась безрезультатно. Спасатели в Киргизии знают точное местонахождение российской альпинистки, но объявить ее погибшей не могут, при этом шансы на выживание в таких условиях практически отсутствуют. Спуск альпинистки с пика Победы оказался невозможен из-за отсутствия подходящих вертолетов и сложных погодных условий, которые сохранятся до лета 2026 года.