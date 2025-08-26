Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
Киргизский альпинист: Попытки вытащить Наговицину возобновят не ранее июля
Альпинист Муратов: Попытки вытащить Наговицину возобновят не ранее июля
Погодные условия на пике Победы не позволят возобновить спасательную операцию по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговицины до июля 2026 года, заявил киргизский альпинист Наиль Муратов.
«Новые попытки вытащить Ноговицину спасатели смогут предпринять лишь не ранее июля следующего года, когда возможно будет осуществить восхождение на пик Победы». – приводит слова Муратова ТАСС.
Сейчас на высотах царят крайне сложные погодные условия, и отправлять спасательные группы вне сезона никто не будет из соображений безопасности, сказал он.
Муратов подчеркнул, что организация подобной операции будет крайне трудоемкой и потребует привлечения значительных ресурсов. По его словам, понадобится не менее 10–12 опытных спасателей в специальной экипировке с большими запасами воды и продовольствия, чтобы обеспечивать сменяемость участников.
Он отметил, что даже при обычном восхождении на пик Победы альпинисты сталкиваются с большими трудностями из-за сложного рельефа и гребней, а в случае спасательных работ потребуется транспортировка тела, что усложнит задачу.
Сезон для восхождений на пиках Победы и Хан-Тенгри длится чуть более месяца – с 10 июля по 15 августа. Наговицина из-за сломанной ноги не могла передвигаться и с 12 августа находилась на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7200 м.
Как писала газета ВЗГЛЯД, операция по спасению Наговициной завершилась безрезультатно. Спасатели в Киргизии знают точное местонахождение российской альпинистки, но объявить ее погибшей не могут, при этом шансы на выживание в таких условиях практически отсутствуют. Спуск альпинистки с пика Победы оказался невозможен из-за отсутствия подходящих вертолетов и сложных погодных условий, которые сохранятся до лета 2026 года.