Пожары охватили 2,8 тыс. га винодельческого региона Напа Вэлли в Калифорнии

Tекст: Мария Иванова

О распространении лесных пожаров в самом известном винодельческом регионе США сообщил телеканал АВС, передает ТАСС.

Пламя охватило территорию Напа Вэлли в Калифорнии еще в четверг, и на данный момент пожары распространились уже почти на 2,8 тыс. га.

Ситуацию осложняет жаркая и сухая погода, сохраняющаяся в августе в западных районах США, что способствует быстрому распространению огня. Для борьбы с пожаром привлечены авиационные силы.

Власти объявили о частичной эвакуации местного населения. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в странах Евросоюза лесные пожары уничтожили площадь, сопоставимую с территорией Кипра.

В частности, пожар на юге Франции привел к уничтожению до 900 гектаров виноградников.

Между тем в России усилия руководства страны позволили избежать крупных лесных пожаров в 2025 году, трудности отмечались только в Забайкальском крае.