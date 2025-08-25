Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».0 комментариев
Лесные пожары охватили винодельческий регион Напа Вэлли в США
Пожары охватили 2,8 тыс. га винодельческого региона Напа Вэлли в Калифорнии
В штате Калифорния масштабный лесной пожар охватил почти 2,8 тыс. га виноградников знаменитой Долины Напа (Напа Вэлли), где объявлена частичная эвакуация.
О распространении лесных пожаров в самом известном винодельческом регионе США сообщил телеканал АВС, передает ТАСС.
Пламя охватило территорию Напа Вэлли в Калифорнии еще в четверг, и на данный момент пожары распространились уже почти на 2,8 тыс. га.
Ситуацию осложняет жаркая и сухая погода, сохраняющаяся в августе в западных районах США, что способствует быстрому распространению огня. Для борьбы с пожаром привлечены авиационные силы.
Власти объявили о частичной эвакуации местного населения. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в странах Евросоюза лесные пожары уничтожили площадь, сопоставимую с территорией Кипра.
В частности, пожар на юге Франции привел к уничтожению до 900 гектаров виноградников.
Между тем в России усилия руководства страны позволили избежать крупных лесных пожаров в 2025 году, трудности отмечались только в Забайкальском крае.