    Русофобия погубила образование в «витрине СССР»
    Лавров сказал, кем Россия считает Зеленского
    Эксперт: Венгрия в ответ на хамство Зеленского обратится к США
    Бойцы на трофейном БТР под флагами России и США передали привет западным СМИ
    Дипломат Мирошник осудил Киев за попытку теракта с использованием иконы
    Российские войска зашли на окраины Константиновки
    Швейцария арестовала счета «ВСМПО-Ависма»
    Мерц заявил о социальной неустойчивости Германии
    Вэнс заявил о крупных уступках России по украинским переговорам
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что мешает встрече Путина и Зеленского

    Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Своя колея, дальневосточная мечта и холодное лето Валерия Приёмыхова

    Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина так и не стала мне Родиной

    Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

    13 комментариев
    25 августа 2025, 11:28 • Новости дня

    Лесные пожары охватили винодельческий регион Напа Вэлли в США

    Пожары охватили 2,8 тыс. га винодельческого региона Напа Вэлли в Калифорнии

    Tекст: Мария Иванова

    В штате Калифорния масштабный лесной пожар охватил почти 2,8 тыс. га виноградников знаменитой Долины Напа (Напа Вэлли), где объявлена частичная эвакуация.

    О распространении лесных пожаров в самом известном винодельческом регионе США сообщил телеканал АВС, передает ТАСС.

    Пламя охватило территорию Напа Вэлли в Калифорнии еще в четверг, и на данный момент пожары распространились уже почти на 2,8 тыс. га.

    Ситуацию осложняет жаркая и сухая погода, сохраняющаяся в августе в западных районах США, что способствует быстрому распространению огня. Для борьбы с пожаром привлечены авиационные силы.

    Власти объявили о частичной эвакуации местного населения. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в странах Евросоюза лесные пожары уничтожили площадь, сопоставимую с территорией Кипра.

    В частности, пожар на юге Франции привел к уничтожению до 900 гектаров виноградников.

    Между тем в России усилия руководства страны позволили избежать крупных лесных пожаров в 2025 году, трудности отмечались только в Забайкальском крае.

    24 августа 2025, 16:36 • Новости дня
    Лавров сказал, кем Россия считает Зеленского

    Лавров: Россия признает Зеленского де-факто главой режима на Украине

    Лавров сказал, кем Россия считает Зеленского
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин готов провести встречу с Владимиром Зеленским, если на ней действительно будет обсуждаться президентская повестка, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. По словам Лаврова, Россия признает Зеленского де-факто главой режима, однако не считает легитимным лицом для подписания юридических документов.

    Лавров заявил, что встречаться с Зеленским только ради появления того в публичном пространстве нецелесообразно, передает РИА «Новости».

    По словам министра, Россия признает Зеленского де-факто главой режима на Украине и готова вести с ним переговоры в этом статусе. «Нет, мы признаем его де-факто главой режима. В этом качестве мы готовы с ним встречаться», – отметил Лавров в интервью телеканалу NBC.

    При этом глава МИД подчеркнул, что Зеленский на данный момент не является легитимным лицом, способным подписывать юридически значимые документы по украинскому урегулированию. Лавров подчеркнул, что при переходе к подписанию соглашений необходима ясность по вопросу легитимности подписанта, а согласно конституции Украины, Зеленский таковым не является.

    Ранее Зеленский заявил о готовности к любому формату встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Лавров отмечал, что риторика Зеленского о возможной встрече с Путиным служит скорее медийным ходом, чем реальному урегулированию ситуации.

    Газета New York Times писала, что Путин встретится с Зеленским «только для принятия капитуляции Украины».

    Комментарии (39)
    24 августа 2025, 13:10 • Новости дня
    Юшков назвал цель удара Украины по порту Усть-Луга в Ленобласти

    Эксперт Юшков: Украина ударами по порту Усть-Луга пытается навредить экспорту российских нефтепродуктов

    Юшков назвал цель удара Украины по порту Усть-Луга в Ленобласти
    @ ustlugaoil.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    ВСУ ударили по ленинградскому порту Усть-Луга, чтобы нарушить переработку стабилизированного газового конденсата и снизить маржинальность работы «Новатэка», сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее российские силы ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников в Кингисеппском районе.

    «Комплекс в Усть-Луге служит для переработки стабилизированного газового конденсата, который «Новатэк» добывает на своих месторождениях, прежде всего в Ямало-Ненецком округе. Затем энергоноситель доставляют по железной дороге в цистернах в кингисеппский порт», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета.

    «Из стабилизированного газового конденсата делают бензин, мазут, авиакеросин – продукцию с высокой добавленной стоимостью, которую затем отправляют на экспорт, а не на внутренний российский рынок. Это не дает Украине право говорить, что она своими ударами каким-то образом снижает боеспособность Вооруженных сил России», – продолжил аналитик.

    «Если же часть лужских мощностей приостановит работу, то газовый конденсат будет отправляться на мировые рынки в сыром виде, что снизит маржинальность работы «Новатэка». Именно этого и добивается военно-политическое руководство Украины», – пояснил собеседник.

    «ВСУ бьют по промышленным и стратегическим российским объектам в топливно-энергетической сфере, до которых могут дотянуться. При этом они могли бы, например, остановить работу нефтепровода «Дружба», перекрыв вентиль на своей территории. Но вместо этого Украина атакует его инфраструктуру в России, чтобы вызвать ответную реакцию Москвы и обвинить нас в агрессии», – резюмировал он.

    Утром в воскресенье над портом Усть-Луга российские силы ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА. «Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале «Новатэка». Емкости с топливом не затронуты огнем», – сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. По его словам, службы собственника уже приступили к ремонтно-восстановительным работам на площадке.

    Усть-Луга – крупнейший универсальный порт на Балтике и второй по величине в России после Новороссийска, входящий в пятерку крупнейших портов Европы. Кроме комплекса по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата «Новатэка», на объекте работают терминалы по перевалке лесных грузов, серы, автомобильно-железнодорожный паромный комплекс, рыбный и угольный терминалы.

    Ранее ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем обернутся такие атаки для самой Украины.

    Комментарии (32)
    24 августа 2025, 13:30 • Видео
    В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

    В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    Комментарии (2)
    24 августа 2025, 13:24 • Новости дня
    Зеленский отказался идти на компромиссы ради мира на Украине
    Зеленский отказался идти на компромиссы ради мира на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об отказе Украины идти на компромиссы ради достижения мира.

    В видеообращении по случаю Дня независимости он подчеркнул, что страна «никогда больше в истории» не будет принуждена к компромиссам, передает ТАСС.

    Зеленский выразил уверенность, что Украина получит мир через гарантии безопасности со стороны западных стран. Однако он признал существование сложностей в переговорах по этим гарантиям, в частности из-за вопросов финансирования.

    В своем обращении Зеленский также отметил, что Украине нужен Европейский союз, однако вопрос вступления страны в НАТО не затронул.

    Напомним, Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине.

    Глава МИД Сергей Лавров ранее поддержал создание надежных гарантий безопасности по Украине. Он подчеркнул, что Россия категорически отвергает предоставление Украине гарантий безопасности, если они строятся на идее изоляции и сдерживания Москвы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что гарантии безопасности для Украины покрыты туманом и суевериями.

    Комментарии (21)
    24 августа 2025, 20:07 • Новости дня
    Венгрия отвергла угрозы Зеленского по поводу «Дружбы»

    Венгрия отвергла угрозы Зеленского по поводу нефтепровода «Дружба»

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководство Венгрии считает удары ВСУ по нефтепроводу угрозой энергетической безопасности страны и своим суверенным правам.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна отвергает угрозы Украины по поводу нефтепровода «Дружба», передает ТАСС. Он подчеркнул, что удары по инфраструктуре трубопровода со стороны ВСУ Венгрия расценивает как посягательство на свой суверенитет.

    По словам Сийярто, Венгрия придерживается принципов уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, ожидая того же и от других стран. «Венгрия решительно отвергает угрозы украинского президента. Мы считаем суверенитет и территориальную целостность ключевыми ценностями международной политики», – отметил министр.

    Сийярто также указал, что страна не имеет отношения к текущей войне и любые нападения на энергетическую инфраструктуру не могут быть оправданы. Он призвал Владимира Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии и не подвергать опасности энергетическую безопасность государства.

    Во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский пошутил о ситуации вокруг нефтепровода «Дружба». Отвечая на вопрос о том, повлияли ли удары по нефтепроводу на позицию премьера Венгрии Виктора Орбана по вопросу вступления Украины в Евросоюз, Зеленский заявил: «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии».

    Ранее ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем обернутся такие атаки для самой Украины.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 16:16 • Новости дня
    Лавров подтвердил намерение России устранить все угрозы с территории Украины
    Лавров подтвердил намерение России устранить все угрозы с территории Украины
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия намерена устранить все угрозы с территории Украины и обеспечить защиту прав этнических русских и русскоязычных жителей, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC, передает РИА «Новости». Лавров подчеркнул, что Россия намерена устранить любые угрозы своей безопасности, исходящие с территории Украины, а также защитить права этнических русских и русскоязычных граждан, ощущающих принадлежность к русской культуре и истории.

    По словам министра, Украина должна сохранить нейтральный и внеблоковый статус, а также оставаться безъядерным государством. Лавров добавил: «И единственный способ защитить их (этнических русских) от этого нацистского режима – дать им право выразить свою волю. Они сделали это в 2014 году в Крыму, в 2022 году – в Донецкой и Луганской республиках, а затем в Херсонской и Запорожской областях».

    Министр отметил, что цели спецоперации реализуются на основе соблюдения Устава ООН, который запрещает ущемление прав человека, включая языковые и религиозные права. По его словам, данные права полностью игнорируются киевским режимом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на срыв попыток западных государств нарушить переговорный процесс по Украине, начатый президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Комментарии (24)
    24 августа 2025, 16:12 • Новости дня
    Задержан четвертый подозреваемый в убийстве футболиста в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокуратура Московской области сообщила о задержании четвертого подозреваемого по делу о смертельном избиении молодого футболиста в городском округе Щелково.

    Задержанный – мужчина в возрасте 32 лет, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

    В ближайшее время суд определит меру пресечения для задержанного, уточнили в ведомстве.

    Напомним, футболист любительского клуба «Русская община Щелково» Арсений Ершович скончался в больнице после жестокого избиения группой лиц.

    Комментарии (23)
    24 августа 2025, 17:11 • Новости дня
    Лавров объяснил появление на Аляске в свитере с надписью «СССР»
    Лавров объяснил появление на Аляске в свитере с надписью «СССР»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что его свитер с надписью «СССР» на саммите в Аляске не связан с планами по восстановлению Советского Союза.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью NBC News, что появление в свитере с надписью «СССР» во время саммита на Аляске не связано с желанием восстановить Советский Союз, передает ТАСС. Министр отметил, что многие родились в СССР. «Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что те, кто не сожалеет о распаде СССР, у того нет сердца. Но кто хочет его восстановления, у того нет головы. Это абсолютно верное утверждение», – заявил Лавров.

    Он подчеркнул, что Россия признала все бывшие советские республики независимыми государствами и выстраивает отношения с ними на этой основе. Лавров добавил, что негативно относится к попыткам некоторых стран, в частности Украины, уничтожать русскую культуру и язык, сравнив такую политику с гипотетическим запретом английского языка в других странах.

    Глава МИД отдельно отметил важность помнить и ценить свое прошлое, но разграничил ностальгию и попытки навязать свою волю другим странам силой. По его словам, «помнить и лелеять то, что происходило в твоей жизни на протяжении многих лет, – это одно, а пытаться все вокруг захватить военным путем – совсем другое».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская делегация отреагировала положительно на свитер главы МИД России Сергея Лаврова с символикой СССР на саммите на Аляске. Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью «СССР». После этого подобные свитеры разобрали на маркетплейсах за полдня. Президент России Владимир Путин в шутку назвал Лаврова «империалистом» из-за свитера с надписью «СССР».

    Комментарии (10)
    24 августа 2025, 13:22 • Новости дня
    Лавров ответил на обвинения Макрона в адрес Путина
    Лавров ответил на обвинения Макрона в адрес Путина
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал недавние заявления французского президента, связав их с возможным личным дискомфортом Эммануэля Макрона.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Владимира Путина «хищником», которому нужно «продолжать есть для собственного выживания», передает gazeta.ru. В интервью Павлу Зарубину Лавров заявил: «Есть разные люди, есть разные культуры. <…> Надеюсь, ему самому, наверное, неудобно по ночам бывает».

    Ранее Макрон в интервью телеканалу LCI утверждал, что Путин якобы не держит обещания, пересматривает границы и остается дестабилизирующей силой для Европы. Он призвал европейские страны не быть наивными по отношению к России.

    Макрон также отметил, что Москва вкладывает 40% бюджета в военную сферу, провела мобилизацию и не вернется к «открытой демократической системе за одну ночь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность «военного ответа» со стороны потенциальных «миротворцев» на Украине в случае атаки на них. Макрон признал, что Франция исчерпала возможности поставок оружия на Украину. Французский политик Флориан Филиппо назвал Макрона «самовлюбленным идиотом» за его веселое поведение в Албании.

    Комментарии (11)
    24 августа 2025, 18:37 • Новости дня
    Федерация альпинизма решила отправить дрон к альпинистке Наговицыной

    Федерация альпинизма России решила отправить дрон к альпинистке Наговицыной 25 августа

    Tекст: Ольга Иванова

    В условиях улучшения погоды спасатели рассчитывают отправить дрон к альпинистке Наталье Наговицыной на вершину 25 августа, чтобы оценить ее состояние.

    К месту, где находится альпинистка Наталья Наговицына, 25 августа попробуют направить дрон, передает ТАСС. Решение принято Федерацией альпинизма России после того, как погодные условия ранее заставили прервать спасательную операцию.

    Собеседник агентства сообщил: «К месту, где лежит Наговицына, 25 августа попробуют направить дрон. Судя по прогнозу, ожидается хорошая погода, которая даст возможность направить дрон к Наталье, чтобы понять, в каком она находится состоянии».

    В Федерации альпинизма добавили, что если с помощью дрона удастся установить, что Наговицына жива, спасатели попробуют провести новую операцию по ее эвакуации. Для этого может быть задействован евродрон, чтобы снять девушку с вершины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели приняли решение не возвращаться за Натальей Наговицыной до конца июня 2026 года после завершения сезона восхождений на пик Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели Киргизии сообщили о невозможности эвакуировать альпинистку Наговицыну с пика Победы в этом году. Спасатели Киргизии приостановили поисковые работы в районе происшествия. В Федерации альпинизма отметили, что шансы на спасение Наговицыной крайне низки.

    Комментарии (15)
    25 августа 2025, 09:28 • Новости дня
    Швейцария арестовала счета российского производителя титана «ВСМПО-Ависма»
    Швейцария арестовала счета российского производителя титана «ВСМПО-Ависма»
    @ И. Лесовских/Octagon.Media/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Суд в Швейцарии наложил арест на счета ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», крупнейшего в мире производителя слитков и проката из титановых сплавов, речь идет о восьмизначной сумме, заявил адвокат Александр Забейда.

    Арест связан с уголовным делом экс-главы «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, которого обвиняют в мошенничестве при закупке сырья, ущерб оценивается в 1,5 млрд рублей, сказал Забейда, передает РИА «Новости».

    По мнению следствия, Воеводин в 2016–2020 годах заключал договоры на поставку титанового сырья по завышенным ценам с компаниями, подконтрольными гражданину США Игорю Райхельсону, консультанту швейцарской Interlink Metals and Chemicals AG. Согласно материалам дела, российский поставщик предлагал сырье дешевле.

    Согласно показаниям Райхельсона, давние партнерские отношения компаний были возможны благодаря «Интерлинку», который помог выйти на американский рынок после отмены демпинговых пошлин. В 2020 году между сторонами возник конфликт, позже завершившийся мировым соглашением.

    Забейда заявил, что поводом для обращения в швейцарский суд стало нарушение мирового соглашения со стороны «ВСМПО-Ависма». Подробности соглашения остались неизвестны, так как они конфиденциальны.

    Ранее сообщалось, что Воеводину и еще пяти фигурантам вменяют хищение более 1,5 млрд рублей через завышенные закупки материалов для производства титана.

    До этого суд арестовал Воеводина.

    Комментарии (3)
    25 августа 2025, 00:12 • Новости дня
    Российский пловец Свечников пропал во время заплыва через Босфор
    Российский пловец Свечников пропал во время заплыва через Босфор
    @ needspec/svechnikov-nikolayi

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский спортсмен и тренер Николай Свечников во время межконтинентального заплыва через Босфор, который организовал Национальный олимпийский комитет, единственный из трех пловцов не пришел к финишу.

    «30-летний тренер из России Николай Свечников пропал без вести во время заплыва «Босфор 2025». Николай стартовал в числе первых, однако через 500-600 м после старта его потерял из вида коллега, также участвующий в заплыве», – сообщил в Telegram-канале спортивный журналист Дмитрий Егоров.

    По его данным, в 6,5-километровом заплыве принимали участие 3 тыс. человек. Финишировали трое подопечных Свечникова, однако самого Николая никто не видел. Вещи из камеры хранения он не забирал.

    Егоров добавил, что Свечников – опытный пловец, выполнявший нормативы мастера спорта на открытой воде.

    Полиция Турции и организаторы заплыва с 16 часов воскресенья ведут поиски российского пловца Николая Свечникова, который не появился на финише, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канале Mash.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский пловец Александр Степанов рассказал об особо тяжелом физическом состоянии, которое ощущал во время соревнований.

    Комментарии (6)
    24 августа 2025, 19:11 • Новости дня
    В США скончался бывший ведущий программы «Вести» Юрий Ростов

    Tекст: Ольга Иванова

    В Соединенных Штатах ушел из жизни Юрий Ростов, который входил в число первых ведущих новостной программы «Вести».

    О смерти бывшего ведущего программы «Вести» Юрия Ростова сообщил тележурналист Михаил Дегтярь, передает ТАСС. Дегтярь подтвердил информацию, добавив: «Это абсолютная правда, он умер. Это ужасно. Он был одним из лучших. Я вообще считаю его лучшим ведущим на телевидении, так как он, никто не умел, он импровизировал».

    Юрий Ростов был одним из первых ведущих «Вестей» и вел вечерний выпуск вместе со Светланой Сорокиной. В 1993 году он стал корреспондентом программы в США. С конца 90-х годов Ростов работал уже на американском телевидении.

    Комментарии (5)
    24 августа 2025, 13:18 • Новости дня
    Собянин подтвердил гибель человека при взрыве баллона в Центральном детском магазине Москвы
    Собянин подтвердил гибель человека при взрыве баллона в Центральном детском магазине Москвы
    @ Мила Степанян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате инцидента с газовым баллоном в Центральном детском магазине в Москве один человек погиб, еще несколько пострадали, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    По информации из Telegram-канала Собянина, ЧП случилось из-за технической неисправности оборудования.

    «Следственные органы устанавливают причину происшествия. По предварительным данным, это результат технической неисправности оборудования», – написал он.

    Мэр выразил соболезнования родным погибшего и отметил, что городские медицинские службы оперативно оказывают помощь пострадавшим.

    Он добавил, что на месте происшествия продолжают работать оперативные службы города.

    Напомним, в воскресенье на втором этаже Центрального детского магазина в Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Сообщалось об одном погибшем.

    Комментарии (3)
    25 августа 2025, 00:55 • Новости дня
    МИД Украины запретил Венгрии указывать Зеленскому

    МИД Украины запретил Венгрии указывать Зеленскому, что говорить про «Дружбу»

    МИД Украины запретил Венгрии указывать Зеленскому
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил коллеге из Будапешта Петеру Сийярто на реплику об ударах ВСУ по нефтепроводу в «стиле Венгрии», заявив, что Владимиру Зеленскому не нужно указывать, что и когда делать или говорить.

    «Я отвечу в стиле Венгрии. Вам не нужно указывать украинскому президенту, что и когда делать или говорить. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйтесь и станьте независимыми от России, как вся Европа», – ответил в соцсети Х Сибига на опасения Венгрии за свою энергетическую и национальную безопасность.

    До этого Петер Сийярто написал в этой же соцсети, что глава киевского режима Зеленский «использовал национальный праздник Украины, чтобы угрожать Венгрии».

    «Венгрия решительно отвергает угрозы украинского президента. Мы считаем суверенитет и территориальную целостность ключевыми ценностями международной политики», – заявил Сийярто.

    Напомним, ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, удары по нефтепроводу «Дружба» со стороны Украины наносят ущерб Венгрии и Словакии, а не России, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Кроме того, газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем обернутся такие атаки для Украины.

    Комментарии (11)
    25 августа 2025, 10:04 • Новости дня
    ФСБ задержала в Крыму женщину с бомбой в иконе
    ФСБ задержала в Крыму женщину с бомбой в иконе
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сотрудники ФСБ сорвали попытку теракта на Крымском полуострове, женщина принесла в здание Управления ФСБ по Крыму и Севастополю бомбу, вмонтированную в икону, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

    Задержанной оказалась жительница Волгоградской области, она попыталась пронести в здание УФСБ взрывное устройство в иконе, уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

    Женщину вовлекли в террористическую деятельность украинские спецслужбы через мессенджер Telegram под предлогом возврата похищенных у нее средств. В Крым она прибыла по указанию украинского куратора, где получила от курьера православную икону с вмонтированным самодельным взрывным устройством.

    На контрольно-пропускном пункте ФСБ при осмотре предмета оперативники обнаружили и обезвредили фугасное взрывное устройство мощностью в один килограмм в тротиловом эквиваленте.

    Ранее в Приморском крае задержали двух местных жителей по подозрению в попытке передачи информации о военных объектах региона.

    До этого в ДНР задержали двух агентов разведки Украины, они планировали покушения на чиновников и готовили теракты против представителей властей.

    Еще раньше ФСБ, МВД и Росгвардия в Брянской области задержала трех участников ДРГ из кадровых сотрудников службы специальных операций ГУР Минобороны Украины.

    Комментарии (13)
    Врио замглавы Курской области задержан по делу о строительстве фортификаций
    Неонацист Стерненко пригрозил Зеленскому расправой за Донбасс
    Франция вызвала посла США после критики из-за антисемитизма
    Грузинские радикалы напали на американца, приняв его за россиянина
    ВЦИОМ: Меньшая часть россиян считают русских особым народом
    Нацгвардия начала патрулировать Вашингтон с огнестрельным оружием
    Российский пловец Свечников пропал во время заплыва через Босфор

    США начали ледокольную гонку с Россией

    США со своими союзниками начали строительство ледокола на финской верфи, которая ранее принадлежала России и производила суда именно для нашей страны. Теперь США используют ее, чтобы ликвидировать отставание. Вашингтон хочет вдвое больший флот судов ледового класса, чем у России, хотя пока имеет на руках один-единственный старенький ледокол 1976 года. У Китая шансов догнать Россию, кажется, больше. Подробности

    Перейти в раздел

    Ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС

    «Логика действий Украины, поддерживаемой Брюсселем, строится на том, что без "Дружбы" Венгрия и Словакия станут куда более сговорчивыми», – так эксперты комментируют новый удар ВСУ по нефтепроводу. При этом действия офиса Владимира Зеленского разозлили даже Дональда Трампа. Чего добивается Киев и как отреагирует Брюссель на призыв Будапешта и Братиславы прекратить нападения на «Дружбу»? Подробности

    Перейти в раздел

    «Заткнись, черноморцы не сдаются!». Как маленький корабль совершил большой подвиг

    В истории отечественного флота немало случаев, когда экипажи кораблей демонстрировали в неравном бою эпические образцы мужества. В понедельник годовщина одного из таких боев – малоизвестного, так как незаслуженно забытого. В 1943 году маленький советский корабль «Шквал» сильно удивил командование немецкой подлодки. Подробности

    Перейти в раздел

    Русофобия погубила образование в «витрине СССР»

    Перед новым учебным годом в Эстонии образовалась критичная нехватка учителей. Это рукотворный кризис: квалифицированных педагогов не допустили к работе из-за новых языковых требований. Теперь в школы набирают дилетантов, дети от этого деградируют. К сожалению, в основном русские дети. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

