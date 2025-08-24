Tекст: Ольга Иванова

Киев вновь отбирал военнопленных для обмена 146 на 146, при этом «обменный фонд» Украины почти исчерпан, а в России еще остаются тысячи пленных военнослужащих вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России и глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский в своем телеграм-канале.

Мединский заявил: «По договоренностям, достигнутым в Стамбуле, состоялся очередной обмен военнопленными. На сей раз 146 на 146. Киев вновь отбирал, на этот раз из числа 1 000 пленных вэсэушников, которые обращались к Зеленскому». По его словам, количество пленных, которых Украина может предложить для обмена, заметно снизилось, поскольку большинство из них уже были обменяны.

Он добавил, что в России сейчас содержатся еще тысячи военных вооруженных сил Украины. Мединский отметил, что у российской стороны сохраняется значительный «обменный фонд», что открывает возможности для проведения дальнейших обменов между сторонами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны подтвердило возвращение 146 российских военнослужащих в результате обмена с подконтрольной киевскому режиму территории. Минобороны на прошлой неделе также сообщило о возвращении 84 российских военнослужащих в результате обмена. Владимир Мединский заявил, что из тысячи бойцов вооруженных сил Украины, обратившихся к киевским властям с просьбой вернуться на родину, были приняты только двое.