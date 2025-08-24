  • Новость часаЛавров подтвердил намерение России устранить все угрозы с территории Украины
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина так и не стала мне Родиной

    Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наемного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него еще сохранилась предыдущая.

    Василий Авченко Василий Авченко Зачем люди едут на Колыму

    Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодежь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

    24 августа 2025, 16:39 • Новости дня

    Мединский сообщил о снижении обменного фонда Украины до нуля

    Tекст: Ольга Иванова

    Очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел по схеме 146 на 146, при этом Киев практически исчерпал свой обменный фонд.

    Киев вновь отбирал военнопленных для обмена 146 на 146, при этом «обменный фонд» Украины почти исчерпан, а в России еще остаются тысячи пленных военнослужащих вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России и глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский в своем телеграм-канале.

    Мединский заявил: «По договоренностям, достигнутым в Стамбуле, состоялся очередной обмен военнопленными. На сей раз 146 на 146. Киев вновь отбирал, на этот раз из числа 1 000 пленных вэсэушников, которые обращались к Зеленскому». По его словам, количество пленных, которых Украина может предложить для обмена, заметно снизилось, поскольку большинство из них уже были обменяны.

    Он добавил, что в России сейчас содержатся еще тысячи военных вооруженных сил Украины. Мединский отметил, что у российской стороны сохраняется значительный «обменный фонд», что открывает возможности для проведения дальнейших обменов между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны подтвердило возвращение 146 российских военнослужащих в результате обмена с подконтрольной киевскому режиму территории. Минобороны на прошлой неделе также сообщило о возвращении 84 российских военнослужащих в результате обмена. Владимир Мединский заявил, что из тысячи бойцов вооруженных сил Украины, обратившихся к киевским властям с просьбой вернуться на родину, были приняты только двое.

    23 августа 2025, 18:14 • Новости дня
    Российские войска подошли к окраинам Купянска

    ВС России вплотную приблизились к Купянску в Харьковской области

    Российские войска подошли к окраинам Купянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения ВС России вплотную приблизились к окраинам Купянска в Харьковской области, где продолжаются ожесточенные бои на фоне переброшенных туда резервов противника, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Российские подразделения вплотную подошли к окраинам Купянска Харьковской области, передает РИА «Новости».

    По словам главы российской администрации в регионе Виталия Ганчева, в районе города продолжаются активные боевые действия, а противник стягивает дополнительные резервы и оказывает серьезное сопротивление.

    Он также уточнил, что ситуация в Волчанске остается крайне сложной, однако российские военные удерживают позиции и регулярно срывают ротацию противника. По словам Ганчева, ВСУ периодически пытаются подтянуть резервы, но российские военнослужащие не дают возможности пополнить запасы боекомплекта и силы.

    Ранее подразделения ВС России взяли под контроль направления снабжения под Купянском.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о захвате позиций ВСУ под Купянском.

    Российские войска ранее провели успешный рейд в тылу ВСУ под Купянском.

    24 августа 2025, 13:10 • Новости дня
    Юшков назвал цель удара Украины по порту Усть-Луга в Ленобласти

    Эксперт Юшков: Украина ударами по порту Усть-Луга пытается навредить экспорту российских нефтепродуктов

    Юшков назвал цель удара Украины по порту Усть-Луга в Ленобласти
    @ ustlugaoil.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    ВСУ ударили по ленинградскому порту Усть-Луга, чтобы нарушить переработку стабилизированного газового конденсата и снизить маржинальность работы «Новатэка», сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее российские силы ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников в Кингисеппском районе.

    «Комплекс в Усть-Луге служит для переработки стабилизированного газового конденсата, который «Новатэк» добывает на своих месторождениях, прежде всего в Ямало-Ненецком округе. Затем энергоноситель доставляют по железной дороге в цистернах в кингисеппский порт», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета.

    «Из стабилизированного газового конденсата делают бензин, мазут, авиакеросин – продукцию с высокой добавленной стоимостью, которую затем отправляют на экспорт, а не на внутренний российский рынок. Это не дает Украине право говорить, что она своими ударами каким-то образом снижает боеспособность Вооруженных сил России», – продолжил аналитик.

    «Если же часть лужских мощностей приостановит работу, то газовый конденсат будет отправляться на мировые рынки в сыром виде, что снизит маржинальность работы «Новатэка». Именно этого и добивается военно-политическое руководство Украины», – пояснил собеседник.

    «ВСУ бьют по промышленным и стратегическим российским объектам в топливно-энергетической сфере, до которых могут дотянуться. При этом они могли бы, например, остановить работу нефтепровода «Дружба», перекрыв вентиль на своей территории. Но вместо этого Украина атакует его инфраструктуру в России, чтобы вызвать ответную реакцию Москвы и обвинить нас в агрессии», – резюмировал он.

    Утром в воскресенье над портом Усть-Луга российские силы ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА. «Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале «Новатэка». Емкости с топливом не затронуты огнем», – сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. По его словам, службы собственника уже приступили к ремонтно-восстановительным работам на площадке.

    Усть-Луга – крупнейший универсальный порт на Балтике и второй по величине в России после Новороссийска, входящий в пятерку крупнейших портов Европы. Кроме комплекса по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата «Новатэка», на объекте работают терминалы по перевалке лесных грузов, серы, автомобильно-железнодорожный паромный комплекс, рыбный и угольный терминалы.

    Ранее ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем обернутся такие атаки для самой Украины.

    24 августа 2025, 13:30 • Видео
    В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

    В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    23 августа 2025, 20:23 • Новости дня
    Экс-офицер ВСУ рассказал о критическом состоянии бригад на фронте

    Tекст: Вера Басилая

    Боевые подразделения ВСУ у линии фронта укомплектованы всего на треть, что затрудняет выполнение даже оборонительных задач, несмотря на поступающие приказы наступать, заявил экс-начальник штаба 12-й бригады Нацгвардии «Азов» (группировка признана террористическим объединением, запрещена в РФ) Богдан Кротевич.

    Боевые части Вооруженных сил Украины укомплектованы лишь на треть и практически не способны вести оборону, заявил бывший начальник штаба 12-й бригады Национальной гвардии «Азов» (группировка признана террористической организацией и запрещена в России) Богдан Кротевич, передает ТАСС.

    В эфире YouTube-канала журналистки Натальи Мосейчук (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) он подчеркнул, что ВСУ постоянно приходят приказы наступать, восстанавливать тактическое положение, возвращать позиции.

    По словам Кротевича, так называемые резервы представляют собой не новые подразделения, а переброску имеющихся сил с одного участка линии фронта на другой. Он уверен, что даже массовая мобилизация не поменяет ситуацию в долгосрочной перспективе – 100 тыс. новых военнослужащих смогут изменить положение лишь на пару недель, после чего потери снова приведут к нехватке личного состава.

    Ранее российские военные перерезали трассу между Красноармейском и Добропольем в Донецкой Народной Республике. В ответ главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил в район Доброполья резервы, включая переброшенный туда корпус «Азова».

    Ранее в районе Доброполья, Мирнограда и Красноармейска в ДНР наблюдалось резкое ухудшение положения для ВСУ.

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о тяжелой ситуации для украинской армии в районе Красноармейска.

    Мобилизованные солдаты ВСУ исчезли под Сумами спустя десять дней службы.

    24 августа 2025, 05:52 • Новости дня
    США одобрили продажу Украине 3350 ракет ERAM за деньги ЕС

    WSJ узнала об одобрении в США продажи 3350 дальнобойных ракет Киеву за деньги ЕС

    США одобрили продажу Украине 3350 ракет ERAM за деньги ЕС
    @ Public domain

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация американского президента Дональда Трампа одобрила продажу 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM) с дальностью полета до 450 км для Украины, которые оплатят страны Евросоюза и поступят Киеву в течение шести недель.

    Для применения новых ракет Украине потребуется разрешение Пентагона, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

    По данным издания, стоимость этого пакета военной помощи 850 млн. долларов, большую часть которой выделили европейские страны, уточняет ТАСС, отметив, что WSJ не уточняет полный состав пакета военпомощи.

    В любом случае его одобрение отложено до итогов встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским.

    Напомним, WSJ раскрыла, как Пентагон несколько месяцев не позволяет Украине использовать дальнобойное оружие.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп  пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США. При этом глава киевского режима Зеленский призвал к нанесению дальнобойных ударов по России, чтобы «разрушить логистику» ее военных.

    В августе групповые удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, которое могло бы бить вглубь России, сообщили в Минобороны страны.

    24 августа 2025, 08:09 • Новости дня
    Над портом Усть-Луга в Ленобласти сбили 10 украинских беспилотников
    Над портом Усть-Луга в Ленобласти сбили 10 украинских беспилотников
    @ Михаил Голенков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Ленинградской области утром уничтожили десять беспилотников, обломки одного из них спровоцировали возгорание, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

    По его словам, 10 беспилотных летательных аппаратов были уничтожены утром 24 августа над портом Усть-Луга в Ленинградской области, передает ТАСС.

    «Утром 24 августа над портом Усть-Луга уничтожено 10 БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания. На тушении пожара работают пожарные и МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет», – написал Дрозденко в своем телеграм-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обломки сбитого дрона привели к возгоранию на морском терминале в Ленинградской области. Силы ПВО за 6,5 часов уничтожили над регионами России более 50 украинских дронов.

    24 августа 2025, 04:27 • Новости дня
    WSJ: Пентагон блокирует использование Украиной дальнобойного оружия
    WSJ: Пентагон блокирует использование Украиной дальнобойного оружия
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Пентагон несколько месяцев не позволяет Украине использовать дальнобойное оружие, сообщили источники WSJ.

    «Пентагон уже несколько месяцев блокирует использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России, заявили официальные лица США, что ограничивает возможности Киева использовать мощное оружие в борьбе с  Москвой», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета уточняет, что процедура одобрения на высоком уровне Министерством обороны, о которой еще не сообщалось, не позволяет Украине запускать любые американские тактические ракетные комплексы большой дальности (ATACMS) по целям на территории России с конца весны.

    «Как минимум один раз Украина пыталась применить ATACMS по цели на территории России, но получила запрет на подобное», – сообщили WSJ два официальных лица.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп пообещал  Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский призвал к нанесению дальнобойных ударов по России, чтобы «разрушить логистику» ее военных.

    В августе групповые удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, которое могло бы бить вглубь России, сообщили в Минобороны страны.

    24 августа 2025, 07:28 • Новости дня
    «Северяне» объяснили отсутствие активности ВСУ на Сумском направлении

    Tекст: Ирма Каплан

    На Теткинском и Глушковском участках фронта, а также в районе Юнаковки на Сумском направлении ВСУ за сутки активных действий не предпринимали, рассказали бойцы группировки войск «Север».

    «Отсутствие активных действий со стороны ВСУ вызвано крайне низкой укомплектованностью подразделений, действующих на направлении, которая составляет от 30% до 40%. Такая цифра – результат бессмысленных штурмов Новоконстантиновки (Перше Травня), Алексеевки и Степового (Ленинское)», –  сообщили бойцы в неофициальном Telegram-канале группировки войск «Северный ветер».

    По всему Сумскому фронту работает артиллерия группировки войск «Север» и авиация ВКС России. Штурмовые группы ВДВ продвигаются в Юнаковке и практически вышли на юго-западные границы населенного пункта.

    «В Юнаковке «Северяне» значительно продвинулись в южном и юго-западном направлениях, овладев 14 зданиями в и двумя позициями в прилегающих лесополосах. Общее продвижение составило до 400 м», – добавили военнослужащие.

    На Харьковском направлении, сломив упорное сопротивление ВСУ, бойцы продвинулись в лесу западнее Синельниково на 200 м и заняли опорный пункт. На участке фронта Меловое-Хатнее продвинулись на 600 м по лесным массивам в направлении Хатнее.

    «В Волчанске на левом берегу реки Волчья противник предпринял одну попытку контратаки. Район формирования штурмовой группы вскрыт разведкой, нанесено огневое поражение, атака сорвана. Есть продвижения в районе Тихого на востоке города», – сказано в посте.

    За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской), отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие ВСУ находятся на передовых позициях в Сумской области без ротации до трех месяцев, причем даже раненые остаются в строю, сообщили в российских силовых структурах.

    Кроме того, поляк Кшиштоф Флачек, ставший наемником в рядах ВСУ, оказался в плену у российских военных после того, как заблудился в лесу во время выполнения боевого задания.

    24 августа 2025, 08:28 • Новости дня
    Минобороны сообщило о сбитии 95 украинских БПЛА за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 24 августа системы ПВО отразили массированную атаку беспилотников, уничтожив 95 аппаратов над различными областями страны, сообщило Минобороны России.

    За прошедшую ночь силы ПВО России перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС. По данным Минобороны, атаки происходили над Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областями, а также над Республикой Крым и Республикой Татарстан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили боевой дрон ВСУ рядом с Курской АЭС. ПВО в Ленинградской области уничтожили десять беспилотников над портом Усть-Луга. В Смоленской области ночью отразили атаку БПЛА.

    24 августа 2025, 12:26 • Новости дня
    Российские войска освободили Филию в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Филию в Днепропетровской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате наступления подразделений группировки «Центр» освобожден населенный пункт Филия в Днепропетровской области, украинские силы потеряли до 420 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны, российские подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Филия в Днепропетровской области, передает ТАСС. При наступлении нанесено поражение механизированным, штурмовым, егерским бригадам, морской пехоте, теробороне и нацгвардии ВСУ в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Красноармейск, Октябрьское, Родинское и Димитров в Донецкой народной республике.

    Украинские формирования потеряли до 420 военнослужащих, одну боевую бронированную машину, два артиллерийских орудия, 13 автомобилей, станцию контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов.

    В других секторах фронта российские войска группировок «Восток», «Днепр», «Север», «Юг» и «Запад» нанесли удары по технике и личному составу ВСУ, уничтожили более тысячи военнослужащих противника, склады боеприпасов, техники и средств радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия поразили объекты хранения ракет «Сапсан», цеха и склады беспилотников, а также базы временной дислокации противника в 146 районах.

    Средства ПВО сбили три снаряда HIMARS и 172 беспилотника. С начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 79 322 беспилотника, 625 зенитных комплексов, 24 755 танков и бронемашин, 1588 боевых машин РСЗО, 28 873 орудия и миномета, 40 314 единиц специальной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Январское в Днепропетровской области.

    24 августа 2025, 05:10 • Новости дня
    Польский наемник ВСУ рассказал, как заблудился в лесу и попал в плен

    Польский наемник ВСУ Флачек рассказал, как заблудился в лесу и попал в плен

    Tекст: Ирма Каплан

    Поляк Кшиштоф Флачек, ставший наемником в рядах ВСУ, оказался в плену у российских военных после того, как заблудился в лесу во время выполнения боевого задания.

    «Я был на задании в лесу. И по нам начался артиллерийский обстрел. Нам пришлось отступить. Мы разделились, и я заблудился в лесу. Я остался один. Хотел вернуться на украинскую сторону, но заблудился. Я шел и в какой-то момент увидел трех солдат в украинской форме, и я подумал, что это украинские солдаты, я подошел к ним, сказал: «Привет, я украинский солдат». Они взяли меня: «Давай спрячемся в норе в земле», – рассказал Флачек РИА «Новости».

    Через полчаса солдаты, которые спрятали поляка в норе, представились российскими военными и взяли наемника в плен.

    Флачек перешел на сторону России, служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса, который создан из бывших солдат ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.

    Напомним, ранее Флачек рассказывал о принудительной службе своего деда в вермахте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России зафиксировали присутствие группы польских наемников у Владимировки севернее Красноармейска. До этого польские наемники сбежали с позиций ВСУ в Сумской области.

    24 августа 2025, 16:16 • Новости дня
    Лавров подтвердил намерение России устранить все угрозы с территории Украины
    Лавров подтвердил намерение России устранить все угрозы с территории Украины
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия намерена устранить все угрозы с территории Украины и обеспечить защиту прав этнических русских и русскоязычных жителей, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC, передает РИА «Новости». Лавров подчеркнул, что Россия намерена устранить любые угрозы своей безопасности, исходящие с территории Украины, а также защитить права этнических русских и русскоязычных граждан, ощущающих принадлежность к русской культуре и истории.

    По словам министра, Украина должна сохранить нейтральный и внеблоковый статус, а также оставаться безъядерным государством. Лавров добавил: «И единственный способ защитить их (этнических русских) от этого нацистского режима – дать им право выразить свою волю. Они сделали это в 2014 году в Крыму, в 2022 году – в Донецкой и Луганской республиках, а затем в Херсонской и Запорожской областях».

    Министр отметил, что цели спецоперации реализуются на основе соблюдения Устава ООН, который запрещает ущемление прав человека, включая языковые и религиозные права. По его словам, данные права полностью игнорируются киевским режимом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на срыв попыток западных государств нарушить переговорный процесс по Украине, начатый президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    23 августа 2025, 18:47 • Новости дня
    Ганчев сообщил о присутствии британских офицеров среди наемников ВСУ

    Ганчев заявил о работе иностранных наемников и британских офицеров на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Интернациональный состав наемников, включая британских офицеров, действует в рядах ВСУ на территории Харьковской области, выполняя консультативные функции, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Виталий Ганчев, глава российской администрации Харьковской области, рассказал, что ряды Вооруженных сил Украины в регионе пополнили наемники из разных стран, передает РИА «Новости».

    По его словам, среди них есть граждане Грузии, стран Прибалтики, Польши, а также британские офицеры, которые выступают консультантами и специалистами.

    Ганчев отметил, что британские офицеры играют роль советников, помогая координировать действия иностранных наемников. Он подчеркнул, что присутствие такого интернационального состава свидетельствует о широком привлечении зарубежных сил к боевым действиям на стороне ВСУ.

    Министерство обороны России ранее неоднократно заявляло о системном использовании украинскими властями иностранных наемников, которых часто отправляют на передовую в качестве так называемого «пушечного мяса». Российские военные, по данным ведомства, продолжают уничтожать такие формирования по всей территории Украины.

    В интервью некоторые иностранные наемники признавали слабую координацию с украинским командованием и тяжелые условия боевых действий. Они отмечали, что уровень опасности на Украине значительно выше, чем в зонах конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что участие западных наемников закрепило за странами Запада статус стороны конфликта. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что отдельные государства направляют кадровых военных на Украину под видом наемников.

    Ранее на Украине появилась новая структура в рядах ВСУ, которую формируют латиноамериканские и испаноговорящие наемники. Наемников привлекают через социальные сети.

    23 августа 2025, 21:03 • Новости дня
    Число сбежавших солдат ВСУ в Румынию сравнялось с армейским корпусом

    Tекст: Вера Басилая

    Бегство украинских военнослужащих в Румынию с начала спецоперации сопоставимо по численности с полноценным армейским корпусом, сообщили в силовых структурах.

    Число украинских военнослужащих, покинувших страну и перебравшихся в Румынию с начала спецоперации, может достигать 26 тысяч, сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

    Представитель силовых структур подчеркнул, что это количество соответствует целому армейскому корпусу, что объясняет активизацию укрепления западных рубежей Киевом.

    По данным статистики Госпогранслужбы Украины, с начала 2025 года в Румынию сбежало около 5 тыс. человек, чего достаточно для формирования механизированной бригады. Было также отмечено, что за попытки незаконного пересечения границы задержано более 6 тыс. украинцев.

    Ранее сообщалось, что массовое дезертирство остается одной из главных проблем в ВСУ, при этом ежемесячно заводится почти 20 тыс. дел по фактам самовольного оставления части. По информации силовиков, принудительно мобилизованным военнослужащим часто не предоставляют отпуска, чтобы снизить риски побегов. Основными причинами дезертирства называются слабое командование, низкая мотивация и тактика «мясных штурмов».

    Ранее в подразделениях 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ на северо-востоке Украины зафиксировали массовый самовольный уход военнослужащих из части.

    Украинские силовые структуры усилили патрули и проверки на фоне роста случаев самовольных уходов мобилизованных из рядов ВСУ.

    Группа украинских мобилизованных из 71-й бригады исчезла после отправки на боевое задание в районе Нижней Сыроватки близ Сум.

    23 августа 2025, 17:37 • Новости дня
    ВС России спасли семью с ребенком из Клебан-Быка в ДНР

    Российские штурмовики спасли семью с ребенком в селе Клебан-Бык в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные эвакуировали мужчину, женщину и ребенка ночью из села Клебан-Бык в ДНР, оказав им медицинскую помощь, рассказал фельдшер 103-го полка 8-й гвардейской общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Шахтер.

    Военнослужащие Южной группировки войск спасли семью с ребенком из села Клебан-Бык в ДНР, передает ТАСС. По словам фельдшера 103-го полка с позывным Шахтер, семья самостоятельно вышла к российским штурмовикам и сообщила, что они мирные жители, после чего их вывели из поселка в темное время суток.

    Военнослужащий уточнил, что у всех членов семьи были осколочные ранения и ссадины, однако серьезных травм удалось избежать. Перед эвакуацией бойцы оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

    Штурмовик 103-го полка с позывным Симба рассказал, что после отхода из Клебан-Быка украинские военные наносили удары по домам с мирным населением, чтобы не допустить утечки информации о своих позициях и действиях.

    «Украинские военные прекрасно знают, где и в каких подвалах и домах есть мирняк, координаты. Не церемонятся. Они понимают, что нам сдадут всю информацию: кто был, где был, как, что делал. И поэтому их не берегут», – заявил Симба.

    Минобороны России заявило об освобождении населенного пункта Клебан-Бык в ДНР.

    Спецбатальон БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра» оказался среди сдавших Клебан-Бык.

    23 августа 2025, 18:05 • Новости дня
    Силы ПВО России уничтожили 32 украинских беспилотника за три часа

    Минобороны сообщило об уничтожении 32 украинских БПЛА в семи регионах России

    Силы ПВО России уничтожили 32 украинских беспилотника за три часа
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В течение трех часов средства ПВО успешно уничтожили 32 беспилотника самолетного типа, атаковавших сразу семь российских регионов, включая Калужскую и Ленинградскую области.

    В период с 14.00 до 17.00 по московскому времени средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

    Среди сбитых дронов десять были уничтожены над территорией Калужской области, семь над Брянской областью, пять над Новгородской областью и четыре – над Ленинградской областью. Кроме того, три беспилотника сбиты в Тверской области, два – в Смоленской, еще один – в Тульской области.

    Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Минобороны продолжает мониторинг воздушного пространства и отмечает эффективность дежурных сил ПВО в отражении подобных атак.

    Ранее в субботу российские средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников в четырех областях страны.

    До этого девять беспилотников были сбиты над Брянской областью.

    Семь украинских беспилотников уничтожили ночью.

