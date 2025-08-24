Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?3 комментария
Мединский сообщил о снижении обменного фонда Украины до нуля
Очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел по схеме 146 на 146, при этом Киев практически исчерпал свой обменный фонд.
Киев вновь отбирал военнопленных для обмена 146 на 146, при этом «обменный фонд» Украины почти исчерпан, а в России еще остаются тысячи пленных военнослужащих вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России и глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский в своем телеграм-канале.
Мединский заявил: «По договоренностям, достигнутым в Стамбуле, состоялся очередной обмен военнопленными. На сей раз 146 на 146. Киев вновь отбирал, на этот раз из числа 1 000 пленных вэсэушников, которые обращались к Зеленскому». По его словам, количество пленных, которых Украина может предложить для обмена, заметно снизилось, поскольку большинство из них уже были обменяны.
Он добавил, что в России сейчас содержатся еще тысячи военных вооруженных сил Украины. Мединский отметил, что у российской стороны сохраняется значительный «обменный фонд», что открывает возможности для проведения дальнейших обменов между сторонами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны подтвердило возвращение 146 российских военнослужащих в результате обмена с подконтрольной киевскому режиму территории. Минобороны на прошлой неделе также сообщило о возвращении 84 российских военнослужащих в результате обмена. Владимир Мединский заявил, что из тысячи бойцов вооруженных сил Украины, обратившихся к киевским властям с просьбой вернуться на родину, были приняты только двое.