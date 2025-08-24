Бывший районный прокурор в Ленобласти задержан за взятку

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из Telegram-канала ведомства, инцидент произошел 21 августа 2025 года в Лодейном Поле – прокурор получил от посредника 2 млн рублей в лесном массиве.

Сразу после передачи денег подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. Материалы для возбуждения уголовного дела были предоставлены управлением ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

По факту получения взятки в особо крупном размере и посредничества во взяточничестве в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, добавили в СК. В настоящее время бывший прокурор заключен под стражу.

Ранее экс-полицейского из Приморья приговорили к 10 годам за взятку в 1,35 млн рублей.