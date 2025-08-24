Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?3 комментария
Бывший районный прокурор в Ленобласти задержан за взятку
Экс-прокурор Лодейнопольского района Ленинградской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил Следственный комитет России.
По информации из Telegram-канала ведомства, инцидент произошел 21 августа 2025 года в Лодейном Поле – прокурор получил от посредника 2 млн рублей в лесном массиве.
Сразу после передачи денег подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. Материалы для возбуждения уголовного дела были предоставлены управлением ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.
По факту получения взятки в особо крупном размере и посредничества во взяточничестве в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, добавили в СК. В настоящее время бывший прокурор заключен под стражу.
Ранее экс-полицейского из Приморья приговорили к 10 годам за взятку в 1,35 млн рублей.