Newsweek сообщил о «необычном» полете над Гренландией «самолета Судного дня»

Tекст: Ирма Каплан

Военно-морские силы США подтвердили 21 августа развертывание воздушного командного пункта E-6B, также известного как «Меркурий», на космической базе Питуффик в Гренландии для проведения «рутинных операций» и учений с атомными подводными лодками в Тихом и Атлантическом океанах.

«Военно-морские стратегические силы проводят глобальные операции в координации с боевыми командованиями, службами, союзниками и странами-партнерами, даже на Крайнем Севере», – заявил журналу Newsweek представитель Подводных сил США командующий Джейсон Фишер

В статье говорится, что столкнувшись с растущим присутствием России и Китая в Арктике, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял об интересе к приобретению Гренландии, самоуправляющейся территории союзной Дании по НАТО, ссылаясь на «национальную и международную безопасность».

Newsweek указывает на то, что самолет E-6B в Гренландии появился после заявления Трампа ранее в этом месяце о том, что две атомные подводные лодки были размещены в «соответствующих регионах» на фоне «провокационных заявлений», сделанных зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым в соцсетях.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, между Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки».

Позже стало известно, что система стратегического управления «Мертвая рука», которую упомянул Медведев в ответе Трампу, предназначена для ответного ядерного удара даже при уничтожении командных пунктов.