Бывшую российскую фигуристку Марию Нехаеву не пустили в Польшу по пути на турнир

Бывшая российская фигуристка Мария Нехаева, ныне выступающая за Израиль, столкнулась с отказом во въезде на границе Польши по пути на юниорский турнир в Риге.
Спортсменка направлялась на этап юниорского Гран-при и выбрала маршрут через Варшаву из-за ограничений на въезд граждан России в Латвию.
Спортсменка направлялась на этап юниорского Гран-при и выбрала маршрут через Варшаву из-за ограничений на въезд граждан России в Латвию.
На польской границе у Нехаевой изъяли паспорт, продержали три часа и отказали во въезде, несмотря на документы, подтверждающие ее участие в турнире от израильской федерации. В результате спортсменке пришлось добираться до Риги с тремя пересадками, из-за чего она пропустила первую тренировку.
Этап юниорского Гран-при в Риге завершится 23 августа.
Марии Нехаевой 19 лет, вместе с Федором Саниным она дважды выигрывала серебро на этапах Кубка Петербурга и завоевала бронзу на чемпионате Петербурга 2024 года.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отказал фигуристке Аделии Жилиной в переходе в сборную Азербайджана.