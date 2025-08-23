ВСУ вывели с харьковского направления две штурмовые и одну механизированную бригады

Tекст: Елизавета Шишкова

Подразделения Вооруженных сил Украины были заменены на харьковском направлении силами территориальной обороны, пишет РИА «Новости».

Как сообщил источник агентства, с передовой выведены 92-я отдельная штурмовая бригада и 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ. Их позиции на линии боевого соприкосновения теперь занимают формирования теробороны.

По словам собеседника, также в тыл отведена 47-я отдельная механизированная бригада, которую считают «элитной» в структуре ВСУ. О причинах вывода данных частей информации не приводится.

Таким образом, на ряде участков харьковского направления регулярные войска ВСУ заменены подразделениями территориальной обороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство формирования «Азов» (признано террористическим, запрещено в РФ) оставило позиции на Краснолиманском направлении и переместилось за реку Оскол в сторону Изюма.

В подразделениях 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ на северо-востоке Украины зафиксировали массовый самовольный уход военнослужащих из части.